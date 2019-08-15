Прогноз редакции на матч Заря — ЦСКА София

«Заря» — «ЦСКА София». 15.08.19. Прогноз и ставки на матч

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«Заря» — «ЦСКА София». 15.08.19. Прогноз и ставки на матч

Удастся ли «Заре» сдержать ЦСКА?


В четверг, 15 августа, «Заря» на своем поле примет софийский ЦСКА в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Встреча, которая пройдет в Запорожье, начнется в 20:00 по московскому времени. Прогноз на «Заря» — ЦСКА София.

«Заря»



Луганская «Заря» во втором квалификационном раунде Лиги Европы прошла черногорскую «Будучность», у которой выиграла как в гостях (3:1), так и дома (1:0).


На прошлой неделе в столице Болгарии подопечные Виктора Скрипника сыграли вничью с ЦСКА (1:1), ответив на гол Эвандро да Силвы точным ударом Владлена Юрченко с пенальти.



В украинской Премьер-лиге, где сыграно всего три тура, «Заря» занимает второе место с 7 набранными очками. На минувших выходных она нанесла поражение «Колосу» (3:1).


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Среди травмированных у «Зари» значатся полузащитник Артем Громов и вратарь Заури Махарадзе.


ЦСКА



Софийский ЦСКА свой путь в Лиге Европы начал с первого квалификационного раунда, в котором обыграл черногорский «Титоград» (4:0 и 0:0).


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Во втором раунде «армейцы» с большим трудом прошли хорватский «Осиек» (1:0, 0:1, 4:3 — по пенальти). На своем поле подопечные Добромира Митова сыграли вничью с «Зарей» (1:1), имея небольшое территориальное преимущество.


В турнирной таблице чемпионата Болгарии команда из Софии занимает седьмое место после пяти сыгранных туров. Несколько дней назад она разошлась миром с «Лудогорцем» (0:0), идущим в лидерах.



В лазарете ЦСКА находятся нападающий Энрике, защитник Стойчо Атанасов и полузащитник Рубен Пинту.


Прогноз



В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Зари» — 1.97, победа ЦСКА — 4.20, ничья — 3.30.



Первая встреча этих команд показала их приблизительно равную силу. Да, «армейцы» действовали чуть активнее, особенно в концовке игры, но они были вынуждены атаковать, поскольку их не устраивала результативная ничья.



«Зарю» на своем поле вполне устроит счет 0:0, поэтому от нее не стоит ждать большого количества атак в начале матча. Гостям тоже понадобится время, что найти свой темп, поэтому нам кажется, что до перерыва большого количества голов мы не увидим, если они вообще будут. Наш прогноз — «тотал первого тайма меньше 1» за 1.70.



Еще один интересный вариант — «голы в обоих таймах: нет» за 1.83. Нам кажется, что нас ждет крайне оборонительная игра.

Заря — ЦСКА София 15 августа 2019: прогнозы, ставки, коэффициенты букмекеров

О турнире

Победитель этого двухматчевого противостояния продолжит участие в 4-м квалификационном раунде Лиги Европы и сыграет с победителем пары «Люцерн» — «Эспаньол», а проигравший завершит своё выступление в еврокубках.

О матче

В первой игре, которая проходила в Болгарии, команды разошлись миром (1:1). Теперь же для прохода в следующий раунд «Зарю» устроит нулевая ничья или победа с любым счётом. ЦСКА София нужна также победа или любая результативная ничья. При счёте 1:1 будет назначено дополнительное время. В ответном поединке на своём поле фаворитом является «Заря»: победу украинской команды можно взять примерно за 2. Котировки на триумф софийского ЦСКА располагаются в районе 3,9. Проход «Зари» в следующий раунд букмекеры предлагают взять примерно за 1,5. Попадание ЦСКА Софии в 4-й отборочный раунд оценено котировками в районе 2,6.

Статистика для ставок

В 16 последних матчах в ЛЕ софийский ЦСКА ни разу не проигрывал с разницей в 2 и более голов. Таким образом, логично взять фору болгарской команды (+1,5) с примерным коэффициентом 1,3.

