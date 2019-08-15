Прогноз редакции на матч Соболенко — Саккари

Прогноз и ставки Соболенко — Саккари (15.08.19)

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Прогноз и ставки Соболенко — Саккари (15.08.19)

А.Соболенко

Соболенко на турнире в Цинциннати добралась до третьего круга. В первом убрала хорватку Мартич, а во втором разобралась с Сайсай из Китая.

М.Саккари

Саккари аналогично встретится с Соболенко в третьем по счету круге на американском турнире. В первом обыграла итальянку Джорджи, а во втором в тяжелом матче гречанка сумела таки переиграть чешку Квитову.

Прогноз

Думаю, белоруска сейчас сильнее гречанки. Во-первых, об этом говорит разница в рейтинге. Более, чем в двадцать позиций отстает гречанка от Соболенко. Белоруска провела отличный турнир в Сан-Хосе, где должна была выигрывать его по итогам. Но, добравшись до финала, неожиданно уступила там Сайсай. На турнире в Торонто белоруска дала себе отдых в виде вылета уже в первом круге от Павлюченковой. Ну и в Цинциннати Соболенко затратила минимум сил на своих соперниц, обыграв хорватку и китаянку в двух партиях. Саккари также в неплохой форме. Добралась до полуфинала в Сан-Хосе, уступив там будущей чемпионке турнира. В Торонто, как и Соболенко, уступила сразу же в дебюте. Обидчицей стала местная американская теннисистка Риск. Ну и в Цинциннати Саккари обыграла ожидаемо Джорджи и вполне неожиданно Квитову. Но справедливости ради отмечу, что в игре с Саккари Квитова сама не доработала и победу отдала, которая была практически в ее кармане. Но, конечно, и гречанка тоже молодец. Соперницы проведут первый матч между собой. Все таки Соболенко в этой паре мне больше симпатизирует. Хорошая подача. Идет игра. Находится белоруска, в общем, в хорошей форме. Саккари же должна была вылетать по хорошему еще от чешки, но судьба ей благословила больше, как итог. В общем, мастерства у Соболенко по более, поэтому за счет класса жду именно ее победы, победы белоруски. Матч, конечно, не факт, что получится для Соболенко простым, но, в общем и целом, за счет более высокого мастерства, рискну предположить, что именно Арина отпразднует успех в данном конкретном противотсоянии.

Прогноз редакции на матч Соболенко — Саккари

В отличие от многих гламурных теннисисток, Соболенко решила провести это лето у себя на родине в Минске. Как мы видим, отдых в родном пристанище прошел весьма успешно, ведь Арина разрывает одну соперницу за другой. Совсем недавно белорусская спортсменка дошла до финала турнира в Стэнфорде, но уступила в нем китаянке Сайсай Чжэн. Спустя месяц она отомстит, когда вышибет ее с 1/16 финала в Цинциннати. Теперь на пути белоруски Мария Саккари, которая считается одной из самых талантливых юниорок в Европе.

Статистическое превью на матч Арина Соболенко — Мария Саккари:

За последние 5 матчей Соболенко проиграла дважды. Поставить на поражение Арины можно с коэффициентом 2,33

Последние 2 матча Соболенко выигрывает со счетом 2:0. Поставить на победу Арины со счетом 2:0 можно за 2,45

Статистика личных встреч Арины Соболенко и Марии Саккари:

Ранее теннисистки не встречались

Прогноз на матч Соболенко — Саккари:

Учитывая родство по крови, Саккари сравнивают с Циципасом, но ей больше подходит стиль жизни Феликса Оже-Альясима. Канадец также молод и свеж, но из-за нестабильности не может набрать хороший ход, хотя все остальные данные у него для этого есть. Мария находится в таком же положении, когда таланта хоть отбавляй, а вот дисциплины и опыта хоть прибавляй. Поэтому мы и считаем, что более мудрая Соболенко обязана проходить свою маленькую соперницу. Ставим на П1 с коэффициентом 1,65

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