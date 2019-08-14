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Прогноз, ставки и коэффициенты Нью-Сейнтс — Лудогорец (15.08.19)

Прогноз редакции на матч Нью-Сейнтс — Лудогорец

“Лудогорец” не исполнил свою мечту, вылетев из Лиги чемпионов на стадии второго раунда. Теперь болгары стремятся попасть в Лигу Европы. На третьем этапе на их путь встал чемпион Уэльса “Нью-Сейнтс, который также был выбит из самого престижного турнира европейского континента.

Первая встреча чемпионов Болгарии и Уэльса завершилась разгромом — 5:0 в пользу болгарской команды. Голом отметился защитник Козмин Моцци, это тот самый парень, который в 2014 году встал на ворота в серии пенальти в матче четвертого раунда квалифая Лиги чемпионов со “Стяуой” и принес праздник стране, отбив два удара. “Лудогорец” тогда попал в групповой этап ЛЧ.

Ориентировочные составы на матч “Нью-Сейнтс” — “Лудогорец”

"Нью-Сейнтс" (4-2-3-1): Харрисон — Марриотт, Спендер, Раутледж, Броббель — Эдвардс, Харрингтон — Редмонд, Эббе, Маллэн — Кислевич

Не сыграют: —

"Лудогорец" (4-2-3-1): Илиев — Терзиев, Рафаэль, Недялков, Икоко — Битон, Горальски — Андрианантенайна, Интима, Кесеру — Тчибота

Не сыграют: —

Прогноз на матч “Нью-Сейнтс” — “Лудогорец”

“Нью-Сейнтс” еще не стартовал в чемпионате. В новом сезоне чемпион Уэльса проводил игры только в еврокубках. И совсем не преуспел в этом, голы удалось забить только в самой первой игре, тогда уэльсцы дважды огорчили косовский “Ферроникели”.

“Лудогорец” же успешно же начал выступление в национальном чемпионате — 3 победы, 2 ничьи и первое место. Исход противостояния с “Нью-Сейнтсом” уже предрешен, нет ни единой причины прикладывать сверхусилия в ответном гостевом поединке. Наш прогноз — тотал голов меньше 3 с коэффициентом 1,74.

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Нью-Сейнтс — Лудогорец 15 августа 2019: прогнозы, ставки, коэффициенты букмекеров

О турнире

Победитель этого двухматчевого противостояния продолжит участие в 4-м квалификационном раунде Лиги Европы, а проигравший завершит своё выступление в еврокубках.

О матче

«Лудогорец» на своем поле разгромил своего соперника со счетом 5:0. Тяжело представить, что болгарской команде не удастся пробиться в следующий раунд ЛЕ. Для прохода в следующий этап «Нью-Сейнтс» нужна победа с преимуществом не менее чем в 6 мячей. Победу валлийцев в предстоящем поединке можно взять за коэффициент около 5, а успех болгарской команды букмекеры оценивают котировкой в районе 1,6.

Статистика для ставок

Неплохо смотрится пари на гол «Нью-Сейнтс» в ближайшей встрече в еврокубках. Ставка сыграла в 5 из 6 предыдущих встречах валлийцев на своем поле. Коэффициент на такую результативность команды в этом мачте около 1,5.

«Лудогорцу» же вероятно не удастся забить более 1 мяча в ворота своего оппонента. В 8 последних выездных матчах в ЛЕ болгары не забивали больше 1 гола. Логично рассмотреть пари на такой результат и в предстоящем поединке за котировку в районе 2,3.

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