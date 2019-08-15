Прогноз и ставки БАТЭ — Сараево (15.08.19)

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Прогноз и ставки БАТЭ — Сараево (15.08.19)

Прогноз на матч БАТЭ – «Сараево» (15.08.2019)

Футбол. Лига Европы УЕФА. Квалификация. 
БАТЭ (Белоруссия) – «Сараево» (Босния). 
Борисов, 15.08.2019, «Борисов», 20:00 (МСК). 
Ответный матч. Первый матч – 2:1.

Игра в Сараево чуть было не оказалась сорвана местными болельщиками. Матч доиграть удалось, но боснийцам от этого не легче – поражение на своём поле оставляет очень мало шансов на продолжение борьбы в текущем розыгрыше. Рассмотрим варианты ставок и прогнозы на предстоящую встречу.

БАТЭ: у команды огромный опыт

Белорусский БАТЭ регулярно принимает участие в финальных стадиях еврокубков, являясь к тому же единственным белорусским клубом, кому покорялся групповой этап ЛЧ. В этом сезоне пробиться в главный европейский турнир не удалось – БАТЭ во втором квалификационном раунде уступил норвежскому «Русенборгу» 2:3 по сумме двух матчей. Победа в гостях над «Сараево», однако, даёт веские основания для прогнозов и ставок на выход БАТЭ в финальную стадию Лиги Европы. В прошлом сезоне в этом турнире БАТЭ дошёл до 1/16 финала, где уступил лондонскому «Арсеналу».

«Сараево»: похоже, на этом опять всё

«Сараево», в отличии от БАТЭ, не обладает серьёзным еврокубковым опытом. Команда никогда в своей истории не пробивалась в финальную стадию ни Лиги чемпионов, ни Лиги Европы. В этом сезоне боснийцы, как чемпион своей страны, стартовали в Лиге чемпионов, где уступили шотландскому «Селтику», а после поражения дома от БАТЭ, кажется, можно поставить крест на перспективах команды и во втором по статусу клубном футбольном турнире. А, учитывая весьма вероятную дисквалификацию стадиона «Сараево», и в следующем сезоне совершить исторический прорыв боснийцам вряд ли удастся…

Коэффициенты букмекерских контор на матч

Ставки и прогнозы от профессионалов

БАТЭ выглядит гораздо более сбалансированным и мощным коллективам. К тому же, в пользу белорусского коллектива говорит и колоссальный еврокубковый опыт. БАТЭ вполне может и в ответной встрече переиграть «Сараево», ещё и не пропустив. Ставка на победу хозяев с сухим счётом оценивается

БАТЭ — Сараево. Прогноз, ставки на матч квалификации Лиги Европы (15.08.2019)

БАТЭ — Сараево. Прогноз, ставки на матч квалификации Лиги Европы (15.08.2019)
Матч 3-го отборочного раунда Лиги Европы БАТЭ — Сараево состоится в четверг 15 августа в 20:00 (МСК) на стадионе Борисов Арена. В этой игре букмекеры считают фаворитом БАТЭ, полагая, что он победит с разницей не менее, чем в два мяча. В прошлый четверг белорусский клуб победил со счетом 2:1. На своем поле он может проиграть со счетом 0:1 и все равно выйдет в следующий раунд, где сыграет с Астаной или Валеттой.

В выходные БАТЭ разгромил в чемпионате Беларуси Звезду со счетом 4:1. Это была его третья подряд победа в официальных поединках. В то же время в десятый раз подряд он не смог оставить собственные ворота в неприкосновенности. В Лиге Европы БАТЭ выиграл четыре из пяти предыдущих матчей и проиграл только один раз. Кстати, ни один из десяти последних матчей команды в Лиге Европы не завершился вничью — пять побед и столько же поражений. На своем поле БАТЭ выиграл только 3 из 12 предыдущих матчей во втором по значимости Еврокубке, пять раз сыграв вничью и четыре раза проиграв.

Сараево до поражения от БАТЭ не проигрывал и не пропускал в трех кряду матчах. В Лиге Европы ему удалось победить только в трех из девяти последних поединков при одной ничьей и пяти поражениях. В то же время боснийский клуб выиграл половину из восьми последних гостевых матчей в Лиге Европы, один раз сыграв вничью и три раза проиграв. До этого он не мог победить на чужом поле в восьми кряду матчах турнира — три ничьи и пять поражений. Аналитики сайта считают, что БАТЭ в предстоящей игре против Сараево снова окажется сильнее и одержит победу на фоне низкой результативности при счете 1:0 или 2:0. Выгодной будет ставка на тотал меньше 2,5 голов.

Ставки/коэффициенты букмекерских контор на матч БАТЭ — Сараево:

победа БАТЭ — 1.58, ничья — 3.95, победа Сараево — 5.14.

БАТЭ — Сараево. Прогноз на матч (Лига Европы, 3-й отборочный раунд, ответный матч, 15 августа):

Победа БАТЭ; тотал меньше 2,5 голов. В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют победу БАТЭ со счетом 1:0 (коэффициент 5.80). Высоко котируются ничья 1:1 и победа БАТЭ 2:0 (коэффициент 6.50). Ставки на тотал меньше 2,5 голов принимаются с коэффициентом 1.90.

«БАТЭ» — «Сараево». Прогноз на матч 15 августа. Лига Европы УЕФА

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Читайте наш прогноз на игру 15 августа БАТЭ — «Сараево». Боснийцы дома успели отличиться однажды, сколько они это сделают раз на выезде?
БАТЭ

БАТЭ вылетел из розыгрыша Лиги Чемпионов, так и не сохранив преимущество в паре с «Русенборгом» (2:1 и 0:2), хотя даже по ходу выездной встречи моменты создавались. Во внутреннем первенстве белорусы разобрались с «Энергетиком» (4:1), забив четырежды за 30 минут и сохранив вторую строчку.

