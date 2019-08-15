Прогноз на матч «Зриньски» – «Мальмё» (15.08.2019)

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Прогноз Зриньски Мостар — Мальмё (15.08.19), ставки и коэффициенты

Зриньски — Мальме. Прогноз, ставки на матч квалификации Лиги Европы (15.08.2019)

Зриньски — Мальме. Прогноз, ставки на матч квалификации Лиги Европы (15.08.2019)

Матч 3-го отборочного раунда Лиги Европы Зриньски — Мальме состоится в четверг 15 августа в 20:00 (МСК) на стадионе Пецара. Мальме разгромил Зриньски на своем поле со счетом 3:0 и такой результат фактически гарантирует шведскому клубу выход в отборочный плей-офф Лиги Европы, где он сыграет с Нефтчи или Бней Иегудой. В ответном поединке букмекеры считают Мальме фаворитом и оценивают вероятность его победы выше 50%.

В выходные Мальме проводил матч чемпионата Швеции и сыграл вничью 1:1 с Хеккеном. Его беспроигрышная серия насчитывает уже 22 матча, 14 из которых он выиграл. В Лиге Европы Мальме не проигрывает в пяти последних матчах, одержав четыре победы. Причем в каждом поединке ему удавалось забить больше одного мяча. За 12 последних матчей во втором по значимости Еврокубке скандинавы потерпели только два поражения и выиграли шесть раз. А на выезде они уступили только в трех из десяти последних матчей Лиги Европы при четыре победах и трех ничейных результатах. Кстати, за 11 последних выездных поединков с участием Мальме в Лиге Европы один и тот же результат ни разу не повторялся дважды подряд и после ничьей с Домжале на предыдущей стадии он для продолжения серии должен или обыграть Зриньски, или проиграть ему.

Зриньски за шесть последних официальных матчей одержал только одну победу в основное время и потерпел три поражения. В Лиге Европы он уступил всего в двух из десяти последних матчей, по четыре раза победив и сыграв вничью, и оба поражения были гостевыми. А на своем поле Зриньски не проигрывает в десяти последних встречах — пять побед и пять ничейных результатов. Причем ни разу за это время он не пропускал больше одного мяча. На фоне такой статистики специалисты сайта ставят на то, что Зриньски как минимум не проиграет Мальме в предстоящей игре. В данном случае должна пройти ставка на победу хозяев поля с положительной форой (+0.5). В целом же по итогам двух встреч Мальме все равно должен оказаться победителем и пройти в следующий раунд турнира.

Ставки/коэффициенты букмекерских контор на матч Зриньски — Мальме:

Победа Зриньски — 4.13, ничья — 3.60, победа Мальме — 1.79.

Зриньски — Мальме. Прогноз на матч (Лига Европы, 3-й отборочный раунд, ответный матч, 15 августа):

Победа Зриньски с форой (+0.5). В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют ничью 1:1 (коэффициент 6.00). На втором месте по популярности победа Мальме 1:0 (коэффициент 6.50). Ставки на выигрыш Зриньски с форой (+0.5) принимаются с котировкой 1.98.

Зриньски

Как многими и ожидалось, Зриньски не смог оказать должного сопротивления на выезде лидеру чемпионата Швеции клубу Мальме в первом матче этого двухраундового противостояния. Крупно и фактически смертельно уступив своему северному супостату со счётом 0:3, который, естественно, не отыгрывается в ситуации, когда один из соперников заметно выше классом.

Ну а вот хлопнуть напоследок дверью при поддержке собственных поклонников боснийцы наверняка способны, во всяком случае, сильно сомневаюсь, что Зриньски тут уйдёт с поля с нулём в графе «забитые мячи»…Ведь всё же Мостар не просто так дошёл аж до 3-й стадии квалификации действующей Лиги Европы УЕФА, сначала без всяких проблем убрав по дороге македонскую Академию Пандева (3:0, 3:0). А затем и практически сенсационно голландский Утрехт (2:1, 1:1)…где, как мы видим, нападение вице-чемпиона Боснии далеко не дремало!

Мальме

Что касается Мальме, то мне совсем не понравилась оборонительная линия «лазурно-голубых» в предыдущем раунде отбора ЛЕ. Которая чуть была не привела шведов к краху в теперешних еврокубках, позволив аж 4 раза огорчить себя далеко не самой известной словенской команде Домжале (2:2 + 3:2).

Прогноз

Жду и в данном противоборстве хотя бы один ляп от не совсем стабильных защитных порядков Мальме, на что букмекеры выставляют сейчас вполне сносный коэффициент!

Прогноз на матч «Зриньски» – «Мальмё» (15.08.2019)

Футбол. Лига Европы УЕФА. Квалификация.

«Зриньски» (Босния) – «Мальмё» (Швеция).

Широки Бриег, 15.08.2019, «Пекара», 20:00 (МСК).

Ответный матч. Первый матч – 0:3.

«Мальмё» решил вопрос о победителе противостояния со «Зриньски Мостар» ещё по итогам первого матча в Швеции – уверенная победа 3:0 практически не оставляет боснийцам шансов на успех. Рассмотрим прогнозы и варианты ставок на ответный матч.

