Прогноз, ставки и коэффициенты Свитолина — Кенин (16.08.19)

Нравится спорт? Хочется заниматься
любимым делом? Хочешь зарабатывать
на этом? Для вас открыт
лучший в рунете сервис бесплатных прогнозов получить бесплатно
неограниченный доступ

Не делайте ставки самостоятельно!

сверьтесь с мнением профессионалов

Проект BETFAQ - это команда профессиональных аналитиков, публикующих ежедневно десятки прогнозов по футболу, хоккею и теннису. Ежедневно наши прогнозы читают тысячи зарегистрированных участников. Присоединяйтесь

присоединиться
Мы не просим указывать платежные данные

Все действительно просто!

1. Укажите E-mail
2. Получайте лучшие прогнозы

получить доступ

Прогноз от наших экспертов

Прогноз, ставки и коэффициенты Свитолина — Кенин (16.08.19)

Прогноз редакции на матч Свитолина — Кенин

Закрученная интрига у этого противостояние двух теннисисток со славянскими корнями. Элина Свитолина — уже состоявшийся топ-игрок женского тура, которая выиграла много разных престижных турниров, включая Итоговый в Сингапуре в прошлом сезоне. Элина большую часть этого года борется с травмами и отдыхает с Гаэлем Монфисом, с которым они начали встречаться в январе месяце. Можно сказать, что с тех пор результаты Гаэля пошли вверх, а у Элины — наоборот. Для Софии Кенин этот сезон точно можно назвать прорывным, ведь она выиграла свой первый титул, да еще и Серену на Шлеме выбила, пусть это и было на Ролан Гаррос на грунте. Матч будет огненный.

Статистическое превью на матч Элина Свитолина — Софиа Кенин:

Софиа Кенин последние четыре из пяти своих матчей выиграла. Поставить на её победу над Свитолиной можно за 2,19.

Элина Свитолина последние два из трех своих матчей завершила на ТМ 21,0. Поставить на ТМ 21,0 и в этом матче можно за 1,93.

Статистика личных встреч Элина Свитолина — Софиа Кенин:

В очном противостоянии ничья: 1-1. Последнюю личную встречу Кенин выиграла со счетом 7:6, 6:4 в 2019 году. Матч проходил на турнире в Торонто на харде.

Прогноз на поединок Свитолина — Кенин:

На прошлой неделе эти две девушки сыграли друг против друга в Торонто. Тогда победу одержала Кенин, причем в двух сетах, но матч был очень равный. Сегодня у Элины будет яростное желание взять реванш. У нее это в крови. Поверить в то, что у нее это получится. Наш прогноз — П1 за 1,75.

Фрибет без условий и депозитов Сделать реальную ставку
Повторить

Читайте также:

ФутболХоккейТеннис

Прогноз Барти — Контавейт (15.08.19), ставки и коэффициенты
«Шварцман» — «Гаске». 15.08.19. Прогноз и ставки на матч
«Абердин» — «Риека». 15.08.19. Прогноз и ставки на матч
Прогноз и ставки Маннарино — Кукушкин (14.08.19)
Прогноз и ставки Кузнецова — Стивенс (15.08.19)
«Гаске» — «Дельбонис». 14.08.19. Прогноз и ставки на матч
«Гуркач» — «Баутиста-Агут». 13.08.19. Прогноз и ставки на матч
Прогноз и ставки Лос-Анджелес Галакси — Даллас (15.08.19)
Прогноз и ставки Авангард — Динамо Москва (15.08.19)
«ПСВ» — «Хёугесунн». 15.08.19. Прогноз и ставки на матч
«Шварцман» — «Гаске». 15.08.19. Прогноз и ставки на матч
Прогноз и ставки Рейнджерс — Мидтьюлланн (15.08.19)
«Киз» — «Касаткина». 14.08.19. Прогноз и ставки на матч
Прогноз Гуанчжоу Эвергранд — Чунцин Лифан (15.08.19), ставки и коэффициенты
«Абердин» — «Риека». 15.08.19. Прогноз и ставки на матч


Тысячи положительных отзывов! Десятки тысяч довольных посетителей ежедневно! 7 лет на рынке спортивного прогнозирования

Никаких глупостей - договорных матчей и непонятных «железобетонных прогнозов». Только профессиональная первоклассная аналитика от лучших профессионалов отрасли, победителей конкурсов прогнозистов и известных капперов.

Регистрируйтесь

И ПОЛУЧИТЕ ДОСТУП К БОЛЕЕ ЧЕМ 50 ПРОГНОЗАМ КАЖДЫЙ ДЕНЬ абсолютно бесплатно
Войти через Вконтакте

Самые частые вопросы

Слоган «бесплатные прогнозы» это рекламный ход?
Нет, мы действительно публикуем десятки бесплатных прогнозов. 5000 (пять тысяч!) прогнозов УЖЕ сбылось.
Во время регистрации нужно указывать платежные данные?
Нет, нужно только придумать пароль, указать email и подтвердить его по ссылке в письме
Зачем вам это?
Что бы вы убедились в нашей порядочности и высоком качестве. При желании можно воспользоваться нашими платными услугами (дополнительные расширенные услуги на отдельные события)

Сми о нас

  • name
  • name
  • name