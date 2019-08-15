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Прогноз Далянь Ифан — Бэйцзин Гоань (15.08.19), ставки и коэффициенты

Далянь Йфанг

После 22 туров первенства «Синие ястребы» определяются на шестой позиции. Несмотря на высокое место в чемпионате клуб отстает от соперника сегодняшней встречи на 20 турнирных баллов. В последних пяти турах Далянь проиграл только одну встречу. В крайних четырех противостояниях турнира одержаны две победы и сыграны две ничьи. Успехом завершился поединок на Кубок футбольной ассоциации Китая, в котором «ястребы» уверенно переиграли одного из аутсайдеров чемпионата, Тяньцзинь Сунцзян — 0:4. Отчасти такой громкий успех был обеспечен гостевым статусом Далянь, который на чужбине выступает и действует намного увереннее.

Домашние результаты клуба сильно отличаются. Гостевой Далянь, это четвертый клуб в общем списке, который в чемпионате составляет конкуренцию даже сегодняшнему гостю, но на Родине. На Родине «Синие ястребы» только одиннадцатые из шестнадцати, и сложно сказать, как скоро изменится и изменится ли вообще такое положение дел.

Бэйцзин Гоань

«Дворцовые стражники» в последних своих выступлениях демонстрировали худший в текущем первенстве футбол. Системный кризис проник даже в кубковый формат. Клуб вылетел из FA Cup, победа в котором дает право принять участие в Лиге чемпионов АФК. Являясь действующим обладателем трофея, вот так вот взять и потеряться на четвертьфинальной стадии, это больно. Что сделано, того не вернуть, и теперь Гоань остается только наращивать преимущество в турнире и бороться за лидерство. За 8 туров до финиша, имея отставание от серебра в 2 очка, а от золота в 7 баллов ничего не потеряно и всё только начинается.

Прогноз

«Дворцовые стражники» в паре с «Синими ястребами» являются штатным фаворитом последних нескольких лет. Гоань на своём поле безжалостно деклассирует оппонента, как сделал это, например, в прошлом сезоне — 5:2. В качестве гостя «сторожа» включают экономный и миролюбивый режим, переигрывая оппонента без пропущенного гола. Состояние гостей вызывает опасение, но в мотивации Бейцзин Гоань сомневаться не приходиться. Лейтмотивом поединка становится победа любой ценой.

Успешное и результативное выступление «ястребов» в последних матчах сезона доносит только одну мысль. Если бы клуб умел держаться на дистанции чуть дольше, то вполне составлял бы сейчас конкуренцию первым трём клубам чемпионата. Однако, если ты не можешь отстоять своё поле или реализовать на нём хотя бы одну атаку, то ты не конкурент и тебя в конечном итоге поднимут на щит.

Ставка: победа Бейцзин Гоань

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