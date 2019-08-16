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Прогноз, ставки и коэффициенты Киз — Халеп (16.08.19)

Прогноз редакции на матч Киз — Халеп



Матч, о котором мечтают зрители в любой точке мира и вот почему. Турнир проходит в США. В нем участвует местная Мэдисон Киз. Она молода, талантлива, уже добилась немалых успехов на престижных турнирах, в особенности на домашнем US Open, где доходила до титульного матча. Сейчас она в хорошей форме впервые за долгое время. И ее соперницей по третьему кругу стала экс-первая ракетка мира, чемпионка прошедшего Уимблдона, Симона Халеп. Идеальный матч. Все билеты на вечернюю сессию на Центральный корт распроданы, причем давно. Нас ожидает потрясающее зрелище.

Статистическое превью на матч Мэдисон Киз — Симона Халеп:

Симона Халеп последние девять из десяти своих матчей выиграла. Поставить на её победу над Киз можно за 1,57.

Мэдисон Киз последние два из трех своих матчей завершила на ТБ 20,5. Поставить на ТБ 20,5 и в этом матче можно за 1,94.

Статистика личных встреч Мэдисон Киз — Симона Халеп:

В очном противостоянии ведёт Симона Халеп со счетом 5-1. Последнюю личную встречу она выиграла со счетом 6:2, 6:4 в 2016 году. Матч проходил на Итоговом турнире на индоре.

Прогноз на поединок Киз — Халеп:

Киз наконец-то нащупала свою игру как раз перед стартом домашнего Шлема. В первом круге она уверенно прошла Гарбинье Мугурусу, а затем в двух сетах разобралась с Дарьей Касаткиной. Лишь однажды она побеждала Симону Халеп, но дома и стены помогают. Никогда ранее эти две девушки не играла на турнирах в США. Сегодня будет первый раз. Халеп после титула на Уимблдоне, когда она в финале отдала всего четыре гейма Серене, продолжает побеждать. Однако неделю назад в Торонто румынка снялась по ходу матча в 1/4 финала. Несмотря на это, в Цинциннати она приехала и с трудом в трех сетах прошла Александрову в своем первом матче. С Киз будет еще сложнее. Наш прогноз — Ф1(+3,5) за 1.93.

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М.Киз

Наконец-то Киз, завилась ! Два турнир до этого на заокеанском отрезки она провалила, и эта выглядело крайне странно, так как этот отрезок сезона Киз, обычно проводит очень неплохо ! И вот в «Цинциннати» наконец-то американка выстреливает ! Два раунда прошла, и отправила домой Мугурусу, и Касаткину, прям скажем обе соперницы откровенно не в лучшей форме сейчас находятся, но эта как говорится, их проблемы ! А Мэдисон , шагает дальше ! В прошлом году, на этом турнире американка дошла до четвертьфинала, где ее остановила Соболенко, сейчас же уже в 1/8 ее поджидает Халеп . Но торопится хоронить американку пожалуй не стоит ! Так как румынская теннисистка сейчас далека от своей лучшей игры, что однозначно повышает значительно шансы Киз, на проход в следующей раунд !

С.Халеп

Победительница «Уимбелдона» 2019 готовится покорять хард заокеанских турниров. Первая попытка была в «Торонто» и там у Халеп, получилось не очень, два раунда пройти смогла, а вот в третьем раунде, проигрывая чешки Боузковай 0-1, румынка снялась с матча. И похоже что, недомогание которое Халеп, получила еще в канаде, не оставляет ее и на этом турнире. Так как другого объяснение откровенно слабого стартового матча Халеп, на этом турнире у меня нет. Румынка еле-еле сумела сломить сопротивление невзрачной Александровай, в первом раунде, обыграв ту 2-1… Ну мягко говоря, слабый результат Халеп, показала в прошлом матче… Исходя из чего, я делаю вывод , что, стоит ожидать проблемы у румынки и в данном поединки, видь соперница куда более серьезная чем какая-та Александрова, будет у Симоны в предстоящем матче ! И если Симона, не подправит игру , пожалуй эта может оказаться для нее последний матч на этом турнире…

Прогноз

Решил остановиться на варианте ставки : фора (+1,5 по сетам) на Киз ! Матч наверняка получится тяжелым для обеих теннисисток, но немного лучше , сейчас пожалуй выглядит все же американка ! Поэтому, плюсовая фора на нее выглядит тут ну вообще крайне убедительно !

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