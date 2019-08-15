Прогноз от наших экспертов

Прогноз и ставки ХИК — ФК Рига (15.08.19)

ХИК — ФК Рига 15 августа 2019: прогнозы, ставки, коэффициенты букмекеров

О турнире

Оба клуба являются чемпионами своих стран. ХИК в 1-м раунде ЛЧ прошёл «Торсхавн», но во 2-м этапе по сумме двух встреч уступил сербской «Црвене Звезде». ФК «Рига» стартовала с первого отборочного раунда Лиги чемпионов, но по сумме двух матчей уступила ирландскому «Дандолку». Победитель этого противостояния пройдёт в следующий раунд Лиги Европы, где встретится с проигравшим из пары «Црвена Звезда» — «Копенгаген».

О матче

Букмекеры считают финнов фаворитами матча. Поставить на победу хозяев можно с коэффициентом порядка 1,8. Пари на успех гостей можно заключить примерно за 4,8. Первый поединок команды завершили вничью (1:1). В случае ничьи со счетом 0:0 в следующую стадию выйдет ХИК. При ничьей со счетом 2:2 и больше дальше по турниру пройдут латыши. Поставить на проход «Риги» можно с кэфом в районе 3.

Статистика для ставок

В 6 последних встречах ХИКа в ЛЕ неизменно забивалось 2 гола или больше. В 3 прошлых матчах подопечных Михаила Конева в ЛЕ забивалось не менее 2 мячей. Поставить на то, что и в этой игре будет забито больше 1 гола, можно с коэффициентом порядка 1,3.

В 10 предыдущих поединках в ЛЕ с участием финской команды, лишь 2 раза соперники не могли выявить победителя. В 4 из 5 последних матчей латвийского клуба в ЛЕ ни разу не было ничьи. Котировки на ставку «Ничьей не будет» находятся в районе 1,3.

ХИК

В первом раунде Лиги чемпионов ХИК прыгнул в следующий раунд, победив Торсхавн дома 3: 0 и 2:2 в гостях. В следующем раунде он уступил «Церне Звезда» с разницей мячей.Сейчас европейская лига показывает.

Рига ФК

Отборочные матчи Лиги чемпионов Рига также проиграли с пенальти Дундалки. Рига, которая продолжается с европейской лиги. В матче против польского клуба «Пяст» он провел два тура (2: 1 2: 3).

Прогноз

Первая встреча также записала результат 1: 1. Обе команды получают хорошие результаты в своей лиге. Рига на первом месте, ХИK на 5-м месте в финской лиге. Нас ждет очень сложный и менее голевой матч, побеждает бомбардир. Я думаю, ХИК что близок к победе.

Читайте также: