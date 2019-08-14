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Нисиока и Де Минаур принадлежат к талантливейшим молодым хардовикам, в чем они убеждают и последними выступлениями. Монреаль оказался для японца неудачным – его неожиданно остановил Ивашко (6:2, 6:3) – зато на других топовых хардах он выступил мощно. В Вашингтоне Ёсихито обыграл Эванса (6:4, 6:1) и Гоффена (6:7, 6:2, 7:6), уступив победителю турнира Кирьосу, впрочем, через верх (2:6, 5:7)
В Цинциннати Нисиока показал, что ему легче противостоять технарям, каким он сам является, хотя и играть соперникам он позволяет, так что японец катал только верховые матчи. В квалификации Ёсихито обыграл Миллмана (6:4, 7:5) и Жоао Соузу (6:4, 0:6, 6:4). В основной сетке он расправился с Томпсоном (7:5, 5:7, 6:4) и Нисикори (7:6, 6:4).
I can’t remember seeing anyone THAT happy #nishioka @yoshihitotennis
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