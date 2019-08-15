«Йени Малатьяспор» — «Партизан». 15.08.19. Прогноз и ставки на матч

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«Йени Малатьяспор» — «Партизан». 15.08.19. Прогноз и ставки на матч

Прогноз на
матч
«Йени Малатьяспор» ‒ «Партизан» 15 августа

Содержание:

  • «Йени Малатьяспор»
  • «Партизан»
  • Надёжный прогноз на матч «Йени Малатьяспор» ‒ «Партизан»

«Йени Малатяспор» — «Партизан Белград». Прогноз на матч 15 августа. Лига Европы УЕФА

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«Йени» предпримет попытку отыграть два гола у «Партизана» 15 августа – в прогнозе мы оценили шансы хозяев на успех. Каким будет итог?
Йени М

Для «Йени» еврокубковый сезон стартовал в конце июля – команда Сергена Ялчина в тяжелейшем противостоянии одолела «Олимпию» из Любляны. Дома «абрикосовые» смогли удержать ничью 2:2, а в гостях, вопреки всем прогнозам, добыли победу 1:0, которая и вывели х в следующий раунд. В Сербии «Йени» 1:3 проиграл «Партизану», но гол на выезде оставляет им надежду на проход.

Прогноз редакции на матч Йени Малатьяспор — Партизан

И “Йени Малатьяспор”, и “Партизан” преодолели барьер второго раунда квалификации Лиги Европы.

В чемпионате Турции сейчас межсезонье, и “Йени Малатьяспор” потихоньку набирает форму игря товарищеские матчи. В первом матче между этими командами “Партизан” на своем поле сделал очень хороший задел перед ответной встречей, победив турецкий клуб со счетом 3:1.

В Сербии уже стартовал национальный чемпионат. После первых трех туров в активе “Партизана” 7 набранных очков.

Ориентировочные составы на матч Йени Малатьяспор — Партизан:

“Йени Малатьяспор” (4-4-2): Дамлу — Иссам, Йылдырым, Йылдыз, Дональд — Каш, Ялчин, Бифума, Фофана — Хадебе, Яхович

Не сыграют: — 

“Партизан” (5-3-2): Стойкович — Павлович, Остожич, Здьелар, Милетич, Урошевич — Шчекич, Тошич, Сума — Иванович, Умар

Не сыграют: — 

Прогноз на матч Йени Малатьяспор — Партизан:

В минувший уик-энд “Партизан” в гостях сыграл вничью с командой “Напредак” — 2:2, потеряв важнейшие 2 очка в чемпионате. Турецкий же клуб имел недельный цикл для подготовки к этому матчу. В Турции всегда фанаты поддерживают своих любимцев с такой неимоверной энергетикой, что часто гостевые команды просто не выдерживают психологического давления, что приводит их к поражению. Если футболисты “Партизана” пропустят быстрый гол, то у хозяев поля появятся все шансы пройти в следующий раунд ЛЕ. “Йени Малатьяспор” в этой игре будет явно свежее своего соперника и сделает все для того, чтобы в домашнем матче взять реванш за поражение в Белграде. Да и “Партизан” страшен только на своем поле, а в гостевых играх частенько дает слабину. Наш прогноз: П1 за 2.2.

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