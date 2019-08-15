Прогноз редакции на матч Виктория Пльзень — Антверпен

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«Виктория Пльзень» — «Антверпен». 15.08.19. Прогноз и ставки на матч

Виктория Пльзень — Антверпен. Прогноз, ставки на матч квалификации Лиги Европы (15.08.2019)

Виктория Пльзень — Антверпен. Прогноз, ставки на матч квалификации Лиги Европы (15.08.2019)

Матч 3-го отборочного раунда Лиги Европы Виктория Пльзень — Антверпен состоится в четверг 15 августа в 21:00 (МСК) на стадионе Дусан Арена. В этой игре фаворитом считается Виктория, шансы которой победить букмекеры оценивают выше 50%. Первый матч против Антверпена она проиграла со счетом 0:1 и теперь для выхода в отборочный плей-офф должна выиграть с разницей более, чем в один мяч. Кстати, победитель этого противостояния поборется за выход в групповой турнир Лиги Европы с АЗ или Мариуполем.

В воскресенье Виктория проиграла матч чемпионата Чехии против Словацко со счетом 0:2. Ее безвыигрышная серия насчитывает теперь четыре матча, три из которых она проиграла. Причем за эти четыре поединка Виктория не забила ни одного гола. Выиграть же ей удалось всего один матч из шести последних при двух ничейных результатах и трех поражениях. В пяти из шести этих встреч Виктория не забивала ни одного гола. В Лиге Европы пльзеньский клуб выиграл шесть из десяти последних матчей, проиграв вдвое меньше поединков. В каждом выигранном матче Виктория забивала больше одного мяча, а в пяти случаях она выигрывала с разницей более, чем в один гол. В то же время во всех трех проигранных на данном отрезке матчах Виктории не удавалось забить ни одного мяча. На своем поле чехи выиграли восемь последних матчей Лиги Европы с общим счетом 21:6, если брать в расчет только основное время. Перед этим Виктория не побеждала в родных стенах в четырех матчах Лиги Европы подряд, по два раза проиграв и сыграв вничью.

Антверпен в воскресенье проиграл на выезде Шарлеруа со счетом 1:2. Решающий мяч он пропустил на 90-й минуте встречи. Перед этим Антверпен выиграл три официальных матча кряду с общим счетом 9:2. В Лиге Европы бельгийская команда играет впервые и у нее хорошие шансы пройти более опытного в части еврокубковых баталий соперника. Если Антверпен забьет хотя бы один мяч в Чехии, то оппоненту нужно будет поражать цель не менее трех раз для общей победы. Эксперты сайта считают, что Виктория выиграет ответный матч против Антверпена. Возможно, она не сможет сыграть на ноль, но при этом должна забить минимум два мяча.

Ставки/коэффициенты букмекерских контор на матч Виктория Пльзень — Антверпен:

Победа Виктории — 1.81, ничья — 3.53, победа Антверпена — 4.14.

Виктория Пльзень — Антверпен. Прогноз на матч (Лига Европы, 3-й отборочный раунд, ответный матч, 15 августа):

Победа Виктории; индивидуальный тотал Виктории больше 1,5 голов. В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют ничью 1:1 (коэффициент 6.00). На втором месте по популярности победа Виктории 1:0 (коэффициент 7.00). Ставки на индивидуальный тотал Виктории больше 1,5 голов принимаются с котировкой 1.92.

Прогноз редакции на матч Виктория Пльзень — Антверпен

Чешская “Виктория” на старте сезона ставила задачу пробиться в групповую стадию Лиги чемпионов, а сейчас может получиться так, что команда Павла Врбы вылетит даже и из Лиги Европы. На стадии третьего квалификационного раунда в соперники чехам выпал “Антверпен” из Бельгии. В первом матче на выезде “Виктория” уступила 0:1 и впервые за 4 четыре сезона может остаться без групповой стадии еврокубков.

