Прогноз редакции на матч Федерер — Рублёв

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Какой же долгий путь до этой стадии проделал Рублев. И все будет зря? Ведь его соперником стал Роджер Федерер, чья победа читается настолько очевидно, будто это выборы президента России. Но и в этом можно найти свои плюсы, ведь Андрей получит колоссальный опыт от встречи с живой легендой тенниса. Тем более, ранее они не играли друг против друга.
За последние 5 матчей Федерер проиграл лишь раз. Поставить на поражение Роджера можно за 6,95
За последние 3 победы Гаске лишь раз не отдал сопернику сет. Поставить на победу Андрея со счетом 2:1 можно за 13,0
Ранее теннисисты не виделись
Рублев уже вынес Кукушкина, Басилашвили и Вавринку. Федерер, конечно же, миновал отборочный этап, поэтому в первом круге сразу же встретился с Лондеро. Аргентинец особо не брыкался и вылетел после двух сетов. Теперь такая же участь ждет и Рублева, так как если быть честными, россиянин далеко не ровня для швейцарца. Рекомендуем поставить в этой игре на победу Федерера с форой (-4) за 1,54
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Старина Роджер возвращается после Уимблдона, где конечно не самый приятный финал для него был. Однако он легенда и ничего страшного в поражении нет, даже из-за неиспользованных матчболов, ибо он все равно велик и как уж, мне кажется, он еще возьмет как минимум один мейджор, если не больше. Он это делать умеет. Что касается сегодняшней игры, то в ней думаю, проблем ему не должна составить игра с Рублевым. Первый матч он выиграл, там был Лондеро, грунтовик. Конечно, аргентинец для грунтовика сыграл неплохо на харде, чем в последнее время удивляют грунтовики, помимо Лондеро также нельзя не отметить Пелью и Гарина. Однако Роджер особо не напрягался. А когда напрягался — становился самим собой и выигрывал очки. Тут противник посерьзнее, так что Роджеру придется чуть-чуть напрячься.
Андрей показывает отличную игру в последнее время, последние два матча выигрывал — Басилашвили и Вавринку. Впечатляет конечно, но что он может предложить с опытнейшим Роджером Федерером, который на конец карьеры играет только лучше и лучше?!
Не жду, тут много геймов, ведь Роджер знает свое дело. Конечно, скорее всего баранки тут не будет, но уверенная победа ожидается. Итак, лично я считаю, что это лучший теннисист в истории. Эх, великий, храни его Бог. И с годами он только становиться лучше. И если мы увидим, того Роджера Федерера, которого мы все знаем, то мой прогноз оправдается. Надеюсь, ему ничего не помешает.
То что Андрей дошёл до этой стадии турнира,это уже победа для него самого.Встретиться с самой легендой Федерером, это уже он сам попадает в историю и легенду турнира. Дрогнет ли рука против самого Роджера.Тут мало иметь хорошую подачу .Главное психологический настрой. Вчера мало кто верил в Рублёва против Вавринка,а он в двух сетах выйграл.Тперь осталось за малым,достойно проиграть.Андрей выйдет на корт умирать.Как на последний бой в своей жизни. Почему то мне кажется,что всё же фору может удержать. Все данные есть,что затянуть матч.
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