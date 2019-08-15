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Прогноз и ставки Абердин — Риека (15.08.19)

«Абердин» — «Риека». Прогноз на матч 15 августа. Лига Европы УЕФА

Мой прогноз

В Хорватии «Абердин» проиграл «Риеке», но сумеют ли шотландцы 15 августа отыграть у соперника два гола – вероятность камбэка мы рассмотрели в прогнозе. Ждать ли сенсации?

Абердин

«Абердин» до последнего матча не имел проблем в квалификации Лиги Европы – команда Дерека Макиннеса уверенно прошла РоПС и «Сахчере». Однако, в первом матче с «Риекой» оправдать прогнозы болельщиков «красные» не смогли – поражение 0:2 значительно усложнило задачу по выходу в следующий раунд турнира.

Прогноз редакции на матч Абердин — Риека

Похоже, что после пейзажей Грузии и Финляндии просторы Хорватии так очаровали игроков «Абердина», что те все 90 минут игры не могли понять, где ворота соперника. Первая игра прошла при тотальном преимуществе «Риеки» и гости должны быть счастливы, что проиграли всего 0:2.

У гордых шотландцев есть шанс на реванш, но сделать это будет очень сложно. Одних родных трибун и огромного желания тут мало. «Риека» играет быстро, технично и сбалансировано. Хозяйские «бей-беги» тут не катят.

Ориентировочные составы на матч Абердин — Риека:

«Абердин» (4-2-3-1): Крми – Логан, Консидини, Макена, Лоу – Фергюсон, Болл – Уилсон, Шинни, Макленон — Косгроу

Не сыграют: —

«Риека» (4-4-2): Пршкало – Халилович, Липница, Квржич, Лончар – Пунчич, Зупарич, Мурвич, Павичич – Томечак, Чолак

Не сыграют: —

Прогноз на матч Абердин — Риека:

Задача «Абердина» на этот матч предельно проста – выйти и умереть на поле. Для шотландских клубов это вполне обычная история. Родные фанаты простят все, кроме безразличия. В противном случае, игроки поедут домой на такси, потому что их машины сожгут через пять минут после матча.

«Риека» имеет приличный задел после первой игры, но прижиматься и играть на отбой против горячих шотландцев – это путь в бездну. Гости в первой игре показали, что здорово умеют атаковать и наверняка постараются осадить хозяев своим контролем. В их составе полно техничных и обученных игроков, которые не должны теряться под прессингом. Наш прогноз на этот матч – обе забьют за 1,9.

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«Абердин» — «Риека». 15.08.2019. Прогноз и ставки на матч

Футбол. 3-й раунд квалификации Лиги Европы, ответный матч.

«Абердин» (Шотландия) — «Риека» (Хорватия)

Стадион: «Питтодри». Абердин, Шотландия

15.08.2019. 21:45 МСК.

Судья: Харальд Лехнер (Австрия)

Шотландский «Абердин» перед родными трибунами встретится с хорватской «Риекой» в ответном матче третьего раунда квалификации Лиги Европы. В первом матче хорватский клуб дважды поразил ворота шотландцев и оставил свои ворота сухими. У гостей есть комфортное преимущество в преддверии второй встречи.

«Абердин»: у шотландского клуба кадровые проблемы

Шотландский клуб под руководством Дерека Макиннеса неудачно провел первый матч в Хорватии. «Абердин» уступил сопернику почти в каждом участке поля. После матча на европейской арене «красные» отправились в гости к «Сент-Миррен». «Абердин» слабо начал встречу и пропустил гол на 13 минуте. «Красные» завладели инициативой, но не смогли сравнять счёт.

«Абердин» пока располагается на четвертой позиции в турнирной таблице шотландской Премьер-Лиги. Дерек Макиннес в предстоящей встрече не сможет сделать ставку на травмированных Глисона, Росса и Тэйлора. Вряд ли тренерский штаб «Абердина» совершит много изменений касательно стартового состава, который вышел на поле в Хорватии.

«Риека»: «белые» находятся в хорошей форме

«Риека» неудачно начала новый сезон, проиграв загребскому «Динамо» в матче за Суперкубок Хорватии. Встреча завершилась со счётом 0:1. Игор Бишчан сделал некоторые изменения в составе, его подопечные хорошо сыграли в первых трёх турах чемпионата Хорватии. «Белые» нанесли поражения «Вараждину» (2:1), загребскому «Локомотиву» (1:0) и «Славен Белупо» (3:1).

