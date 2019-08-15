«Барти» — «Контавейт». 15.08.19. Прогноз и ставки на матч

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«Барти» — «Контавейт». 15.08.19. Прогноз и ставки на матч

Прогноз редакции на матч Барти — Контавейт

Наконец-то Шарапова одумалась и решила привести себя в форму. на такие откровения Мария решилась после поражения от Барти в 1/16 финала в Цинциннате. Ну хотя бы Эшли смогла донести до россиянки, что она уже давно не в своих лучших кондициях и пора бы взяться за голову, либо уйти из большого спорта без позора, так как то, что она показывает сейчас — это далеко не профессиональный уровень. 

Статистическое превью на матч Эшли Барти — Анетт Контавейт:

За последние 5 матчей Барти проиграла дважды. Поставить на поражение Эшли можно за 3,78

Последние 2 матча Контавейт выиграла со счетом 2:0. Поставить на победу Анетт со счетом 2:0 можно за 6,15

Статистика личных встреч Эшли Барти и Анетты Контавейт:

Впервые теннисистки встретились в 2014-ом году на Уимблдоне и победу одержала Контавейт. Через пять лет Барти взяла реванш, когда судьба свела спортсменок на первенстве в Майами. Теперь общий счет — 1:1

Прогноз на матч Барти — Контавейт:

В 1/8 финала вылететь может сама Барти, ведь ее соперницей будет опасная эстонка Анетт Контавейт, которая раундом до этого лишила шанса на проход далее польку Свентек, а до этого и Анжелику Кербер. Очевидно, что Анетт может замахнуться и на самые последние ступеньки первенства, так что нас ожидает очень горячий поединок между двумя сильными теннисистками. Рекомендуем выбрать тотал больше 19,5 за 1,68

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