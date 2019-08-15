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Прогноз и ставки Валлетта — Астана (15.08.19)

Прогноз редакции на матч Валлетта — Астана

При всех доблестях и заслугах “Валлетты”, в этой паре уже все ясно. Да, “Астана” ничем не смахивает на “ПСЖ”, но и мальтийский чемпион — ничуть не “Барселона”. Казахи наконец-то не стали повторять прошлых ошибок, а сразу взяли быка за рога и уже к перерыву первой игры, по большому счету, решили судьбу всей спарки. От хозяев можно ждать — и даже требовать — достойного сопротивления, и хотя бы частичной реабилитации за разгром в глазах болельщиков. “Астане” стоит поберечь силы на чемпионат, а также на решающий раунд квалификации ЛЕ, который не за горами.

Ориентировочные составы на матч Валлетта — Астана

“Валлетта” (4-3-3): Бонелло — Пенья, Борг, Камиллери, Зерафа — Димеч, Пакер, Тулимьери — Юри, Фонтанелла, Пулис

Не сыграют: Каруано, Кальевич, Малано

“Астана” (4-4-2): Эрич — Рукавина, Постников, Шимунович, Шомко — Томасов, Логвиненко, Перцух, Сигурйонссон — Янга, Муртазаев

Не сыграют: Ротариу

Прогноз на матч Валлетта — Астана

Честно говоря, на матче в Нур-Султане была одна калитка — за спиной разнесчастного Бонелло. И в нее еще зашло далеко не все. Продолжили забивать Томасов и Сигурйонссон, полезен был Ротариу (две голевых на исландца). Правда, последний в ответке не поможет, ну так Григорчуку есть смысл использовать ротацию, тем более с учетом тяжелого матча в Актюбинске (трудовая победа 3:2).

“Сине-желтые” в последних двух встречах отличились 8 раз, да и вообще с атакой у казахской команды все в порядке: в 4-х матчах из пяти она забивала не менее трех голов. “Валлетта” в нынешнем евросезоне еще не побеждала, зато оба домашних матча завершила со счетом 1:1. Рискнем поставить на хозяев с форой (+1) за коэффициент 1.89 от “Париматч”.

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Закончит ли «Валлетта» евросезон без домашних поражений?

В четверг, 15 августа, в ответном поединке третьего отборочного раунда Лиги Европы казахский клуб «Астана» отправится в гости к мальтийской «Валлетте». Начало игры — в 21:00 по мск. Прогноз на



На следующем этапе ЛЧ «лилейно-белых» выбил венгерский «Ференцварош». В Будапеште мальтийцы уступили со счетом 1:3, а на Мальте была зафиксирована ничья — 1:1.





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А первый матч в Лиге Европы закончился для клуба из Мальты разгромом. В Казахстане он крупно уступил «Астане» со счетом 1:5.







«Астана»



Чемпион Казахстана помимо еврокубковых матчей также проводит и игры внутреннего первенства, в котором он после 22 туров идет на второй позиции, с отставанием от лидера на один балл.









В отличии от своего предстоящего противника, «желто-синие» сразу прекратили борьбу в Лиге Чемпионов, проиграв на первом этапе квалификации румынскому «Клужу» — 1:0 и 1:3.









Переместившись в Лигу Европы клуб из города Нур-Султан расправился с «Санта-Коломой» из Андорры. Матч на пиринеях закончился 0:0, а в Казахстане «Астана» победила со счетом 4:1.







Прогноз на «Валлетта» — «Астана»



В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Астаны» в основное время предлагают — 1.60.









На викторию «Валлетты» дают — 5.30, ничья оценена — в 4.20.





Проход: «Валлетты» — 35.00.





«Астана» практически решила вопрос с выходом в следующий раунд, имея гандикап в четыре мяча. Исходя из этого, рекомендуем поставить на хозяев с форой, которые в этом евросезоне на своей арене еще не проигрывали.



Валлетта — Астана 15 августа 2019: прогнозы, ставки, коэффициенты букмекеров

О турнире

Победитель этого двухматчевого противостояния продолжит участие в 4-м квалификационном раунде Лиги Европы и сыграет с победителем пары «Сараево» – БАТЭ, а проигравший завершит своё выступление в еврокубках.

О матче

После разгромной домашней победы «Астаны» в первой встрече команд со счетом 5:1, перед ответной игрой букмекеры считают подопечных Романа Григорчука фаворитами – коэффициент на победу гостей около 1,6. «Валлетте» для попадания в следующий раунд необходима победа с преимуществом в 5 мячей. Повторение результата первого поединка, но уже в пользу мальтийцев, переведет игру в дополнительное время. Вероятность успеха гостей в предстоящем матче оценивается букмекерами котировкой в районе 5,7.

Статистика для ставок

Стоит ожидать, что «Астана» не забьет в этом матче более 2 мячей в ворота «Валлетты». Команда практически обеспечила себе попадание в следующий раунд ЛЕ, а кроме того, в 13 из 14 предыдущих выездных встречах в Лиге Европы футболисты казахстанской команды не забивали более 2 голов. Пари на такую результативность «Астаны» в предстоящем поединке можно взять за примерные 1,4.

Также в этой игре можно рассчитывать на гол «Валлетты». Мальтийцам необходимо отыгрывать большое голевое преимущество соперника для попадания в следующий раунд турнира. К тому же в 6 из 7 последних домашних матчах в ЛЕ «Валлетте» удавалось поразить ворота соперника минимум 1 раз. Коэффициент на такую результативность хозяев в ближайшей игре в еврокубках около 1,6.

Валлетта

Команда с красивым названием Валлетта попала под горячую руку Астане в первом матче в Казахстане, которая выместила на несчастных мальтийцах всю свою злобу накопившуюся после вылета Алма-Аты из престижной Лиги Чемпионов УЕФА…Но всё же при этом опять чётко сработало атакующее звено островитян, сумевшее немного подсластить горькую пилюлю разгромного поражения со счётом 1:5.

Понятное дело, что говорить о дальнейшем проходе в следующий раунд Ла-Валлетты совсем уж наивно, но и считать, что чемпион Мальты выйдет здесь на поле только отбывать последний номер тоже, наверное, не стОит. Который временами очень неплохо смотрелся на предыдущих отборочных стадиях еврокубков, к примеру, выбив из ЛЧ нашумевший в прошлом сезоне люксембургский Дюделанж (2:2, 1:1) + оказав неплохое сопротивление венгерскому Ференцварошу (1:1, 1:3)…Где, как мы видим, нападение «вальтов» отнюдь не бездействовало!

Астана

Что касается Астаны, то вряд ли она станет сильно усердствовать в данном единоборстве, ведь положительный гандикап в 4 мяча и сам по себе способен расслабить кого угодно, тем более в игре с далеко не грозными мальтийцами…+ Казахи и в прошлых селекционных еврокубковых этапах не очень блистали в обороне, в частности, позволив недавно обидеть своего голкипера румынскому ЧФР Клужу (трижды) и даже андоррской Санта-Коломе.

Прогноз

Считаю, что и в предстоящей ответной схватке с Валлеттой подопечные Романа Григорчука уже традиционным образом не смогут отыграть на ноль в личной защите!

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