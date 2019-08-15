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13.08.2019 32 0 Смотреть рекомендованные ставки
Эксперт: Иван Беленцов
Прогноз на ответный матч полуфинала квалификации Лиги Европы, в котором между собой сыграют Португальская Брага и Датский Брённбю. Эта встреча пройдет в Браге на стадионе «Городской» в предстоящий четверг. Начало матча назначено на 21:45 по московскому времени.
П1 (1.53) Х (4.60) П2 (5.55) Брага Брённбю Лига Европы. Квалификационный раунд. Полуфиналы. Ответный матч. «Городской стадион». Брага. 15.08.2019 21:45
Брага : Тьяго Са; Виана, Силва, Секеира, Фигуейрас; Хорта, Франсерджио, Ксадас, Хорта; Эдуардо, Хассан. Брённбю : Швабе; Юнг, Араюури, Хермансон, Менса; Кристенсен, Радошевич, Кайзер; Тибблинг, Хедлунд, Вилчек.
История личных встреч между Брагой и Брённбю насчитывает только один поединок. В прошлый четверг Португальцы смогли победить своего соперника со счетом 4:2.
Брага смогла добиться победы в первом матче со счетом 4:2. Вот только, но 92-ой минуты первой встречи Брённбю сопротивлялся и счет был 2:2. Но два забитых мяча в дополнительное время сделали ответный матч для Браги весьма комфортным, не считая того, что они так будет для неё домашним. С таким результатом Португальцы смело могут расслабиться в ответной игре.
Да и вряд ли Брённбю хватит класса, чтобы на равных противостоять такому опытному еврокубковому бойцу на его поле. Брага очень редко испытывает проблемы в домашних встречах и предстоящий матч не станет исключением. Вполне возможно, что он снова станет результативным. Настырные Датчане могут попытаться вернуть угаснувшую интригу в данное противостояние.
Прогноз: Этот поединок принесет большое количество забитых мячей. Но Брага снова станет победителем.
Лучшими ставками на матч Брага — Брённбю, по мнению online-bookmakers.com, будут:
Получи 100$ для ставки Получить Брага — Брённбю Ставка: Победа Браги (П1) Коэфф: 1.53 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов) Получи 100$ для ставки Получить Брага — Брённбю Ставка: Тотал больше 2.5 голов (ТБ 2.5) Коэфф: 1.55 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов)
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