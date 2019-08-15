Прогноз редакции на матч Трабзонспор — Спарта Прага

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Прогноз Трабзонспор — Спарта Прага (15.08.19), ставки и коэффициенты

Трабзонспор — Спарта Прага. Прогноз, ставки на матч квалификации Лиги Европы (15.08.2019)

Трабзонспор — Спарта Прага. Прогноз, ставки на матч квалификации Лиги Европы (15.08.2019)

Матч 3-го отборочного раунда Лиги Европы Трабзонспор — Спарта Прага состоится в четверг 15 августа в 20:30 (МСК) на стадионе Медикал Парк. В этой игре букмекеры считают фаворитом Трабзонспор, оценив вероятность его выигрыша чуть выше 50%. В Праге ему удалось сыграть вничью 2:2. Причем Трабзонспор уступал 0-2, но забил два мяча после 83-й и добился в целом положительного результата. Теперь для выхода в отборочный плей-офф Лиги Европы турецкому клубу достаточно сыграть вничью 0:0 или 1:1 на своем поле или победить с любым счетом. Кстати, победитель этого противостояния за выход в групповой турнир поборется с румынской Университатей или греческим АЕК.

Трабзонспор в этом сезоне кроме матча со Спартой официальных поединков не проводил. В Лиге Европы он выиграл 6 из 15 последних встреч, четыре раза сыграв вничью и пять раз проиграв. В то же время на своем поле ему удалось выиграть 8 из 15 предыдущих матчей при четырех ничейных исходах и трех поражениях. В восьми встречах на данном отрезке Трабзонспор забивал не менее двух голов. При этом семь из восьми побед были с разницей в два мяча.

Спарта в воскресенье проиграла в чемпионате Чехии Младе-Болеслав со счетом 3:4, пропустив решающий мяч на третьей компенсированной минуте. До этого она не проигрывала в четырех встречах кряду — две победы и две ничьи. В Лиге Европы ей удалось победить лишь раз за восемь последних матчей при двух ничейных результатах и пяти поражениях. Перед этим Спарта выиграла четыре кряду поединка в турнире. В гостях пражане уступали в четырех последних матчах Лиги Европы с общим счетом 1:10. А за восемь последних встреч вдали от дома они одержали только одну победу и проиграли шесть раз. В пяти из восьми этих матчей Спарта не забивала ни одного гола, а в шести матчах пропускала не менее двух мячей. На фоне такой статистики специалисты сайта ставят на то, что Спарта проиграет Трабзонспору с разницей более, чем в один гол.

Ставки/коэффициенты букмекерских контор на матч Трабзонспор — Спарта Прага:

Победа Трабзонспора — 1.87, ничья — 3.42, победа Спарты — 3.96.

Трабзонспор — Спарта Прага. Прогноз на матч (Лига Европы, 3-й отборочный раунд, ответный матч, 15 августа):

Победа Трабзонспора с форой (-1). В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют ничью 1:1 (коэффициент 6.00). На втором месте по популярности победа Трабзонспора со счетом 1:0 (коэффициент 8.00). Ставки на выигрыш хозяев поля с форой (-1) принимаются с котировкой 2.75.

Трабзонспор — Спарта Прага 15 августа 2019: прогнозы, ставки, коэффициенты букмекеров

О турнире

Победитель этого двухматчевого противостояния продолжит участие в 4-м квалификационном раунде Лиги Европы и сыграет с победителем пары «Университатя» — АЕК, а проигравший завершит своё выступление в еврокубках.

О матче

Первая игра данной пары прошла в Чехии и завершилась со счётом 2:2. Этот результат больше выгоден для турецкой команды, о чём свидетельствуют упавшие котировки на проход «Трабзонспора» в следующий этап: коэффициент на это событие в районе 1,5, против почти 3,4 на проход «Спарты» Прага. Подопечных Юнала Карамана в предстоящей встрече устроит любая победа, а также ничейные результаты 0:0 и 1:1. При счёте 2:2 будет назначено дополнительное время. «Спарте» же необходимо побеждать или играть вничью со счётом 3:3 или крупнее. Фаворитом ответного поединка является «Трабзонспор»: поставить на победу турецкой команды можно с примерным коэффициентом 1,9. Триумф «Спарты» в этой игре едва превышает коэффициент 4.

