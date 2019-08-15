Прогноз редакции на матч Барти — Контавейт

Проект BETFAQ - это команда профессиональных аналитиков, публикующих ежедневно десятки прогнозов по футболу, хоккею и теннису. Ежедневно наши прогнозы читают тысячи зарегистрированных участников. Присоединяйтесьприсоединиться
1. Укажите E-mail
2. Получайте лучшие прогнозы
Наконец-то Шарапова одумалась и решила привести себя в форму. на такие откровения Мария решилась после поражения от Барти в 1/16 финала в Цинциннате. Ну хотя бы Эшли смогла донести до россиянки, что она уже давно не в своих лучших кондициях и пора бы взяться за голову, либо уйти из большого спорта без позора, так как то, что она показывает сейчас — это далеко не профессиональный уровень.
За последние 5 матчей Барти проиграла дважды. Поставить на поражение Эшли можно за 3,78
Последние 2 матча Контавейт выиграла со счетом 2:0. Поставить на победу Анетт со счетом 2:0 можно за 6,15
Впервые теннисистки встретились в 2014-ом году на Уимблдоне и победу одержала Контавейт. Через пять лет Барти взяла реванш, когда судьба свела спортсменок на первенстве в Майами. Теперь общий счет — 1:1
В 1/8 финала вылететь может сама Барти, ведь ее соперницей будет опасная эстонка Анетт Контавейт, которая раундом до этого лишила шанса на проход далее польку Свентек, а до этого и Анжелику Кербер. Очевидно, что Анетт может замахнуться и на самые последние ступеньки первенства, так что нас ожидает очень горячий поединок между двумя сильными теннисистками. Рекомендуем выбрать тотал больше 19,5 за 1,68
Фрибет без условий и депозитов
Повторить
Читайте также:
Прогноз, ставки и коэффициенты Шахтер Солигорск — Торино (15.08.19)
«Хапоэль Беэр-Шева» — «Норрчепинг». 15.08.19. Прогноз и ставки на матч
Прогноз, ставки и коэффициенты Рейнджерс — Мидтьюлланн (15.08.19)
Прогноз Портленд Тимберс — Чикаго Файр (15.08.19), ставки и коэффициенты
«Киз» — «Касаткина». 14.08.19. Прогноз и ставки на матч
Прогноз и ставки Спартак Москва — Тун (15.08.19)
«Спартак Москва» — «Тун». 15.08.19. Прогноз и ставки на матч
«Федерер» — «Лондеро». 14.08.19. Прогноз и ставки на матч
Прогноз и ставки Эспаньол — Люцерн (15.08.19)
Прогноз, ставки и коэффициенты Медведев — Эдмунд (13.08.19)
Прогноз и ставки Соболенко — Саккари (15.08.19)
Прогноз, ставки и коэффициенты Стабек — Волеренга (14.08.19)
Прогноз, ставки и коэффициенты Миннесота — Колорадо Рэпидс (15.08.19)
Прогноз Гимарайнш — Вентспилс (14.08.19), ставки и коэффициенты
«Йокерит» — «СКА». 14.08.19. Прогноз и ставки на матч
Никаких глупостей - договорных матчей и непонятных «железобетонных прогнозов». Только профессиональная первоклассная аналитика от лучших профессионалов отрасли, победителей конкурсов прогнозистов и известных капперов.