Прогноз от наших экспертов

«Плишкова» — «Петерсон». 15.08.19. Прогноз и ставки на матч

Прогноз редакции на матч Плишкова К. — Петерсон



Петерсон будет крайне обидно вылететь в 1/8 финала от Плишковой, ведь Ребекка проделала огромный путь до этой стадии. Все началось с отборочного этапа, где ей пришлось выбить Барбору Стрыцову и Маргариту Гаспарян. Затем от ее ракетки пострадали Йоханна Конта и Вера Кудерметова. Уже столько пройдено и вылететь даже от одной из претенденток на титул будет больно. Тем не менее, этот результат самый ожидаемый в этом противостоянии, ведь Каролина находится в хорошей форме и не стоит полагаться на удачу.

Статистическое превью на матч Каролина Плишкова — Ребекка Петерсон:

За последние 5 матчей Плишкова проиграла дважды. Поставить на поражение Каролины можно за 3,88

Последние 2 победы Петерсон одержала со счетом 2:1. Поставить на победу Ребекки со счетом 2:1 можно за 9,0

Статистика личных встреч Каролины Плишковой и Ребекки Петерсон:

Ранее теннисистки не встречались

Прогноз на матч Плишкова — Петерсон:

Сама Плишкова отыграла только один раунд в Цинциннати, когда вышибла китаянку Ван. Зато в парном разряде сыграно уже два матча, так что разминка прошла как нельзя удачно. Чешка находится в хороших кондициях, а ее третий номер посева на первенстве лишь добавляет статуса этой афише. Несмотря на то, что фаворит этой пары слишком очевиден, мы надеемся увидеть примерно равное противостояние. Наш прогноз — тотал больше 21 за 2,12

Фрибет без условий и депозитов Сделать реальную ставку

Повторить





К.Плишкова

Плишкова првоодит свой второй турнир в новом сезоне на хардовых покрытиях. В первом турнире, который проходил в Торонто, чешка сумела дойти до третьего круга, уступив там будущей чемпионке турнира, канадке андрееску. В Цинциннате чешка в первом своем матче разобралась с Ван в двух партиях.

Р.Петерсон

Петерсон набирает очень неплохую форму. на турнире в Вашингтоне добралась шведка до второго круга, уступив там итальянке джорджи. Затем на турнире в Торонто уступила петерсон также во втором круге китаянке Ванг. а вот в цинциннати шведка взяла таки быка за рога. сначала в квалификации обыграла россиянку Гаспарян, а затем в финале чешку Стрыцову. Соперницы достойные. После чего очень неожиданно переиграла англичанку конту уже в основной сетке в первом круге турнира. и во втором сумела переломить ход встречи с россиянкой Кудерметовой, уступая ей по партиям.

Прогноз

Фаворитка, конечно, плишкова в этой паре. огромная разница в рейтинге. но станет ли перед открытым чемпионатом США именитая чешка тратить силы и лезть из кожи вон добывать победы над шведкой. Думаю нет. Петерсон находит постепенно свою игру, все лучше чувствует себя по ходу турнира. Прибавляет с каждой игрой. Разобралась с Контой, которая явной фавриткой шла на фоне шведки. Да, не без труда, но сумела это сделать. Преодолела трудности и в игре с кудерметовой. Хоть там и была фаворитом сама Петерсон, но это не умоляет ее заслуги, ее умение справиться в тяжелой ситуации. Отдав первую партию, переломила шведку в игре с россиянокой ход матча в свою сторону. и проделав большой путь включая квалификацию Петерсон просто так точно не бдует игратть вльяжно спустя рукава. уверен в ее борьбе. Плишкова конечно должна победждать но на бумаге. Повторюсь, перед открытым чемпеионатом США убиваться никто не будет и соответственно тпать силы. несмотря в общем на разницу в классе жду здесь от Петерсон борьбы. опыт у нее обыгрывать громких тенниситок уже есть. Это и Конта, это и на недавнем турнире в США Стивенс. учитывая все это хорошую плюсовую фору, прискну предположить, шведка в матче с Плишковой удержит.

Читайте также: