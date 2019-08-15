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Прогноз и ставки Кузнецова — Стивенс (15.08.19)

Прогноз редакции на матч Кузнецова — Стивенс



Русско-американское дерби в любом виде спорта является топовым противостоянием, а уж в теннисе, где идёт однозначная борьба один на один, тем более. Светлана Кузнецова может высказать все свои недовольства по поводу долгого неполучение американской визе Слоан Стивенс. Если серьезно, то здесь ожидается дикая заруба. Россиянка прошла в прошлых раунде Севастову и Ястремскую. Это сильно. Оба матча вырвала в трех партиях, что отняло много сил, но придало так необходимую уверенность в собственных силах после долгого периода без игровой практики. Стивенс до сих пор ищет свою игру. В первом круге долго мучилась с неудобной для себя Путинцевой, которая не имеет тех козырей и ударов, которые есть в активе у Кузнецовой.

Статистическое превью на матч Светлана Кузнецова — Слоан Стивенс:

Слоан Стивенс последние три из четырех своих матчей проиграла. Поставить на её поражение от Кузнецовой можно за 2,56.

Светлана Кузнецова последние два из трех своих матчей завершила на ТБ 21,5. Поставить на ТБ 21,5 и в этом матче можно за 2,09.

Статистика личных встреч Светлана Кузнецова — Слоан Стивенс:

В очном противостоянии ведёт Светлана Кузнецова со счетом 3-1. Последнюю личную встречу она выиграла со счетом 6:7, 6:2, 8:6 в 2016 году. Матч проходил на Уимблдоне на траве.

Прогноз на поединок Кузнецова — Стивенс:

Самое главное, что понятно про этот матч — быстро он точно не завершится. Кузнецова две последние игры завершала в трех сетах. Все личные встречи со Стивенс, а их было уже четыре штуки, всегда затягивались на ТБ 24.5, а три из них и вовсе уходили в долгие трехсетовики. Кажется, что у Светланы еще есть силы на битву со Стивенс, который всё-таки моложе и мощнее, но Кузнецова будет бить американку тактикой. Матч будет затяжным. Наш прогноз — ТБ 21.5 за 2,09.

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