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15 августа в Цинциннати состоится матч турнира АТР.
Серб не играл ровно месяц после Уимблдона и начал тяжеловато: чудом не проиграл первый сет Куэрри, а дальше американец устал, и только поэтому Ноле закрылся без нервов 2-0. Джок очень плохо подавал, не чувствовал длину, много ошибался по ширине и часто неоправданно выбегал к сетке, где нарывался на обводящие удары Сэма. Из плюсов — хорошее движение: видно, что лидер рейтинга работал в паузе, а не ел беляши на пляжах. Дальше будет попроще, ближе к US Open фаворит разбегается и пристреляется, но пока ещё рано ставить на минусовые форы Новака.
Испанец, конечно, хард не любит и предпочёл бы грунт, но пока турнир для него складывается просто замечательно: прошёл квалификацию, а дальше разобрал Симона и Изнера. Не хватает мощи, почти не пробивает с задней линии и вообще не бывает под сеткой, но зато поднимает в обороне нереальные мячи. Те же Изнер и Симон отдали всё сами, в определённый момент начав психовать и лупить по аутам. Новак пока тоже не выглядит машиной и много ошибался во вторник, поэтому воткнём на фору Пабло, который в прошлом году даже брал сет против Джоковича.
Прогноз: победа Пабло Карреньо-Бусты с форой +6 геймов за коэффициент 1,57 в БК «1хСтавка»
В последнем интервью Джокович заявил, что к молодому поколению нужно относиться менее требовательно. Мол, эти сосунки еще очень малы, чтобы спрашивать с них по полной программе. Наберутся опыта и стажа, тогда и будем по попке шлепать. Хорошо, что его соперником по 1/8 финала в Цинциннати стал Пабло Карреньо-Буста, которому 28 лет. Его уже можно наказать прилюдно на корте.
За последние 10 матчей Джокович проиграл лишь раз. Поставить на поражение Новака можно за 14,0
За последние 5 побед Карреньо-Буста дважды делал счет 2:1. Поставить на победу над Джоковичем со счетом 2:1 можно за 23,0
Джокович и Карреньо-Буста — два любителя Монте-Карло, ведь именно на турнире в этом славном городе они провели свои две очные игры. Оба раза победу одерживал Новак Джокович
Карреньо-Буста начал турнир с квалификационного этапа, где ему пришлось выбить Мариуша Копила и американца Вулфа. На этом победы Пабло не кончились, ведь он разбил в основной сетке Жиля Симона и Джона Изнера. Джокович считается первой ракеткой мира, особенно после Уимблдона. Теперь никаких вопросов ни у кого нет. Поэтому сложно представить, чтобы его вынес испанец. Предлагаем поставить на победу серба с форой (-5) за 1,60
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