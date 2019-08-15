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«Федерер» — «Рублёв». 15.08.19. Прогноз и ставки на матч

Прогноз редакции на матч Федерер — Рублёв



Какой же долгий путь до этой стадии проделал Рублев. И все будет зря? Ведь его соперником стал Роджер Федерер, чья победа читается настолько очевидно, будто это выборы президента России. Но и в этом можно найти свои плюсы, ведь Андрей получит колоссальный опыт от встречи с живой легендой тенниса. Тем более, ранее они не играли друг против друга.

Статистическое превью на матч Роджер Федерер — Андрей Рублев:

За последние 5 матчей Федерер проиграл лишь раз. Поставить на поражение Роджера можно за 6,95

За последние 3 победы Гаске лишь раз не отдал сопернику сет. Поставить на победу Андрея со счетом 2:1 можно за 13,0

Статистика личных встреч Роджера Федерера и Андрея Рублева:

Ранее теннисисты не виделись

Прогноз на матч Федерер — Рублев:

Рублев уже вынес Кукушкина, Басилашвили и Вавринку. Федерер, конечно же, миновал отборочный этап, поэтому в первом круге сразу же встретился с Лондеро. Аргентинец особо не брыкался и вылетел после двух сетов. Теперь такая же участь ждет и Рублева, так как если быть честными, россиянин далеко не ровня для швейцарца. Рекомендуем поставить в этой игре на победу Федерера с форой (-4) за 1,54

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Р.Федерер

Старина Роджер возвращается после Уимблдона, где конечно не самый приятный финал для него был. Однако он легенда и ничего страшного в поражении нет, даже из-за неиспользованных матчболов, ибо он все равно велик и как уж, мне кажется, он еще возьмет как минимум один мейджор, если не больше. Он это делать умеет. Что касается сегодняшней игры, то в ней думаю, проблем ему не должна составить игра с Рублевым. Первый матч он выиграл, там был Лондеро, грунтовик. Конечно, аргентинец для грунтовика сыграл неплохо на харде, чем в последнее время удивляют грунтовики, помимо Лондеро также нельзя не отметить Пелью и Гарина. Однако Роджер особо не напрягался. А когда напрягался — становился самим собой и выигрывал очки. Тут противник посерьзнее, так что Роджеру придется чуть-чуть напрячься.

А.Рублев

Андрей показывает отличную игру в последнее время, последние два матча выигрывал — Басилашвили и Вавринку. Впечатляет конечно, но что он может предложить с опытнейшим Роджером Федерером, который на конец карьеры играет только лучше и лучше?!

Прогноз

Не жду, тут много геймов, ведь Роджер знает свое дело. Конечно, скорее всего баранки тут не будет, но уверенная победа ожидается. Итак, лично я считаю, что это лучший теннисист в истории. Эх, великий, храни его Бог. И с годами он только становиться лучше. И если мы увидим, того Роджера Федерера, которого мы все знаем, то мой прогноз оправдается. Надеюсь, ему ничего не помешает.

Прогноз на матч Федерер – Рублёв

То что Андрей дошёл до этой стадии турнира,это уже победа для него самого.Встретиться с самой легендой Федерером, это уже он сам попадает в историю и легенду турнира. Дрогнет ли рука против самого Роджера.Тут мало иметь хорошую подачу .Главное психологический настрой. Вчера мало кто верил в Рублёва против Вавринка,а он в двух сетах выйграл.Тперь осталось за малым,достойно проиграть.Андрей выйдет на корт умирать.Как на последний бой в своей жизни. Почему то мне кажется,что всё же фору может удержать. Все данные есть,что затянуть матч.

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