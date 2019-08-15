Прогноз редакции на матч Бней-Иегуда — Нефтчи

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Прогноз, ставки и коэффициенты Бней Иегуда — Нефтчи (15.08.19)

Бней Иегуда — Нефтчи. Прогноз, ставки на матч квалификации Лиги Европы (15.08.2019)

Бней Иегуда — Нефтчи. Прогноз, ставки на матч квалификации Лиги Европы (15.08.2019)

Матч 3-го отборочного раунда Лиги Европы Бней Иегуда — Нефтчи состоится в четверг 15 августа в 20:00 (МСК) на стадионе Ха-Мошава. Первый матч этих команд победителя не выявил и завершился вничью 2:2. Причем Бней Иегуда вел 2-0 и пропустил второй мяч на седьмой компенсированной минуте. В ответной встрече израильтян устроит нулевая ничья или ничья при счете 1:1, а также победа с любым счетом. Кстати, в отборочном плей-офф победитель этого противостояния сыграет с Мальме или Зриньски.

Букмекеры считают Бней Иегуду фаворитом ответного поединка, хотя и оценивают вероятность его победы чуть ниже 50%. За 17 последних матчей в Лиге Европы эта команда потерпела только пять поражений и одержала восемь побед, еще в четырех встречах сыграв вничью. На своем поле Бней Иегуда провел 12 матчей в Лиге Европы и ни разу не играл вничью — восемь побед и четыре поражения. Интересно, что в каждом победном поединке Бней Иегуда оставлял собственные ворота в неприкосновенности, а в проигранных матчах он не забивал ни одного мяча. Кроме того, если два первых домашних матчах Бней Иегуды в Лиге Европы завершались со счетом 3:0 и 4:0, то затем фиксировалось всего два варианта результатов — 1:0 или 2:0 (по пять раз каждый).

Нефтчи до ничьей с Бней Иегудой выиграл все четыре официальных поединка сезона с общим счетом 13:0. В Лиге Европы он проиграл только 3 из 13 предыдущих матчей, одержав шесть побед и четыре раза сыграв вничью. А в гостях за все 13 матчей в Лиге Европы он при шести победах потерпел всего четыре поражения и трижды играл вничью. В 8 из 13 этих матчей минимум одна команда не забивала. Аналитики сайта считают, что победу в этом матче одержит Бней Иегуда. При этом израильский клуб не пропустит от Нефтчи ни одного мяча.

Ставки/коэффициенты букмекерских контор на матч Бней Иегуда — Нефтчи:

Победа Бней Иегуды — 2.27, ничья — 3.22, победа Нефтчи — 3.04.

Бней Иегуда — Нефтчи. Прогноз на матч (Лига Европы, 3-й отборочный раунд, ответный матч, 15 августа):

Победа Бней Иегуды; Бней Иегуда не пропустит. В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют ничью 1:1 (коэффициент 5.80). На втором месте по популярности победа Бней Иегуды со счетом 1:0 (коэффициент 8.00). Ставки на то, что Бней Иегуда не пропустит, принимаются с котировкой 3.20.

Бней Иегуда

Сразу попрошу не слишком скептически относиться к израильскому клубу Бней Йегуда, который, возможно, отталкивает от себя своим непривычным для русского языка названием. Ведь эта команда далеко не новичок в еврокубковых турнирах, к примеру, устроившая в позапрошлом году настоящие проблемы питерскому Зениту тоже в квалификации Лиги Европы УЕФА. Сделав «зенитчиков» в Санкт-Петербурге со счётом 1:0, правда, проиграв перед этим дома 0:2…но тем не менее!

Вот и в нынешнем розыгрыше ЛЕ тель-авивский коллектив сразу же записали в аутсайдеры в двухраундовом противостоянии с азербайджанским Нефтчи. Но не тут то было, так как Бней Йегуда вообще ничем не уступил по игре неделю назад в Баку хозяевам стадиона, и более того — евреи обязаны были и вовсе побеждать…но в последний момент вмешался арбитр матча, добавивший аж 8 минут к основному времени. На исходе чего кавказцы и сумели уйти от поражения (ничья 2:2).

Нефтчи Баку

Что касается Нефтчи, то ему, видимо, не совсем пошла на пользу безоговорочная виктория в прошлом раунде отбора ЛЕ над российским Арсеналом из Тулы. После которой «нефтяники» расслабились, и поверив в себя чуть было не опростоволосились в вышеупомянутом первом спарринге с израильтянами.

Прогноз

На мой субъективный взгляд, и в ответном единоборстве Нефтчи не ждёт ничего хорошего, во всяком случае, гостям здесь должно быть очень затруднительно добиться чистой победы. Так как «золотые львы» уж точно сейчас не слабее азербайджанского вице-чемпиона!

Бней Иегуда — Нефтчи 15 августа 2019: прогнозы, ставки, коэффициенты букмекеров

О турнире

«Бней Иегуда» попала в эту стадию турнира благодаря победе в Кубке Израиля. «Нефтчи» является серебряным призёром чемпионата Азербайджана. Команда прошла уже 2 стадии турнира, выиграв в них все 4 матча. Этот раунд клуб начал с ничьей. Победитель этого противостояния выйдет на победителя пары «Мальмё» — «Зриньски».