Статистика для ставок

«Спарта» Прага не выиграла в 7 из 8 последних матчей в ЛЕ. Быть может турецкой команде удастся как минимум не проиграть в предстоящей встрече. Поставить на победу хозяев или ничью можно приблизительно за 1,2.

В 5 из 6 последних матчей «Спарты» Прага и «Трабзонспора» в ЛЕ было забито не более 3 голов. Вероятно, вторая встреча этой пары выдастся небогатой на голы. Котировки на «Тотал меньше 3» расположились в районе 1,5.

Прогноз редакции на матч Трабзонспор — Спарта Прага

В первой игре “Трабзонспор” и “Спарта” устроили феерию из забитых голов, отличившись по два раза. Тем самым, команды оставили всю интригу на ответную встречу. Это нам нравится! Но чехи не остановились и решили продолжить штурмовать ворота противника уже и во внутреннем первенстве. Сразу после матча в квалификации Лиги Европы клуб из Праги провел поединок против “Млады”, который проиграл со счетом 3:4. Как бы у подопечных Вацлава Йилека не пропали силы, а то совсем уж весело проводят время.

Ориентировочные составы на матч Трабзонспор — Спарта:

“Трабзонспор” (4-5-1): Чакыр — Новак, Хоссейни, Туркмен, Перейра — Оби Микел, Кока, Квакаэме, Пармак, Омур — Экубан

Не сыграют: Онази, Севинч, Сари, Дарсан

“Прага” (4-5-1): Нита — Ханусек, Коста, Стетина, Сачек — Плавчик, Хасек, Канга, Крежчи, Травник — Теттех

Не сыграют: Дрчал, Грацияр, Хлозек, Панак, Пулькраб, Бен-Хаим, Виндхейм, Дочкал, Загустел, Кадлец, Фрыдек

Прогноз на матч Трабзонспор — Спарта:

Чемпионат в Турции еще не начался, поэтому “Трабзонспор” на выходных отдыхал. Но пойдет ли это на пользу турецкому клубу? Может, они наоборот в более сложном положении, чем игроки “Спарты”? Чехи уже вошли в сезон и набирают тонус, тогда как у хозяев еще все впереди. В любом случае, все сходится к тому, что у одних достаточно сил для атакующей игры, а у вторых уже набран ход и никакая разминка им не требуется. Все говорит о том, что в ответной встрече снова будет пробит “верх”. Ставим на тотал больше 2,5 голов с коэффициентом 1,75

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Трабзонспор — Спарта Прага 15.08.2019

Трабзонспор — Спарта Прага 15.08.2019

13.08.2019 48 0 Смотреть рекомендованные ставки

Эксперт: Иван Беленцов

Прогноз на ответный матч полуфинала квалификации Лиги Европы, в котором между собой сыграют Турецкий Трабзонспор и Пражская Спарта. Эта встреча пройдет в Трабзоне на стадионе «Шенол Гюнеш» в предстоящий четверг. Начало матча назначено на 20:30 по московскому времени.

П1 (1.80) Х (3.80) П2 (4.32) Трабзонспор Спарта Прага Лига Европы. Квалификационный раунд. Полуфиналы. Ответный матч. «Шенол Гюнеш». Трабзон. 15.08.2019 20:30



Ориентировочные составы на матч Трабзонспор — Спарта Прага

Трабзонспор : Чакир; Ле, Хоссеини, Новак, Перейра; Оби Микел, Соса, Пармак, Омур, Авдижаж; Сёрлот. Спарта Прага : Нита; Ганушек, Коста, Стетина, Сачек; Крейчи, Канга, Травник, Плавшич, Гложек; Козак.



История личных встреч

История личных встреч между Трабзонспором и Спартой насчитывает только один поединок. В прошлый четверг команды разошлись миром со счетом 2:2.

Предматчевый прогноз и анализ на матч

В первой встрече Пражская Спарта показала очень сильный футбол. Только за первый тайм Чешская команда нанесла 16 ударов по воротам Турков. И до 84-ой минуты встречи Спарта вела со счетом 2:0, не испытывая никаких проблем. Однако, на концовку Чехов не хватило, в то время, как Трабзонспор, наоборот, включился. Ничья 2:2 стала неожиданностью и явно не отражает того, что происходило на футбольном поле.