Ориентировочные составы на матч “Виктория” — “Антверпен”

"Виктория" (4-2-3-1): Грушка — Перника, Брабец, Глоушек, Ржезник — Копиц, Калвах — Каимба, Грошовски, Михалик — Крменчик

Не сыграют: —

"Антверпен" (4-2-3-1): Болат — Сек, Бута, Батубинсика, Юклеред — Де Сар, Хайреманс — Харун, Родригес, Рафаэлов — Мбокани

Не сыграют: —

Прогноз на матч “Виктория” — “Антверпен”

Неудачные результаты настигли “Викторию” не только в еврокубках. в национальном чемпионате чехи не могут забить уже в двух матчах кряду — ничья и поражение. А вообще их сухая серия достигает 380 минут. “Антверпен” ярко стартовал в Про-лиге, одержав две победы с одинаковым счетом 4:1. В минувшие выходные “Антверпен” уступил “Шарлеруа”. Но оно и понятно: все силы команда бросила на еврокубок, тасуя состав в игре национального первенства. Наш прогноз на матч — X2 c коэффициентом 1,99.

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Виктория Пльзень — Антверпен 15 августа 2019: прогнозы, ставки, коэффициенты букмекеров

О турнире

Победитель в этой паре сможет пройти в раунд плей-офф к основному этапу Лиги Европы. Далее предстоит сыграть с сильнейшим в противостоянии украинской «Зари» и голландского «Алкмаара». Проигравшая команда на этом еврокубковый поход заканчивает.

О матче

Первый матч закончился победой бельгийцев с минимальным счетом 1:0. Букмекеры, несмотря на то, что «Виктория» идет фаворитом ответного поединка, и поставить на чехов можно с кэфом около 1,9, все равно верят, что в раунд плей-офф пройдет «Антверпен». На выход в следующую стадию подопечных Ласло Бёлени предлагается кэф примерно 1,5. А вот проход команды из Пльзени оценивается показателем около 2,8. Выйти в раунд плей-офф к групповому этапу «Виктория» может, если выиграет с разницей в 2 мяча. Также есть возможность решить судьбу противостояния в дополнительном времени или в серии пенальти, если удастся выиграть со счетом 1:0.

Статистика для ставок

Чехи не могут выиграть в первом тайме в еврокубках на протяжении уже 10 матчей. В тоже время «Антверпен» в последних 5 матчах в Про-лиге и Лиге Европы ни разу не проиграл (2 победы и 3 ничьи). Сделать ставку на то, что бельгийцы не проиграют в первые 45 минут, можно сделать с кэфом примерно 1,5.

Возможно в матче не будет показано более 3 желтых карт. Прогноз на «Тотал меньше 3,5» по «горчичникам» сыграл во всех 3 последних еврокубковых матчах «Виктории» и 4 поединках «Антверпена» в Про-лиге и Лиге Европы.

Виктория Пльзень

Виктория уступила в 1 матче в Бельгии всего 0-1. Казалось бы отыграть такой гандикап дома, у не самого сильного бельгийского клуба у чехов должно получится. А не всё так просто. Пльзень сейчас, что то сильно захромал. 3 из 4 последних матчей проигрывает. Да и в 4 только вничью сыграл в своём чемпионате против 13 в таблице Богемеанса. Имеющего всего 4 очка после 5 туров. Из лиги чемпионов «викторка» вылетела. Дома вничью 0-0 против Олимпиакоса сыграла. А в Греции влетела с треском 4-0.

Антверпен

Не самый сильный клуб в Бельгии Антверпен как я заметил выше. Но тем не менее в прошлом чемпионате 6 место занял. И в этом после 3 туров идёт на 4 позиции. В своих последних 11 матчах «великий старый» проиграл только 1 раз. В крайнем матче в гостях у Шарлеруа. А в своих 20 последних играх только 3 раза ушел с поля без забитого мяча.

Прогноз

Вот на настырность в атаке бельгийцев и стоит ту обратить внимание. Исходя из результата 1 матча, чехам надо забивать. И желательно больше одного мяча. А значит можно предположить, что атаковать они будут на протяжении всего матча. И участие в этих атаках будут принимать не только игроки атаки. Но и защитники время от времени подключаться будут тоже. Антверпен одна из не многих бельгийских команд высшей лиги, которая не ставит во главу угла зрелищный и результативный, атакующий футбол. Напротив. Команда играет рационально. Зачастую сразу отдавая инициативу сопернику. Пусть он тратит силы пытаясь атаковать довольно надёжную оборону Антверпена. Кстати он в прошлом чемпионате 34 гола он пропустил. Один из лучших, 3 результат в лиге.