Хорватский клуб в преддверии выезда в Шотландию разочаровал своих фанатов, на выезде проиграв «Горице» со счётом 0:2. Сейчас «Риека» сделала ставку на проход в следующую стадию Лиги Европы. В ответном матче с «Абердином» из-за травм не смогут сыграть полузащитник Александр Горгон и защитник Петар Мамич.

«Абердин» — «Риека»: ориентировочные стартовые составы

Возможный состав «Абердина»: Льюис, Логан, Консидайн, Маккенна, Ли, Фергюсон, Оджо, Галлахер, Хеджес, Косгров, Макгинн.

Возможный состав «Риеки»: Прскало, Томечак, Пунцеч, Жупарич, Квржич, Цапан, Лепиница, Халилович, Лончар, Чолак, Акости.

Коэффициенты букмекерских контор на матч

Прогноз и ставки на матч «Абердин» — «Риека»

«Абердин» после неубедительного выступления на выезде постарается показать лучшие качества в родных стенах и побороться за выход в следующую стадию европейского турнира. У «Риеки» сейчас комфортное преимущество, а гол в гостях может убить шансы «Абердина» на достижение необходимого результата. На предстоящий матч предлагаем взять следующие варианты.

«Риека» фора (0) с коэффициентом 2,15 в

«Абердин» — «Риека». Прогноз на матч 15 августа. Лига Европы УЕФА

Мой прогноз

В Хорватии «Абердин» проиграл «Риеке», но сумеют ли шотландцы 15 августа отыграть у соперника два гола – вероятность камбэка мы рассмотрели в прогнозе. Ждать ли сенсации?

Абердин

«Абердин» до последнего матча не имел проблем в квалификации Лиги Европы – команда Дерека Макиннеса уверенно прошла РоПС и «Сахчере». Однако, в первом матче с «Риекой» оправдать прогнозы болельщиков «красные» не смогли – поражение 0:2 значительно усложнило задачу по выходу в следующий раунд турнира.

Абердин — Риека. Прогноз, ставки на матч квалификации Лиги Европы (15.08.2019)

Абердин — Риека. Прогноз, ставки на матч квалификации Лиги Европы (15.08.2019)

Матч 3-го отборочного раунда Лиги Европы Абердин — Риека состоится в четверг 15 августа в 21:45 (МСК) на стадионе Питтодри. В этой игре букмекеры чуть более высоко оценили шансы Абердина. В прошлый четверг он проиграл Риеке со счетом 0:2 и пройти в следующий раунд Лиги Европы ему будет очень непросто — нужна крупная победа у себя дома. Кстати, в отборочном плей-офф победитель этого противостояния сыграет с Гентом или кипрским АЕК.

В воскресенье Абердин потерпел еще одно поражение — в чемпионате Шотландии от Сент-Миррена со счетом 0:1. В начале сезона он провел пять кряду матчей без единого проигрыша, одержав четыре победы, а сейчас впервые с мая 2016 года может проиграть в трех официальных встречах подряд. В Лиге Европы Абердин уступил всего три раза за 15 последних встреч при семи победах и пяти ничейных результатах. При этом сейчас продолжается его домашняя беспроигрышная полоса, насчитывающая уже 11 матчей — пять побед и шесть ничейных результатов. Всего в одном матче на данном отрезке Абердин пропустил больше одного мяча.

Риека в выходные проиграла в чемпионате Хорватии Горице со счетом 0:2. В результате прервалась ее четырехматчевая победная серия. В Лиге Европы она одержала всего три победы за 14 последних матчей при пяти ничейных результатах и шести поражениях. А на выезде Риека выиграла лишь раз за девять последних поединков, по четыре раза проиграв и сыграв вничью. В четырех матчах на данном отрезке она не забивала ни одного гола. На фоне такой статистики специалисты сайта ставят на то, что Риека проиграет и предстоящий матч против Абердина и при этом не забьет ни одного мяча. Не исключено, что в этом противостоянии для определения итогового победителя потребуется дополнительное время.

Ставки/коэффициенты букмекерских контор на матч Абердин — Риека:

Победа Абердина — 2.56, ничья — 3.22, победа Риеки — 2.64.

Абердин — Риека. Прогноз на матч (Лига Европы, 3-й отборочный раунд, ответный матч, 15 августа):

Победа Абердина; Абердин не пропустит. В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют ничью 1:1 (коэффициент 5.50). Высоко котируется победа одной из команд со счетом 1:0 (коэффициент 8.50). Ставки на то, что Абердин не пропустит, принимаются с котировкой 3.46.

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