О матче

Небольшим фаворитом матча считаются хозяева. Поставить на их победу можно с кэфом порядка 2,1. Шансы гостей оцениваются котировкой в районе 3,1. Матч в Азербайджане команды завершили результативной ничьей (2:2). Независимо от счёта дальше пройдёт победитель ответной встречи. При ничейном результате (0:0 или 1:1) дальше отправятся хозяева. А вот если ничья будет крупной (3:3 и более), в следующую стадию отправится клуб из Баку. Три последних участия «Бней Иегуды» в ЛЕ заканчивались вылетом именно на этой стадии. Азербайджанцы последний раз играли в групповом этапе ЛЕ в сезоне 2012/13. Котировки на проход клуба из Тель-Авива составляют порядка 1,5. Проход гостей можно заиграть примерно за 2,7.





Статистика для ставок

В 6 из 7 последних матчей «Бней Иегуды» в ЛЕ забивалось минимум 2 гола. У бакинского клуба статистика точно такая же. Коэффициент на то, что в этом матче будет забито хотя бы 2 мяча, располагается в районе 1,3.

В 3 из 4 последних игр в ЛЕ израильский клуб не забивал в 1-м тайме. «Нефтчи» не пропускал в стартовые 45 минут в 4 из 5 последних встреч в ЛЕ. В этой ситуации интересно смотрится пари на то, что хозяева не забьют в дебютной 45-минутке матча, за кэф около 1,9.

«Бней Иегуда» закончит еврокомпанию «Нефтчи»?

В четверг, 15 августа, в ответном поединке третьего отборочного раунда Лиги Европы израильский клуб «Бней Иегуда» примет азербайджанский «Нефтчи». Начало матча — в 20:00 по мск. Прогноз на



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«Золотые львы» за последние десять лет брали участие только в четырех еврокомпаниях, но более одного раунда они никогда не проходили.









Последний раз клуб из юга Тель-Авива играл в еврокубках в сезоне 2017/18. И тогда в розыгрыше Лиги Европы он сперва прошел словацкий «Тренчин» (2:0 и 1:1), но затем был выбит российским «Зенитом» (0:2 и 1:0).







«Нефтчи»



«Нефтяники» ничьей в первом поединке этих команд (2:2), прервали свое победное шествие, которое на тот момент состояло из пяти матчей.









Четыре из них пришлись на квалификацию Лиги Европы, где «Нефтчи» сперва в двух встречах разгромил молдавскую «Сперанцу» (6:0 и 3:0).









А в следующем раунде азербайджанцы испортили еврокубковый дебют тульскому «Арсеналу», дважды обыграв россиян: 1:0 — в гостях и 3:0 — дома.







Прогноз на «Бней Иегуда» — «Нефтчи» — «Нефтчи»



Израильтяне в Азербайджане вполне могли рассчитывать на победу в первом матче, но пропустили в самом конце. Теперь, как мы считаем, «Бней Иегуда» не допустит осечки и добудет нужный результат.





Прогноз редакции на матч Бней-Иегуда — Нефтчи

Израильская “Бней Иегуда” как выглядела вещью в себе на момент первой встречи, так и осталась загадкой после нее. Вроде как счет матча в Баку позволяет ставить дополнительную гирьку на чашу весов команды Абуксиса. С другой стороны, фактора внезапности уже не будет, и подобный блиц-криг “Бней-Иегуде” навряд ли удастся повторить. Матчами с “Арсеналом” (пускай всего лишь тульским) бакинцы доказали, что пребывают в хорошей форме и являют собой нешуточную силу. Отчетный поединок представляется нам в целом равным, но все-таки с небольшим перевесом в пользу гостей.

Ориентировочные составы на матч Бней Иегуда — Нефтчи

“Бней Иегуда” (3-4-3): Зубас — Мори, Пниши, Фельшер — Мазор, Тамби, Соро, Рустом — Коэн, Жан, Гадир

Не сыграют: —

“Нефтчи” (4-3-3): Агаев — Булудов, Станкович, Петров, Кривоцюк — Плателлас, Мустивар, Махмудов — Дарио, Аласкаров, Жозеф-Монроз

Не сыграют: —

Прогноз на матч Бней Иегуда — Нефтчи

Итак, чем же объяснить два мяча от израильского клуба, поставившие крепкий “Нефтчи”, ни разу в двух матчах не пропустивший от представителя РФПЛ, на грань катастрофы? Конечно, можно говорить об определенной недооценке, но и не будем игнорировать достоинства “Бней-Иегуды”. На воротах у “золотых” крутой литовец Зубас, да и в поле есть достойные кадры — в частности, несколько игроков израильской сборной.

Если бы неделей ранее “Иегуда” дотерпела самую малось — быть ей однозначным фаворитом этой пары. Но Аласкаров сумел сравнять аж на 7-й компенсированной. к тому же учтем действительно огромное преимущество, которым “Нефтчи” владел всю игру. Забивать у “нефтяников” есть кому. а в защите итальянский тренер заставит быть построже. Наша ставка: гости с форой (0) за 2.06.

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