«Заря» ни разу не завершала своё выступление в Лиге Европы ниже 4-го квалификационного раунда. Букмекеры не просто так считают украинскую команду фаворитом пары и предлагают поставить на их проход почти за 1,5.

Заря — ЦСКА София 15.08.2019

Заря — ЦСКА София 15.08.2019

13.08.2019 23 0 Смотреть рекомендованные ставки

Эксперт: Иван Беленцов

Прогноз на ответный матч полуфинала квалификации Лиги Европы, в котором между собой сыграют Украинская Заря и Софийский ЦСКА. Эта встреча пройдет в Запорожье на стадионе «Славутич-Арена» в предстоящий четверг. Начало матча назначено на 20:00 по московскому времени.

П1 (1.97) Х (3.32) П2 (4.16) Заря ЦСКА София Лига Европы. Квалификационный раунд. Полуфиналы. Ответный матч. «Славутич-Арена». Запорожье. 15.08.2019 20:00

Ориентировочные составы на матч Заря — ЦСКА София

Заря : Шевченко; Тимчук, Литвин, Чеберко, Михайличенко; Силас, Чайковский, Караваев, Лунёв, Хомченковский; Будковский. ЦСКА София : Герняускас; Бодуров, Альбентоса, Томас; Занев, Бикель, Родригес, Малинов, Джеферсон; Фаббрини, Соу.

История личных встреч

История личных встреч между Зарей и ЦСКА София насчитывает только один поединок. В прошлый четверг команды разошлись миром со счетом 1:1.

Предматчевый прогноз и анализ на матч

Первая встреча этих клубов оказалась полностью равной. Команда поровну владели мячом и примерно одинаковое количество раз угрожали воротам друг друга. Итоговый счёт 1:1 идеально отражает то, что происходило на футбольном поле в прошлый четверг. Однако, Заря имеет несколько больше шансов пробиться в следующий этап, благодаря забитому голу на чужом поле. Вот только, расслабляться хозяевам точно нельзя.

Вряд ли и ответная встреча принесет нам большое количество забитых мячей. Оба клуба предпочитают прагматичный футбол, а если учесть, что на кону стоит выход в следующий этап квалификации, то риск отпадает полностью. Конечно, Болгарской команде предстоит больше раскрываться, но вряд ли это даст возможность Заре наказать своего соперника. Скорее всего, в этой встрече все решит один забитый мяч.

Прогноз: Мы не ждем, что эта встреча принесет большое количество голов. Рисковать не станет никто.

Интересные факты перед матчем

  1. Тотал больше 2.5 голов прошел только в одном из пяти последних домашних поединков Зари.
  2. ЦСКА София не проигрывает в гостях уже 6 матчей кряду.

Рекомендованные ставки на матч

Лучшими ставками на матч Заря — ЦСКА София, по мнению online-bookmakers.com, будут:

Получи 100$ для ставки Получить Заря — ЦСКА София Ставка: Тотал меньше 2.5 голов (ТМ 2.5) Коэфф: 1.71 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов) Получи 100$ для ставки Получить Заря — ЦСКА София Ставка: Обе забьют — нет Коэфф: 1.89 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов)

Заря Луганск — ЦСКА София. Прогноз, ставки на матч квалификации Лиги Европы (15.08.2019)

Заря Луганск — ЦСКА София. Прогноз, ставки на матч квалификации Лиги Европы (15.08.2019)
Матч 3-го отборочного раунда Лиги Европы Заря Луганск — ЦСКА София состоится в четверг 15 августа в 20:00 (МСК) на стадионе Славутич Арена. В этой игре букмекеры считают фаворитом Зарю, оценив вероятность ее победы примерно в 50%. В прошлый четверг она сыграла с ЦСКА вничью 1:1. В ответном поединке луганскому клубу достаточно сыграть вничью 0:0, чтобы пройти в следующий раунд. Кстати, победитель этого противостояния в отборочном плей-офф Лиги Европы сыграет с Эспаньолом или Люцерном.