«Зриньски»: команда не готова к игре на таком уровне

В Швеции «Зриньски», как будто бы попал под каток – «Мальмё» уничтожил боснийцев 3:0, позволив фактически команде сосредоточиться на внутреннем первенстве. Мечта боснийского клуба попасть в групповую стадию еврокубков, судя по всему, опять не осуществиться. Ждём очередной попытки в будущем сезоне…

Матч в Швеции продемонстрировал серьёзную разницу в классе между коллективами во всех аспектах – в командном опыте, во взаимодействиях, тренерской работе, индивидуальных показателях… «Зринськи» за весь матч не нанёс в створ ворот «Мальмё» ни одного удара и непонятно за счёт чего планирует взломать оборону шведов в ответной встрече. Давать прогноз и делать ставку даже на гол хозяев в предстоящем матче точно не стоит.

«Мальмё»: пройти квалификацию не так-то сложно

Практически из года в год шведскому «Мальмё» удаётся добраться до групповой стадии еврокубков. Более того, в прошлом сезоне «Мальмё» сумел пробиться даже в 1/16 финала, где был остановлен лишь будущим победителем турнира лондонским «Челси». Понятное дело, что соперников уровня «Зринськи Мостар» «Мальмё», как клуб, ежегодно встречающийся с очень сильными соперниками, проходить просто обязан. Пока всё складывается удачно – ставки на шведов пока играют.

В текущей квалификации «Мальмё» к настоящему моменту противостояли исключительно соперники, уступающие в классе – североирландская «Баллимина», с которой шведы справились 10:0 по сумме двух матчей; словенский «Домжале» — пришлось повозиться (2:2 на выезде, 3:2 дома), и теперь «Зриньски Мостар». Настоящее испытание ждёт «Мальмё» в следующем раунде, где предстоит встречаться с «Нефтчи» или «Бней Иегуда». Короче говоря, в выходе «Мальмё» в группу нет никаких сомнений. Как насчёт ставки на такое развитие событий?

Коэффициенты букмекерских контор на матч

Ставки и прогнозы от профессионалов

«Мальмё» сильно превосходит в классе своих соперников по предстоящем матчу и вполне способны выиграть даже в Боснии. Ставка на победу гостей оценивается





Прогноз редакции на матч Зриньски Мостар — Мальме

Несмотря на плохую форму “Мальме”, в первой игре шведы без проблем обыграл “Зриньски” (3:0). И это будет еще одна пара в этом раунде квалификации Лиги Европы, где можно и не играть ответную встречу. По итогам предыдущего матча стало понятно, что боснийцы не в состоянии конкурировать уже на этом этапе, так что о проходе далее можно только мечтать. Обычно командам помогают родные стены, но тут уже не поможет и это. Все мы знаем, как скандинавские клубы умеют играть от обороны, поэтому пропустить три мяча для гостей будет слишком невероятным исходом.

Ориентировочные составы на матч Зриньски — Мальме:

“Зриньски” (4-3-3): Бркич — Ругашевич, Барбарич, Яковлевич, Кадусич — Рустемович, Совсич, Киржак — Говедарика, Хадзич, Мандич

Не сыграют: —

“Мальме” (4-4-2): Далин — Сафари, Бенгтссон, Левицки, Ларссон — Рикс, Кристиансен, Бечирай, Бергет — Молинс, Розенберг

Не сыграют: Траустасон

Прогноз на матч Зриньски — Мальме:

В чемпионате Швеции “Мальме” выступает не очень удачно, ведь до сих пор бьется в первой тройке, хотя по потенциалу уже давно мог бы оставить своих прямых конкурентов позади. И матчи в квалификации Лиги Европы, скорее всего, даже мешают “синим”, ведь лучше оставить все силы на внутреннее первенство, чем тратить их на таких аутсайдеров как “Зриньски”. Еще повезло, что все решилось в первой игре. Иначе все было бы совсем печально для шведов. Ставим на тотал меньше 2,5 голов за 1,91

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Зриньски — Мальмё 15 августа 2019: прогнозы, ставки, коэффициенты букмекеров

О турнире

Боснийский клуб начал квалификацию с первого раунда. Сначала команда прошла «Академию Пандева», а потом, благодаря победе в серии пенальти, был повержен «Утрехт». «Мальмё» также прошёл 2 стадии турнира. По сумме двух встреч поочерёдно были обыграны «Баллимена» и «Домжале». Победитель этого противостояния попадает на победителя пары «Нефтчи» — «Бней Иегуда».

О матче

Боснийский коллектив в прошлом году покинул ЛЕ именно на этой стадии. Шведы являются бронзовыми призёрами национального первенства. В прошлом сезоне команда дошла до 1/16 финала Лиги Европы. Гости являются фаворитами встречи, коэффициент на их победу расположился в районе 1,9. В первой игре «Мальмё» победил со счётом 3:0. Для дальнейшего прохода подопечные Хари Вукаса должны побеждать с разницей в 4 гола. Кроме того, «Зриньски» может перевести игру в дополнительное время, если выиграет со счётом 3:0.

Статистика для ставок

Хозяева этой встречи забивали в 5 из 6 последних матчей в ЛЕ. «Мальмё» в прошлом туре оставил свои ворота в неприкосновенности, однако до этого за 2 игры в ЛЕ команда пропустила 4 гола. В этой ситуации интересно смотрится ставка на гол хозяев с коэффициентом около 1,5.

Клуб из Боснии и Герцеговины в рамках Лиги Европы не заканчивал 1-й тайм вничью в 3 матчах подряд. В 3 из 5 последних игр «Мальмё» в ЛЕ в стартовые 45 минут не было ничейного результата. Котировки на то, что ничьей не будет и по итогам стартовой 45-минутки этой встречи, составляют порядка 1,6.

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