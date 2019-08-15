«Шахтер Солигорск» — «Торино». 15.08.19. Прогноз и ставки на матч

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«Шахтер Солигорск» — «Торино». 15.08.19. Прогноз и ставки на матч

Прогноз на матч «Шахтёр Солигорск» – «Торино» (15.08.2019)

Футбол. Лига Европы УЕФА. Квалификация. 
«Шахтёр Солигорск» (Беларусь) – «Торино» (Италия). 
Минск, 15.08.2019, «Динамо», 20:00 (МСК). 
Ответный матч. Первый матч – 0:5. 

Результат первой игры делает ответный матч формальностью. Для нас же это отличная возможность поймать ставку с высоким коэффициентом. Дадим прогноз на предстоящий матч.

«Шахтёр Солигорск»: получится ли громко хлопнуть дверью?

После поражения в Италии со счётом 0:5, «Шахтёр» оторвался в чемпионате Белоруссии, обыграв на своём поле «Неман» 6:0. В турнирной таблице национальной Высшей лиги «Шахтёр» на данный момент третий, но сыграл всего 15 матчей, при 16-и и 17-и у конкурентов. В Лиге Европы всё ясно и теперь все силы можно бросить на чемпионат, где отставание от первой строчки исчисляется восемью баллами. С другой стороны, матч с «Торино», тем более дома, это сам по себе вызов и «Шахтёр» точно бросит все силы на то, чтобы одержать знаковую победу. Почему бы не сделать ставку на неожиданный успех хозяев?

«Торино»: дело сделано

Для «Торино» текущая квалификация то, что подготовка к стартующему в конце августа сезону Серии А. Пока итальянский клуб не испытывает никакого сопротивления, а ход матчей больше напоминает товарищеские. Сначала подопечные Вальтера Мадзарри разобрались с венгерским «Дебреценом», победив дважды – 3:0 дома и 4:1 на выезде, а теперь ещё и добавили 5 безответных мячей в ворота солигорского «Шахтёра», лишь болельщиков белорусского клуба всяких надежд на продолжение борьбы в нынешней кампании. Сильная разница в классе команд даёт основания для прогноза и ставки на победу итальянцев и в ответной игре.

Коэффициенты букмекерских контор на матч

Ставки и прогнозы от профессионалов 

Даже тот факт, что «Торино» может сыграть в Минске и вторым составом, не должно оказать никакого влияния на прогноз. Класс команд совсем разный, что даже в девятером «Торино», наверняка, победит. Ставка на победу гостей с форой (-1,0) стоит в

Шахтер Солигорск — Торино 15 августа 2019: прогнозы, ставки, коэффициенты букмекеров

О турнире

Победитель этого двухматчевого противостояния продолжит участие в 4-м квалификационном раунде Лиги Европы и сыграет с победителем пары «Пюник» — «Вулверхэмптон», а проигравший завершит своё выступление в еврокубках.

 

О матче

«Торино» уверенно разгромил своего оппонента в первой встрече команд в ЛЕ со счетом 5:0. Мало вероятно, что итальянцы упустят такое преимущество и не попадут в следующий этап турнира. «Шахтеру» для прохода дальше необходима победа с преимуществом в не менее чем в 6 мячей. Победу казахской команды в этом матче можно взять за коэффициент около 5,2, а вероятность успеха «Торино» оценивается букмекерами котировкой в районе 1,6. 

 

Статистика для ставок

В 3 из 4 предыдущих выездных встречах в ЛЕ «Торино» удавалось забивать минимум 3 мяча в ворота своих соперников. Котировки на такую результативность итальянцев в ближайшей встрече в еврокубках находятся в районе 2,6.

 

Кроме того, в этих же 3 из 4 матчах в ЛЕ на выезде футболисты «Торино» становились авторами первого гола в матче. Вероятность того, что и в этой игре итальянцы откроют счет, оценивается букмекерами коэффициентом около 1,5.

Шахтер Солигорск — Торино. Прогноз, ставки на матч квалификации Лиги Европы (15.08.2019)

Шахтер Солигорск — Торино. Прогноз, ставки на матч квалификации Лиги Европы (15.08.2019)
Матч 3-го отборочного раунда Лиги Европы Шахтер Солигорск — Торино состоится в четверг 15 августа в 20:00 (МСК) на стадионе Динамо. В прошлый четверг Торино разгромил Шахтер со счетом 5:0 и фактически гарантировал себе выход в отборочный плей-офф Лиги Европы, где за попадание в групповой турнир поборется с Пюником или Вулверхэмптоном. В этом сезоне Торино провел три официальных матча и одержал три крупные победы с общим счетом 12:1. В Лиге Европы его победная серия насчитывает четыре матча. А из всех 17 матчей в турнире он выиграл 11 и проиграл только два раза. При этом в 11 поединках «Быки» не пропускали ни одного гола. В гостях Торино провел в рамках Лиги Европы восемь матчей, одержав четыре победы и по два раза проиграв и сыграв вничью. В каждом выигранном поединке он забивал не менее трех голов.