При этом сами бельгийцы ловят практически каждого своего соперников на контратаках. О его голах в последнее время я сказал выше. Добавлю, что Виктория только 4 раза оставалась»сухой» в своих 16 последних матчах. Вряд ли и в этот раз удержит свои ворота на замке. Мбокани, форвард Антверпена, поигравший в Андерлехте, киевском Динамо, Норвиче, в прошлом чемпионате 13 голов забил. И в этом сезоне уже 5 голов в 5 играх забил. И в Чехии вполне отличится может. А ведь партнёры, по атаке, португалец Родригес, израильтянин Рафаэлов, абориген Хариманс, тоже могут своё слово сказать. Впрочем как и остальные. Исходя из имеющихся данных вполне можно тут рассчитывать на гол гостей.

«Виктория» — «Антверпен». 15.08.2019. Прогноз и ставки на матч

Футбол. 3-й раунд квалификации Лиги Европы, ответный матч.

«Виктория Плзень» (Чехия) — «Антверпен» (Бельгия)

Стадион: «Дусан Арена — Места Плзне». Плзень, Чехия.

15.08.2019. 21:00 МСК.

Судья: Давиде Масса (Италия)

В ответном матче третьего раунда квалификации Лиги Европы «Виктория Плзень» перед родными трибунами попытается переиграть бельгийский «Антверпен». В первом матче бельгийский коллектив одержал победу с минимальным преимуществом 1:0. Чешский клуб сохраняет неплохие шансы на выход в следующий этап европейского турнира.

«Виктория Плзень»: найти силы и попытаться завоевать путёвку в следующий раунд

В первом матче «Виктория Плзень» не уступала по игре своему сопернику. Обе команды нанесли по восемь ударов, точнее оказались футболисты чешской команды (четыре удара в створ против двух). Однако бельгийцы лучше использовали созданные моменты и смогли одержать победу со счётом 1:0.

После выезда в Бельгию «Виктория Плзень» вернулась на родную арену и провела матч в рамках чемпионата Чехии. Соперником «красно-синих» был «Словацко». Подопечные Павла Врбы не смогли восстановить силы и проиграли со счётом 0:2. После пятого тура «Виктория Плзень» имеет в активе десять очков и находится на третьей строчке в турнирной таблице.

«Антверпен»: забить важный гол на поле «Виктории»

Команда Ласло Бёлёни после хорошего старта сезона в Бельгии разочаровала своих фанатов. После победы на своей арене над «Викторией Плзень», «Антверпен» на выезде встретился с «Шарлеруа» в рамках третьего тура. Хозяева поля выглядели намного лучше команды под руководством Бёлёни, на табло был зафиксирован результат 2:1.

После трёх туров на счету «Антверпена» шесть очков, команда находится на четвёртом месте в турнирной таблице. «Антверпен» отстаёт от «Брюгге» на три очка. В нынешнем сезоне команда в среднем за матч забивает 2,5 гола и в целом показывает интересную игру в атаке.

«Виктория» — «Антверпен»: травмированные футболисты

Тренерский штаб чешской команды не сможет рассчитывать на помощь нескольких футболистов. В предстоящей домашней встрече «Виктории Плзень» не помогут Жан-Давид Богель, Алеш Чермак, Убонг Экпай и Роман Губник.

В составе бельгийской команды также есть потери. «Антверпену» не помогут Дэниел Опаре и Джуниор Пий. Возможно, что к предстоящему матчу сможет восстановиться украинский полузащитник Егор Назарина.

Коэффициенты букмекерских контор на матч

Прогноз и ставки на матч «Виктория» — «Антверпен»

Преимуществом «Виктории Плзень» можно считать родные трибуны, фанаты будут гнать вперёд любимую команду. «Антверпен» показывает хорошую результативность в текущем сезоне, не исключается, что команда сможет отличиться в предстоящем матче, что заставит «Викторию» атаковать ещё большими силами. На предстоящую игру предлагаем рассмотреть следующие варианты.

ОБЗ с коэффициентом 1,82 в

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