Тем не менее, Трабзонспор добился неплохого результата и теперь имеет чуть больше шансов на выход в следующий раунд. К тому же, стоит учитывать, что предстоящая встреча пройдет в Турции, где у гостевых команд часто случаются большие проблемы. Однако, Спарта является достаточно опытным еврокубковым бойцом и сможет все выдержать с гордо поднятой головой. Мы ждём, что эта встреча станет настоящим украшением полуфинального этапа квалификации.

Прогноз: Этот поединок станет весьма результативным. Оба клуба обязаны отличиться.

Интересные факты перед матчем

Трабзонспор не проигрывает уже 16 матчей кряду. В четырех предыдущих поединках с участием Спарты было забито 18 мячей.

Рекомендованные ставки на матч

Лучшими ставками на матч Трабзонспор — Спарта Прага, по мнению online-bookmakers.com, будут:

Получи 100$ для ставки Получить Трабзонспор — Спарта Прага Ставка: Обе забьют (ОЗ) Коэфф: 1.73 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов) Получи 100$ для ставки Получить Трабзонспор — Спарта Прага Ставка: Тотал больше 2.5 голов (ТБ 2.5) Коэфф: 1.80 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов)

«Трабзонспор» – «Спарта Прага». 15.08.2019. Прогноз и ставки на матч

Футбол. Лига Европы УЕФА. 3-й квалификационный раунд. Ответный матч

«Трабзонспор» – «Спарта Прага» (первый матч – 2:2)

Трабзон. Стадион: «Медикал Парк Арена». 15.08.2019. 20:30 (МСК)

«Спарта» упустила победу в 1-ой игре и в ответной игре чехам придется постараться, чтобы выйти в следующий раунд. Для этого «Спарта» должна сыграть в результативную ничью (3:3 и выше) или вовсе побеждать. Удастся ли «Спарте» сотворить мини-чудо или «Трабзонспор» закономерно выйдет в следующий раунд?

Форма «Трабзонспора»

Напомним вам, что «Трабзонспор», будучи фаворитом в домашней игре, не провел ни одного официального матча в этом сезоне, кроме матча со «Спартой». Все контрольные матчи «Трабзона» завершились вничью, в том числе некоторые результативно завершились (3:3 с «Хоффенхаймом», 2:2 с «Пармой»). Матч со «Спартой» не стал исключением из правил. Хотя по началу он складывался не в пользу гостей из Турции, так как «Трабзонспор» проигрывал со счетом 0:2. И в промежуток с 84-й по 89-ю минуту «Спарта» пропустила 2 мяча, тем самым подарив туркам шанс на интригу в ответной игре. Таким образом, «Трабзонспор» вытащил на характере очередной матч и стал фаворитом противостояния.

Форма «Спарты»

У «Спарты», в отличие от «Трабзона», чемпионат страны начался и постепенно набирает обороты. После 5 туров у «Спарты» 2 победы, 2 поражения и 1 ничья. Причем последнее поражение «Спарта» потерпела в эти выходные от «Млады Болеслав», за которую выступает российский легионер Николай Комличенко, со счетом 3:4, пропустив 4-й мяч на 93-й минуте. Это поражение точно не вселяет уверенность в подопечных Вацлава Йилека. Из-за этого поражения «Спарта» опустилась на 7-ую строчку в турнирной таблице. Что в матче с «Трабзонспором», что в матче с «Младой», «Спарта» упускала результат на последних минутах. Хотя в матче с «Трабзоном» «Спарта» нанесла 23 удара по воротам соперника (против 13 у гостей), из них 11 были в створ (против 4 на счету гостей). Поэтому проблемы «Спарты» кроются исключительно в недостатке концентрации и в самой психологии.

Коэффициенты букмекерских контор на матч

Ставки и прогнозы

«Трабзонспор» находится на подъеме, в отличие от «Спарты». Плюс матч пройдет в Трабзоне. А как мы знаем, матчи в Турции это тот еще ад с точки зрения атмосферы, которую оказывают болельщики принимающей стороны. Поэтому хозяева видятся очевидным фаворитом, за победу которых БК

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