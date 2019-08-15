Прогноз редакции на матч Шварцман — Гаске

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Как же повезло Гаске! В 1/16 финала Ришар должен был сражаться с Домиником Тимом, но австриец снялся с первенства, а значит просто подарил французу проход далее. Ведь если бы Тим все-таки вышел на корт, он должен был брать победу в этой паре. Так что французу уже один раз улыбнулась фортуна, но не покажет ли она ему зубы в игре против Диего Шварцмана?
За последние 5 матчей Шварцман проиграл лишь раз. Поставить на поражение Диего можно с коэффициентом 2,48
Последние 2 победы Гаске одержал со счетом 2:0. Поставить на победу Ришара со счетом 2:0 можно за 3,86
До этого теннисисты виделись дважды и оба матча ушли в актив Гаске. Сперва Ришар переиграл Диего на турнире в Антверпене, который проходил в 2016-ом году. Затем закрепил успех уже в Монте-Карло в 2018-ом
Не знаем, что думает на этот счет фортуна, но мы точно уверены в потрясающей форме аргентинца. Диего выбил Раду Албота и Ласло Джере без каких-либо проблем, так что его можно считать фаворитом этого противостояния. А вот Гаске пришлось повозиться с Дельбонисом и с Марреем. Хотя оба ни находится далеко не в лучших кондициях, так что этот результат вызывает сомнения. Поставим на П1 с коэффициентом 1,55
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