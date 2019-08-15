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Прогноз, ставки и коэффициенты АИК — Шериф (15.08.19)

Прогноз редакции на матч АИК — Шериф

Все-таки нестабильная команда этот “АИК” — взять хоть вылет из ЛЧ-квалификации от “Марибора”. По идее, шведы все вопросы сняли в стартовые минуты молдавского матча, однако дальнейший ход поединка против “Шерифа” оставил ряд вопросов. В конце концов, не будем забывать, что уже однажды команде из Приднестровья едва не удался невероятный камбэк в Тбилиси. При всех скидках на разницу в классе между “АИКом” и “Сабуртало”, есть предпосылки рассчитывать на возрождение интриги. Гости способны забить первыми, а дальше все будет зависеть от их куража и настроя фаворита.

Ориентировочные составы на матч АИК — Шериф

“АИК” (5-3-2): Линнер — Лундстрём, Димитриадис, Карлссон, Метс, Салетрос — С. Ларссон, Аду, Т. Эльюнусси — Гойтом, Бауи

Не сыграют: Мичел, Нюхольм, Экстранд, Обаси

“Шериф” (4-3-3): Микулич — Балима, Лукич, Музек, Криштиану — Кендыш, Борысюк, Гордиенко — Латифи, Тамбе, Бобан

Не сыграют: —

Прогноз на матч АИК — Шериф

Команда Норлинга ощутимо разыгралась в последнее время. Пять побед подряд во внутреннем чемпионате позволили им на вираже обойти забуксовавший “Мальме” и подобраться на расстоянии одного очка к внезапному лидеру “Юргордену”. Да и вообще, на всех фронтах “АИК” одержал за месяц 7 побед из 8-ми возможных. Правда, одна из них оказалась пирровой — все решил драматичный овертайм со словенским грандом.

В минувший уик-энд оба соперника одержали убедительные гостевые победы. Правда, клубу из пригорода Стокгольма пришлось вспотеть, преодолевая сопротивление “Эскильстуны” — благо, очень удачно зашел в игру Бауи (дубль). Учитывая приверженность обоих клубов зрелищному футболу, берем хороший коэффициент от “Париматч” и ставим на вариант ТБ (2.5) за 1.93.

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«АИК Стокгольм» — «Шериф». Прогноз на матч 15 августа. Лига Европы УЕФА

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Предлагаем свой вариант прогноза на поединок АИК — «Шериф», который состоится 15 августа. Смогут ли шведы сохранить преимущество?

АИК

АИК в предыдущих стадиях не лучшим образом смотрелся в гостевых играх, однако великолепные домашние показатели позволили добраться до третьего квалификационного раунда, пройдя «Арарат-Армению» (1:2 и 3:1), но вылетев из Лиги Чемпионов от «Марибора» (1:2, 3:2, ДВ). В матче национального первенства скандинавы одолели «Эскильстуну» (4:2).

Прогноз на матч АИК – «Шериф» (15.08.2019)

Футбол. Лига Европы УЕФА. Квалификация.

АИК (Швеция) – «Шериф» (Молдова).

Стокгольм, 15.08.2019, «Френдс Арена», 20:00 (МСК).

Ответный матч. Первый матч – 2:1.

Молдавский чемпион «Шериф Тирасполь», кажется, останется в этом сезоне без еврокубков. Поражение на своём поле от шведского АИКа 1:2, по крайней мере, практически не оставляет шансов на итоговую победу. Рассмотрим варианты ставок и прогнозы на ответный матч.

АИК: главное испытание впереди

В случае прохода «Шерифа», АИКу в решающем раунде квалификации Лиге Европы предстоит встречаться с вылетевшей команды из Лиги чемпионов. Вот там то шведам и предстоит самое серьёзное испытание в текУщем розыгрыше.

Стартовал АИК с Лиги чемпионов, где сначала справился с дебютантом турнира «Арарат-Армения», а затем не сумел пройти чемпиона Словении «Марибор» — для того чтобы выбить шведов из ЛЧ словенцам даже понадобилось дополнительное время. Победа над «Шерифом» в Тирасполе позволяет прогнозировать успех АИКа и по итогам двухматчевого противостояния. Тем более, что молдавский клуб совсем не выглядит серьёзным соперником…

«Шериф»: для успеха в Европе необходимо прыгать выше головы

Молдавский «Шериф» является примером того, как отсутствие конкуренции во внутреннем чемпионате пагубно влияет на перспективы ведущего клуба на международной арене. Такими же примерами являются «ПСЖ», «Олимпиакос» и, с некоторыми оговорками, «Ювентус». «Шериф» уже 17 раз за последние 19 лет выиграл первенство Молдовы, но в еврокубках доходил даже до конца квалификации считанное количество раз…

В этом сезоне «Шериф» уже успел провалиться в Лиге чемпионов, проиграв на своём поле дебютанту еврокубков грузинскому «Сабуртало-Тбилиси» 0:3, и даже выездная победа 3:1 не помогла добиться положительного результата. После домашнего поражения от АИКа «Шериф» теперь ещё и крайне близок к вылету также из Лиги Европы.

