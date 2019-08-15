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Прогноз, ставки и коэффициенты Шахтер Солигорск — Торино (15.08.19)

Прогноз редакции на матч Шахтер Солигорск — Торино

“Шахтёр” уже сыграл 5 матчей в текущем розыгрыше ЛЕ, пройдя два раунда квалификации. Этот матч будет последним для болгарского клуба в этом году в Европе, и команда точно постарается извиниться перед своими болельщиками за унизительное поражение недельной давности в Турине от “Торино” со счетом 0:5.

“Торино” подходит во всеоружии к новому сезону в серии “А”. Команда забивает во всех товарищеских матчах просто какое-то немыслимое количество голов. Ну и хоть итальянские клубы традиционно с прохладцей относятся к Лиге Европы, “Торино” явно не откажется сыграть осенью в групповом турнире этого еврокубка.

Ориентировочные составы на матч Шахтёр Солигорск — Торино:

"Шахтёр" (4-4-2): Климович — Рыбак, Матвейчик, Антич, Татарков — Нгоме, Сзоке, Сачивко, Ковалев — Селява, Януш

Не сыграют: —

"Торино" (3-4-3): Сиригу – Бремер, Нкулу, Иццо – Де Сильвесте, Меите, Лукич, Ансальди – Фальке, Дзадза, Белотти

Не сыграют: —

Прогноз на матч Шахтёр Солигорск — Торино:

В Белоруссии чемпионат в самом разгаре, клуб из Солигорска после 14 игр занимает 3 место, имея в своем активе 31 очко. “Торино” в преддверии старта в серии “А” пока очень успешно расправляется со всеми подряд в этом розыгрыше Лиги Европы. Но вот в следующем раунде квалификации ЛЕ у “Торино” наконец будет соперник серьёзный. В этом же матче нет смысла гадать как закончится матч, лишенный турнирной мотивации, можно просто поставить на “верховой” тотал в данном матче и ни о чем особо не беспокоиться. Ведь “Торино” даже на выезде, и даже без нескольких футболистов основного состава в старте свои пару мячей в ворота хозяев обязательно оформит. “Шахтёру” негоже перед своими болельщиками уходить с поля без забитого гола в домашнем матче, так что всё очевидно. Наш прогноз: ТБ 3 за 1.96.

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Прогноз на матч «Шахтёр Солигорск» – «Торино» (15.08.2019)

Футбол. Лига Европы УЕФА. Квалификация.

«Шахтёр Солигорск» (Беларусь) – «Торино» (Италия).

Минск, 15.08.2019, «Динамо», 20:00 (МСК).

Ответный матч. Первый матч – 0:5.

Результат первой игры делает ответный матч формальностью. Для нас же это отличная возможность поймать ставку с высоким коэффициентом. Дадим прогноз на предстоящий матч.

«Шахтёр Солигорск»: получится ли громко хлопнуть дверью?

После поражения в Италии со счётом 0:5, «Шахтёр» оторвался в чемпионате Белоруссии, обыграв на своём поле «Неман» 6:0. В турнирной таблице национальной Высшей лиги «Шахтёр» на данный момент третий, но сыграл всего 15 матчей, при 16-и и 17-и у конкурентов. В Лиге Европы всё ясно и теперь все силы можно бросить на чемпионат, где отставание от первой строчки исчисляется восемью баллами. С другой стороны, матч с «Торино», тем более дома, это сам по себе вызов и «Шахтёр» точно бросит все силы на то, чтобы одержать знаковую победу. Почему бы не сделать ставку на неожиданный успех хозяев?

«Торино»: дело сделано

Для «Торино» текущая квалификация то, что подготовка к стартующему в конце августа сезону Серии А. Пока итальянский клуб не испытывает никакого сопротивления, а ход матчей больше напоминает товарищеские. Сначала подопечные Вальтера Мадзарри разобрались с венгерским «Дебреценом», победив дважды – 3:0 дома и 4:1 на выезде, а теперь ещё и добавили 5 безответных мячей в ворота солигорского «Шахтёра», лишь болельщиков белорусского клуба всяких надежд на продолжение борьбы в нынешней кампании. Сильная разница в классе команд даёт основания для прогноза и ставки на победу итальянцев и в ответной игре.

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Ставки и прогнозы от профессионалов

Даже тот факт, что «Торино» может сыграть в Минске и вторым составом, не должно оказать никакого влияния на прогноз. Класс команд совсем разный, что даже в девятером «Торино», наверняка, победит. Ставка на победу гостей с форой (-1,0) стоит в





«Торино» снова победит?

