Прогноз редакции на матч Свитолина — Кенин

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Закрученная интрига у этого противостояние двух теннисисток со славянскими корнями. Элина Свитолина — уже состоявшийся топ-игрок женского тура, которая выиграла много разных престижных турниров, включая Итоговый в Сингапуре в прошлом сезоне. Элина большую часть этого года борется с травмами и отдыхает с Гаэлем Монфисом, с которым они начали встречаться в январе месяце. Можно сказать, что с тех пор результаты Гаэля пошли вверх, а у Элины — наоборот. Для Софии Кенин этот сезон точно можно назвать прорывным, ведь она выиграла свой первый титул, да еще и Серену на Шлеме выбила, пусть это и было на Ролан Гаррос на грунте. Матч будет огненный.
Софиа Кенин последние четыре из пяти своих матчей выиграла. Поставить на её победу над Свитолиной можно за 2,19.
Элина Свитолина последние два из трех своих матчей завершила на ТМ 21,0. Поставить на ТМ 21,0 и в этом матче можно за 1,93.
В очном противостоянии ничья: 1-1. Последнюю личную встречу Кенин выиграла со счетом 7:6, 6:4 в 2019 году. Матч проходил на турнире в Торонто на харде.
На прошлой неделе эти две девушки сыграли друг против друга в Торонто. Тогда победу одержала Кенин, причем в двух сетах, но матч был очень равный. Сегодня у Элины будет яростное желание взять реванш. У нее это в крови. Поверить в то, что у нее это получится. Наш прогноз — П1 за 1,75.
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