Победный мяч в первом противостоянии забил Мукам с пенальти.

БАТЭ — Сараево 15.08.2019

БАТЭ — Сараево 15.08.2019

13.08.2019 11 0 Смотреть рекомендованные ставки

Эксперт: Иван Беленцов

Прогноз на ответный матч полуфинала квалификации Лиги Европы, в котором между собой сыграют Белорусский БАТЭ и Боснийский Сараево. Эта встреча пройдет в Борисове на стадионе «Борисов» в предстоящий четверг. Начало матча назначено на 20:00 по московскому времени.

П1 (1.59) Х (4.04) П2 (5.75) БАТЭ Сараево Лига Европы. Квалификационный раунд. Полуфиналы. Ответный матч. «Борисов». Борисов. 15.08.2019 20:00

Ориентировочные составы на матч БАТЭ — Сараево

БАТЭ : Чичкан; Риос, Волков, Симович, Филипович; Бага, Яблонский, Берёзкин; Скавыш, Туоминен, Стасевич. Сараево : Ковачевич; Хебибович, Сербечич, Лазич, Ходжич; Рахманович, Оремус, Вельковски; Татар, Ахметович, Миланович.

История личных встреч

История личных встреч между БАТЭ и Сараево насчитывает только один поединок. В прошлый четверг Белорусский клуб одержал гостевую победу со счетом 2:1.

Предматчевый прогноз и анализ на матч

Белорусский БАТЭ в первой игре подтвердил статус фаворита пары. Сараево отрезками смог давать отпор более грозному сопернику, но в целом, БАТЭ выглядел куда увереннее. Итоговый счет 2:1 дает Белорусам гораздо больше шансов на выход в следующий раунд перед ответной игрой. Да и класс игроков БАТЭ вряд ли позволит им растерять добытое преимущество.

В ответной встрече мы ждём еще более уверенной игры от Белорусского клуба. Сараево уже давно испытывает огромнейшие проблемы в гостевых играх, причем, это касается не только еврокубков, но и первенства Боснии. БАТЭ, в свою очередь, напротив, дома выступает гораздо стабильнее. Хозяева не откажутся от возможности лишний раз порадовать своих болельщиков победой.

Прогноз: БАТЭ спокойно выиграет эту встречу. Но слишком результативной она вряд ли станет.

Интересные факты перед матчем

  1. Сараево победил только в 1 из 8 последних гостевых поединков.
  2. БАТЭ не проигрывает на своем поле уже 10 матчей кряду.

Рекомендованные ставки на матч

Лучшими ставками на матч БАТЭ — Сараево, по мнению online-bookmakers.com, будут:

Получи 100$ для ставки Получить БАТЭ — Сараево Ставка: Победа БАТЭ (П1) Коэфф: 1.59 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов) Получи 100$ для ставки Получить БАТЭ — Сараево Ставка: Тотал меньше 3 голов (ТМ 3) Коэфф: 1.50 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов)

БАТЭ

БАТЭ привез из Боснии очень хорошей для себя счет ! А именно, 2-1, что позволяет команде даже проиграть дома 0-1, и пройти дальше. Но, мог бы быть счет и вообще потрясающем для парней Баги, но в концовки команда пропустила, и 0-2 увести не удалось…. Проблемы в обороне на еврокубковой арене у БАТЭ очень явно просматриваются. Пять поединков в еврокубках БАТЭ уже провел в нынешней квалификации, эта очень приличный отрезок, что бы делать какие-то выводы ! И ни одного матча сухого в обороне БАТЭ не провел… Хотя соперники были ну далеко не гранды Пяст, Русенборг, и вот первый матч с Сараево…. БАТЭ начинает сильно паниковать , когда соперник взвинчивает темп. Эта происходило во всех матчах, только вот, например в битвах с Русенборгом, норвежцы доводили этот штурм до логичного завершения, а вот Пясту не везло, и за БАТЭ активно играли штанги, и перекладины ворот. У Сараево этот штурм так же завершился на ура, так как команда забила в концовки столь нужный матч. Так что БАТЭ ждет крайне сложный ответный матч, в котором на ноль в обороне команде Баги. будет отыграть ой как сложно….

Сараево

у Сараево по меньше матчей в еврокубках в текущем сезоне, только три боснийская команда сыграла, но с обороной у команды собственно так же все очень скромно… Два матча с Селтиком , Сараево провело, и проиграли 1-3 дома, и 1-2 в гостях. От БАТЭ получили домашнее поражение 1-2 Свой гол балканцы в атаке находят, но оборона реале еврокубков не принимает , и пока пропускает строго по 2-3 мяча за матч, что конечное крайне много ! Учитывая что, в ответном матче, балканцам надо забивать минимум два, оборона у них будет еще более уязвимая чем в предыдущих матчах, и эта наверняка опять приведет минимум к парочки пропущенных голов, тем более на свой поляне БАТЭ как эта собственно и не странно, но играет лучше ) Поэтому от матча явно можно ожидать в целом голевого зрелище !

Прогноз

Однозначно в данном матче напрашивается ставка на ТОТАЛ БОЛЬШЕ ! Обе команды активно пропускают, и забивают. Учитывая что, гостям нужно очень активно идти вперед, естественно эта потенциально большое количество контратак для БАТЭ. И в такой стихии, явно в этом матче ТБ(2) ну никак не затеряется ! И такая ставка выглядит однозначно очень уверенной !

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