Коэффициенты букмекерских контор на матч

Ставки и прогнозы от профессионалов

Кажется, что после 1:2 дома, у «Шерифа» вообще нет никаких шансов на проход в следующий круг. Тем не менее, у молдавского гранда неплохое нападение, которое способно отличиться в Стокгольме, тем более, что АИК пропускал в этом розыгрыше даже в обоих матчах от «Арарата». Учитывая то, что «Шериф» ещё и, наверняка, пропустит, интересно выглядит ставка на «обе забьют – да», которую





АИК — Шериф. Прогноз, ставки на матч квалификации Лиги Европы (15.08.2019)

АИК — Шериф. Прогноз, ставки на матч квалификации Лиги Европы (15.08.2019)

Матч 3-го отборочного раунда Лиги Европы АИК — Шериф состоится в четверг 15 августа в 20:00 (МСК) на стадионе Фрэндс Арена. В прошлый четверг АИК обыграл Шериф на его поле со счетом 2:1, забив оба мяча в стартовые 15 минут. В ответной игре шведский клуб будет фаворитом и букмекеры ждут его победу с разницей более, чем в один гол.

В воскресенье АИК обыграл на выезде Эскильстуну в чемпионате Швеции со счетом 4:2. Это была его четвертая подряд победа в официальных матчах. А из восьми последних поединков во всех турнирах он выиграл семь и проиграл лишь раз. В Лиге Европы АИК в основное время проиграл только 2 из 11 предыдущих матчей, одержав четыре победы и пять раз сыграв вничью. На своем поле он уступил только в двух из восьми предыдущих встреч, выиграв половину из них. Правда, за три последних матча в родных стенах АИК не победил ни разу. Отдельно стоит сказать, что в семи из восьми предыдущих его поединков на своем поле в Лиге Европы забивалось менее трех голов.

Шериф в выходные разгромил в чемпионате Молдовы Динамо-Авто со счетом 3:0. Это была его четвертая победа за шесть последних официальных поединков при всего одном поражении. В Лиге Европы он выиграл только 5 из 19 последних матчей, по семь раз проиграв и сыграв вничью. В то же время надо сказать, что за девять предыдущих поединков Шерифа в этом турнире один и тот же результат ни разу не повторялся дважды подряд и сейчас впервые с июля 2015 года он может проиграть в двух встречах кряду. На выезде Шериф провел в общей сложности 21 матч в Лиге Европы и проиграл десять из них, одержав только две победы. Всего в одном поединке он забил больше одного мяча, а в десяти матчах он не забивал вовсе. Эксперты сайта считают, что АИК обыграет Шериф и в ответной встрече. При этом результативность поединка вряд ли превысит двух мячей.

Ставки/коэффициенты букмекерских контор на матч АИК — Шериф:

победа АИК — 1.64, ничья — 3.80, победа Шерифа — 4.81.

АИК — Шериф. Прогноз на матч (Лига Европы, 3-й отборочный раунд, ответный матч, 15 августа):

Победа АИК; тотал меньше 2,5 голов. В букмекерской конторе 1хСтавка считают, что матч завершится со счетом 1:1 или победой АИК 1:0 (коэффициент 6.50). Ставки на тотал меньше 2,5 голов принимаются с котировкой 1.97.

«Шериф» останется без еврокубков?

В четверг, 15 августа, в ответном поединке третьего отборочного раунда Лиги Европы шведский АИК на своем поле сыграет с молдавским «Шерифом». Начало игры — в 20:00 по мск. Прогноз на



На следующем этапе чемпион Швеции был выбит словенским «Марибором». На выезде АИК проиграл 1:2, дома выиграл в основное время с таким же счетом, но овертайме оппоненты обменялись голами, итог победа 3:2, и вылет в ЛЕ.





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В противостоянии с «Шерифом» АИК на выезде обыграл оппонента со счетом 2:1, после чего победил и в чемпионате Швеции, продлив т.с. победную серию до четырех игр кряду.







«Шериф»



Чемпион Молдавии провально стартовал в этом еврокубковом розыгрыше. На стадии первого отбора ЛЧ он позорно был выбит дебютантом евротурниров грузинским «Сабуртало».









Первый поединок, который прошел в Тирасполе, закончился крупным поражение хозяев со счетом 0:3, и даже выездная победа 3:1 не помогла добиться положительного результата.









На предыдущей стадии Лиги Европы «желто-черные» не без труда прошли албанский «Партизани»: в гостях победили 1:0, а на своем поле сыграли вничью — 1:1.







Прогноз на АИК — «Шериф»



Не особо надежно оба коллектива играют в обороне. Шведы пропустили в каждой еврокубковой игре, а молдоване только раз уходили с поля «сухими». Прогнозируем, что и в этом матче будут голы в обе стороны.

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