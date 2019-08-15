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Блестяще проявляет себя Гуанчжоу Эвергранд в нынешнем сезоне, побеждает матч за матчем, в пяти предыдущих матчах добыл максимально возможно кол-во очко, т.е.15. Сыграв 22 игры одержано 19 побед. Конечно Гуанчжоу Эвергранд лидирует в турнирной таблице и ближайший преследователь в 5 очках. Конечно данный коллектив сумеет здесь заработать три очка и увеличить отрыв до восьми очков. В родных стенах надежен защитой, пропускает за игру 0.6 гола. Сильные стороны атаки, атака с флангов, штрафные удары и реализация голов, за 22 матче забито 54 гола.
На протяжении 4 матчей кряду без побед Чунцин Лифань, и сейчас занимает 7 место. В нынешнем сезона пока зона вылета этом клубу не грозит, ведь отрыв 12 очков. При поражении Чунцин Лифань худшее, что может произойти, данный коллектив окажется на позицию ниже. На выезде в 3 из 5 крайних матчей пропустила как минимум три гола, и в этих матчах Чунцин Лифань уступила. Вообще, на выезде данный клуб пропускает много, учитывая большую разницу в классе оппонент может забить три безответных гола.
Здесь для всех очевидно, что явное преимущество у Гуанчжоу Эвергранд. Элкесон перешедший из Шанхай СИПГ усилил атаку, к примеру за шесть крайних матчей забил 6 голов и трижды ассистировал. В двух крайних домашних матчах противники Гуанчжоу Эвергранда были разгромлены. Замечу, что Чунцин Лифань на выезде пропускает 2.2 гола. Очень удобным соперником для Гуанчжоу Эвергранда является Чунцин Лифань, в каждом из 5 крайних матчей Гуанчжоу Эвергранд обыгрывал нынешнего противника, и в трёх из этих матчей побеждал с преимуществом в 3 гола. Считаю, что Гуанчжоу Эвергранд способен разгромить Чунцин Лифань.
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