Шахтер до поражения от Торино не проигрывал в девяти матчах подряд, выиграв семь из них. А в Лиге Европы его беспроигрышная серия насчитывала восемь поединков — пять побед и три ничьи. На своем поле солигорский клуб выиграл пять из девяти последних матчей во втором по значимости Еврокубке, проиграв только один раз. В шести поединках на данном отрезке он не пропускал ни одного мяча. Аналитики сайта считают, что в предстоящей игре с Торино Шахтер если и проиграет, то на этот раз с минимальным отставанием в счете, так что можно поставить на его выигрыш с положительной форой (+1.5).

Ставки/коэффициенты букмекерских контор на матч Шахтер Солигорск — Торино:

Победа Шахтера — 5.60, ничья — 4.18, победа Торино — 1.51.

Шахтер Солигорск — Торино. Прогноз на матч (Лига Европы, 3-й отборочный раунд, ответный матч, 15 августа):

Победа Шахтера с форой (+1.5). В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют победу Торино со счетом 2:0 (коэффициент 7.00). Высоко котируются ничья 1:1 или победа гостей со счетом 1:0 или 2:1 (коэффициент 8.00). Поставить на выигрыш Шахтера с форой (+1.5) можно с котировкой 1.55.

Шахтер Солигорск

Ну собственно ничего удивительного в Турине не произошло ! Шахтер получил 0-5, ну а что они собственно должны были получить от команды из «Серии А» которая свежа, еще не устала от футбола, так как чемпионат страны даже еще не стартовал , вот Шахтер и ощутил всю мощь «быков» . Конечное же на ответный матч Шахтер выйдет с желание победить в отдельно взятом матче, настрой у команды будет самый боевой, но чем этот настрой собственно может помочь, когда совершенно любой игрок Торино, на раз, два обгоняет сразу несколько игроков Шахтера, и спокойно с центра поля, сам себе создает выход один на один с вратарем… Такого футбола я уже давно не видел, когда одна команда на столько беспомощно смотрится против другой… Поэтому как бы не старался Шахтер, как бы не собирался силами, и мыслями, хотя бы на ничью рассчитывать тут ну можно сказать нереально подопечный Ташуева….

Торино

Торино наверное было в шоке от того фактора, что такие команды еще вообще существуют, что не прилагая даже процентов 70 своих возможностей, можно выиграть 5-0… На этот матч наверняка итальянская команда пожалует вновь в самом серьезном составе, и настроем побеждать ! Так как чемпионат страны стартует только 25 августа, куда игрокам сейчас-то силы девать… Товарищеских матчей Торино больше играть не будет, вот собственно в спокойном недельном цикли и готовятся к матчам с Шахтером. Если даже итальянский коллектив опустит еще ниже уровень свой игры в данном матче, победа все равно будет неизбежна ! Причем эта тот случай, когда вполне может быть и вновь победа 5-0 итальянского коллектива. Видь в первом матче, они совершенно ни делали ничего особенного, но 5-0 на табло нарисовалось, вот и тут играя себе в удовольствие, в легкой итальянской манере, «быки» вновь могут устроить настоящей погром «горнякам» .

Прогноз

Я остановился на варианте просто с победой Торино ! Хотя конечное же тут можно пробовать и минусовые форы ! Повторюсь, что вполне высокая вероятность, что совершенно не напрягаясь , «быки» вновь могут не просто выиграть у Шахтера, а сделать эта РАЗГРОМНО !

«Торино» снова победит?


В ответном поединке 3-го отборочного раунда Лиги Европы солигорский «Шахтер» на своей территории сыграет с итальянским «Торино». Игра пройде в Белоруссии 15 августа и начнется в 20:00 по мск. Прогноз на «Шахтер» Солигорск — «Торино».

«Шахтер» Солигорск



После поражения в Италии со счетом 0:5, «Шахтер» реабилитировался за разгром в чемпионате Белоруссии, обыграв «Неман» — 6:0.


В турнирной таблице белорусского первенства «горняки» идут на третьей позиции, имея на своем счету после 15 матчей 34 очка, уступая лидеру восемь баллов, но имеют две игры в запасе.



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Поражение от итальянцев стало первым в этой Лиги Европы для солигорцев и первыми голами, которые они пропустили. Сперва они дважды обыграли мальтийский «Хайбернианс» (1:0), затем одолели датский «Эсбьерг» — 2:0 и 0:0.


«Торино»



«Торино» в новом сезоне провел четыре встречи, победив во всех из них. Начал с товарняка против «Про Патрии» со счетом 3:2.



Затем итальянский клуб не испытывает никакого сопротивления в официальных играх, где выиграл во всех трех поединках с разгромными результатами.



Сначала подопечные Вальтера Мадзарри разобрались с венгерским «Дебреценом», победив дважды — 3:0 дома и 4:1 на выезде, а затем добавили пять безответных мячей в ворота солигорского «Шахтера».


Прогноз на «Шахтер» Солигорск — «Торино»



Для «Торино» ответная игра превратилась в контрольную из-за крупной победы в Италии. Но так как класс футболистов итальянского клуба намного выше белорусских игроков, рекомендуем снова присмотреться к победе туринцев.

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