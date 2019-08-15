«Се Шувэй» — «Осака». 15.08.19. Прогноз и ставки на матч

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«Се Шувэй» — «Осака». 15.08.19. Прогноз и ставки на матч

Прогноз на матч Се Шувэй – Осака

Здравствуйте. Ну у Наоми и Су было полно личных встреч, а точнее 4) В 2015 в трёх сетах выиграла Осака, в 2019 на харде один раз выиграла Осака(на Австралиан Опен), затем через 2 месяца в Майаме на харде Су Ше Вей в трёх сетах, а в апреле Наоми Осака на грунте выиграла в двух.. в общем 3:1 в пользу Осаки и 7:4 по сетам..) Сейчас Осака ничего сверхестественного не показывает и в Цинцинате кое как прошла Соснович 7:6 2:6 6:2, Су Ше Вей выиграла Цзян Ван в двух сетах и Дженифер Бреди.. Думаю, что минимум Се обязана сет забрать)

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