В выходные Заря обыграла на выезде Колос в чемпионате Украины со счетом 3:1. В этом сезоне она провела шесть официальных матчей и пока не проигрывала — четыре победы и две ничьи. В Лиге Европы Заря уступила лишь раз за семь последних матчей при двух победах и четырех ничейных результатах. В то же время за 21 предыдущий поединок турнира она одержала лишь четыре победы, проиграв за это время 11 раз и еще в шести встречах сыграв вничью. На своем поле Заря выиграла только два из десяти предыдущих матчей Лиги Европы, по четыре раза проиграв и сыграв вничью.

ЦСКА в выходные сыграл вничью 0:0 в гостях у Лудогорца в чемпионате Болгарии. За десять официальных матчей сезона софийский клуб потерпел только два поражения, по четыре раза победив и сыграв вничью. В Лиге Европы «Армейцы» проиграли только 4 из 16 предыдущих матчей, но и победили всего в пяти поединках, а в семи случаях они играли вничью. На выезде ЦСКА играет значительно слабее, чем дома, и выиграл только один из девяти предыдущих матчей на чужом поле в Лиге Европы, проиграв пять раз. В шести матчах на данном отрезке он не забивал ни одного гола. Несмотря на такую статистику, специалисты сайта считают, что в предстоящей игре против Зари ЦСКА сможет избежать поражения и сыграет вничью. Правда, вероятнее всего, это будет безголевая ничья, которая болгарский клуб не устроит. Что касается вариантов для ставки, то наиболее выгодным будет прогноз на выигрыш гостей с положительной форой (+0.5).

Ставки/коэффициенты букмекерских контор на матч Заря Луганск — ЦСКА София:

победа Зари — 1.94, ничья — 3.41, победа ЦСКА — 3.70.

Заря Луганск — ЦСКА София. Прогноз на матч (Лига Европы, 3-й отборочный раунд, ответный матч, 15 августа):

Победа ЦСКА с форой (+0.5). В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют ничью 1:1 (коэффициент 5.80). Высоко котируется победа Зари 1:0 (коэффициент 7.00). Поставить на выигрыш ЦСКА с форой (+0.5) можно с котировкой 1.85.

Прогноз редакции на матч Заря — ЦСКА София

В украинском футболе зарождается новая сила. СМИ и эксперты в один голос твердят, что луганской “Заре” в новом сезоне по силам навязать борьбу киевскому “Динамо” и донецкому “Шахтеру”. Тем более, что возглавляет команду из Луганска Виктор Скрипник, тренировавший несколько лет немецкий “Вердер”. Украинская команда выступает и в Лиге Европы, на стадии третьего квалификационного раунда им противостоит болгарский ЦСКА. Первая встреча завершилась со счетом 1:1.

Ориентировочные составы на матч “Заря” — ЦСКА (София)

"Заря" (4-4-1-1): Махарадзе — Абу Ханна, Тымчик, Вернидуб, Чеберко — Леднев, Хомченовский, Кочергин, Громов — Иванисеня — Лунёв 

Не сыграют:

ЦСКА (3-5-1-1): Черняускас — Бодуров, Томаш, Занев — Телес, Альбентоса, Малинов, Бикель, Родригес — Сове — Фаббрини

Не сыграют:

Прогноз на матч “Заря” — ЦСКА (София)

“Заря” пока находится на стадии строительства. Скрипник еще отладил все механизмы и комбинационная игра луганчан иногда выглядит крайне сумбурной. Так было в первом тайме встречи с ЦСКА. Только за счет более высокого исполнительского мастерства и спороного пенальти удалось зацепиться за ничью. Кстати, болгарские болельщики уверены, что 11-метровый удар в их ворота был поставлен незаслуженно, а судья отобрал у них победу. В этом противостоянии мы поставим на ничью в основное время с коэффициентом 3,38. Болгарская команда окажет достойное сопротивление за счет организации игры и слаженных действий в обороне.

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