Прогноз, ставки и коэффициенты Тяньцзинь Сунцзян — Шанхай Шэньхуа (15.08.19)

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Прогноз, ставки и коэффициенты Тяньцзинь Сунцзян — Шанхай Шэньхуа (15.08.19)

Шанхай СИПГ

Четыре ничьи кряду, при том что, Арнаутович усиливший атаку забивал в трёх из 4 крайних матчей. Оборона слабо действует при отражении атакующих ударов в разрез, в родных стенах в среднем за матч Шанхай СИПГ пропускает 1 гол. Данный клуб терял очки на протяжении четырёх игр, в итоге находясь на 3 месте, уже отставание от лидера 8 очков. Конечно надо навёрстывать упущенное. Здесь клубу Шанхай СИПГ удастся победить, но учитывая огрехи в обороне, скорее всего пропустит.

Тяньцзинь Тэда

У данного клуба был спад, ведь в июля играл очень плохо. Однако, в августе совсем иной расклад, сыграв два матча с равными по силе противниками, Тяньцзинь Тэда в обеих одержала победу. На данный момент этот клуб расположился на 8 месте. Учитывая, что в прошлом сезоне Тяньцзинь Тэда еле спаслась от зоны вылета, если в нынешнем займет место в верхней части турнирной таблицы, это будет хорошим результатом.

Прогноз

Здесь фаворит очевиден, Шанхай СИПГ явно превосходит своего противника, из 11 домашних матчей в 8 одержал победу. В Суперлиге Китая больше всех голов с помощью контратак забил Шанхай СИПГ. Замечу, что в 3 из 5 крайних домашних матчей забил три гола. Тяньцзинь Тэда силен при борьбе на втором этаже, атака создает шансы для реализации ударов с дальней дистанции. Тяньцзинь Тэда на выезде в среднем за матч забивает 1 гол. С учетом всех соревнований 7 из 10 крайних гостевых матчей с участием Тяньцзинь Тэда были верховыми. Предполагаю, что в данной игре будет более 2 голов.

Тяньцзинь Цюаньцзянь

Позади 22 матча, и 50% из этих матчей Тяньцзинь Цюаньцзянь сыграл вничью, и добыл только 2 победы. Этот клуб не уступает на протяжении 4 матчей, но на данный момент занимает предпоследнюю строчку. Слабые стороны обороны отражение атакующих ударов в разрез, а так же отражение ударов с дальней дистанции. В крайнем домашнем матче добыта победа, до этого в родных стенах Тяньцзинь Цюаньцзянь не побеждал. Нынче отступать некуда, надо выбираться из зоны вылета, так что и здесь Тяньцзинь Цюаньцзянь постарается заработать 3 очка, или при худшем раскладе добудет 1 очко.

Шанхай Шэньхуа

Шанхай Шэньхуа в 4 крайних матчах набрал 10 очков, для добычи этих очков неоценимый вклад внёс нападающий Ким Синук, который перешел в данный клуб из Чонбук Моторс. Сейчас Шанхай Шэньхуа занимает 13 место до зоны вылета пять очков. Однако, в Суперлиге Китая меньше всего матчей сыграл, так что при добыче очков конечно увеличит отрыв от зоны вылета. Шанхай Шэньхуа на выезде забил и пропустил примерно такое же кол-во голов, как Тяньцзинь Цюаньцзянь. Велика вероятность того, что может быть ничья, но вряд ли безголевая.

Прогноз

По большому счету шансы на победу у этих клубов примерно равны, и здесь сложно предсказать победителя. Однако, Тяньцзинь Цюаньцзянь дома за матч забивает 1.3 гола. В Суперлиге Китая в 6 из 7 крайних домашних матчей Тяньцзинь Цюаньцзянь забивал как минимум 1 гол. Тяньцзинь Цюаньцзянь хорошо играет на втором этаже, выигранная борьба воздухе 52.2%, на один гол этот клуб наиграет. Касаемо Шанхай Шэньхуа, в каждом из 5 крайних гостевых матчей этот клуб забивал, а ведь в оппонентах были такие клубы, как Шанхай СИПГ и Бэйзинь Гоань. Между собой эти два коллектива играли 7 раз,и в 6 Шанхай Шэньхуа забивал как минимум один гол. Считаю, что мяч побывает в воротах обеих команд.

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