«Шахтер» Солигорск

В ответном поединке 3-го отборочного раунда Лиги Европы солигорский «Шахтер» на своей территории сыграет с итальянским «Торино». Игра пройде в Белоруссии 15 августа и начнется в 20:00 по мск. Прогноз на



После поражения в Италии со счетом 0:5, «Шахтер» реабилитировался за разгром в чемпионате Белоруссии, обыграв «Неман» — 6:0.





В турнирной таблице белорусского первенства «горняки» идут на третьей позиции, имея на своем счету после 15 матчей 34 очка, уступая лидеру восемь баллов, но имеют две игры в запасе.









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Поражение от итальянцев стало первым в этой Лиги Европы для солигорцев и первыми голами, которые они пропустили. Сперва они дважды обыграли мальтийский «Хайбернианс» (1:0), затем одолели датский «Эсбьерг» — 2:0 и 0:0.







«Торино»



«Торино» в новом сезоне провел четыре встречи, победив во всех из них. Начал с товарняка против «Про Патрии» со счетом 3:2.









Затем итальянский клуб не испытывает никакого сопротивления в официальных играх, где выиграл во всех трех поединках с разгромными результатами.









Сначала подопечные Вальтера Мадзарри разобрались с венгерским «Дебреценом», победив дважды — 3:0 дома и 4:1 на выезде, а затем добавили пять безответных мячей в ворота солигорского «Шахтера».







Прогноз на «Шахтер» Солигорск — «Торино»



Для «Торино» ответная игра превратилась в контрольную из-за крупной победы в Италии. Но так как класс футболистов итальянского клуба намного выше белорусских игроков, рекомендуем снова присмотреться к победе туринцев.





Шахтер Солигорск

Ну собственно ничего удивительного в Турине не произошло ! Шахтер получил 0-5, ну а что они собственно должны были получить от команды из «Серии А» которая свежа, еще не устала от футбола, так как чемпионат страны даже еще не стартовал , вот Шахтер и ощутил всю мощь «быков» . Конечное же на ответный матч Шахтер выйдет с желание победить в отдельно взятом матче, настрой у команды будет самый боевой, но чем этот настрой собственно может помочь, когда совершенно любой игрок Торино, на раз, два обгоняет сразу несколько игроков Шахтера, и спокойно с центра поля, сам себе создает выход один на один с вратарем… Такого футбола я уже давно не видел, когда одна команда на столько беспомощно смотрится против другой… Поэтому как бы не старался Шахтер, как бы не собирался силами, и мыслями, хотя бы на ничью рассчитывать тут ну можно сказать нереально подопечный Ташуева….

Торино

Торино наверное было в шоке от того фактора, что такие команды еще вообще существуют, что не прилагая даже процентов 70 своих возможностей, можно выиграть 5-0… На этот матч наверняка итальянская команда пожалует вновь в самом серьезном составе, и настроем побеждать ! Так как чемпионат страны стартует только 25 августа, куда игрокам сейчас-то силы девать… Товарищеских матчей Торино больше играть не будет, вот собственно в спокойном недельном цикли и готовятся к матчам с Шахтером. Если даже итальянский коллектив опустит еще ниже уровень свой игры в данном матче, победа все равно будет неизбежна ! Причем эта тот случай, когда вполне может быть и вновь победа 5-0 итальянского коллектива. Видь в первом матче, они совершенно ни делали ничего особенного, но 5-0 на табло нарисовалось, вот и тут играя себе в удовольствие, в легкой итальянской манере, «быки» вновь могут устроить настоящей погром «горнякам» .

Прогноз

Я остановился на варианте просто с победой Торино ! Хотя конечное же тут можно пробовать и минусовые форы ! Повторюсь, что вполне высокая вероятность, что совершенно не напрягаясь , «быки» вновь могут не просто выиграть у Шахтера, а сделать эта РАЗГРОМНО !

«Шахтёр Солигорск» — «Торино». Прогноз на матч 15 августа. Лига Европы УЕФА

Мой прогноз

«Торино» уже практически решил все вопросы, забив пять раз в ворота «Шахтера», но смогут ли «горняки» сыграть достойно 15 августа на своем поле – узнаете из нашего прогноза. Чего ждать от встречи?

Шахтер Сг

«Шахтер» выкладывался по полной программе в предыдущих двух раундах квалификации – команда Сергея Ташуева первым выбила мальтийский «Хибернианс», обыграв его с одинаковым счетом 1:0 в обеих матчах. Следующей жертвой «горняков» стал датский «Эсбьерг» — обыграв соперника 2:0 на своем поле, «Шахтер» удержал нули в Дании.

В Италии «горняки» потерпели настоящее фиаско, уступив 0:5, однако перед родными болельщиками наверняка постараются сыграть более качественно.

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