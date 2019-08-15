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Прогноз, ставки и коэффициенты Гент — АЕК Ларнака (15.08.19)

Гент — АЕК Ларнака 15 августа 2019: прогнозы, ставки, коэффициенты букмекеров

О турнире

Победитель этого двухматчевого противостояния продолжит участие в 4-м квалификационном раунде Лиги Европы и сыграет с победителем пары «Риека» – «Абердин», а проигравший завершит своё выступление в еврокубках.

О матче

В первой встрече этой пары на Кипре победителя выявить не удалось: матч завершился результативной ничьёй (1:1). Для того чтобы проходить в следующий раунд «Генту» необходимо побеждать, также бельгийскую команду устроит счёт 0:0. Повторение результата первой встречи переведёт игру в дополнительное время. АЕКу из Ларнаки также нужна в предстоящем матче победа или же результативная ничья. Фаворитом встречи являются бельгийцы: коэффициент на их успех в районе 1,5, против 6 на триумф киприотов. Поставить на проход «Гента» в следующий раунд можно почти за 1,3. Попадание кипрского АЕКа в 4-й отборочный этап букмекеры предлагают взять примерно за 3,6.

Статистика для ставок

В 4 из 5 матчах клуба из Ларнаки в ЛЕ в 1-м тайме забивалось меньше 2 мячей. В 6 из 7 матчей бельгийцев в стартовые 45 минут было забито не больше 1 гола. Ставка на то, что в стартовом тайме будет забито не более 1 мяча оценена коэффициентом в районе 1,5.

АЕК Ларнака не проигрывает в 5 последних матчах в ЛЕ. Вероятно, предстоящий поединок не станет исключением. Поставить на непроигрыш кипрской команды в ответной игре этой пары можно с примерным коэффициентом 2,5.

«Гент» — «АЕК». 15.08.2019. Прогноз и ставки на матч

Футбол. 3-й раунд квалификации Лиги Европы, ответный матч.

«Гент» (Бельгия) — «АЕК» Ларнака (Кипр)

Стадион: «Геламко Арена». Гент, Бельгия

15.08.2019. 21:30 МСК.

Судья: Мартин Стрембергсон (Швеция)

В ответной встрече третьего раунда квалификации Лиги Европы «Гент» перед родными трибунами сыграет с «АЕКом». В выездной встрече бельгийский клуб сделал самое важное, команда смогла поразить ворота соперника (1:1). У «Гента» есть преимущество в преддверии домашней игры.

«Гент»: клуб попытается не пропустить на своей арене

Подопечные Йесса Торупа пока нестабильно выступают в нынешнем сезоне. В рамках бельгийского чемпионата «буйволы» сыграли три матча, в которых одержали одну победу, потерпели поражение и один раз поделили очки с соперником.

В данный момент с четырьмя очками «Гент» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице. Команда Торупа, в основном, показывает результативную игру. Проблемой бельгийского клуба пока является оборона. «Буйволы» провели шесть матчей в текущем сезоне, пока команде Торупа не удаётся сохранить свои ворота в неприкосновенности.

«АЕК»: команда сделает разницу на выезде?

Кипрский клуб под руководством испанского специалиста Иманоля Идьякеса пока выступает только на европейской арене. Чемпионат Кипра начнётся спустя несколько дней после выезда «желто-зеленых» в Бельгию.

«АЕК» в первых двух раундах прошёл «Петрокуб» и «Левски». В первом матче с «Гентом» «АЕК» выглядел очень достойно. Команда Идьяекеса больше контролировала мяч и смогла создать больше опасных ситуаций. Кипрской команде не удалось сохранить свои ворота сухими, в первом тайме за «Гент» отличился украинский форвард Роман Яремчук. «АЕК» не бросил атаковать и смог вырвать ничейный результат в концовке.

Коэффициенты букмекерских контор на матч

Прогноз и ставки на матч «Гент» — «АЕК»

«Гент» пропустил гол во всех матчах в нынешнем сезоне, а гости лишь в одной встрече не смогли сохранить свои ворота сухими. В предстоящем матче «АЕКу» придётся атаковать большими силами, так как на счету бельгийской команды забитый гол на выезде. «АЕК» будет рисковать, а это может привести к опасным контратакам соперника. На предстоящую игру предлагаем рассмотреть следующие линии.

Фора «Гента» (-1) с коэффициентом 1,96 в



Гент — АЕК. Прогноз, ставки на матч квалификации Лиги Европы (15.08.2019)

Гент — АЕК. Прогноз, ставки на матч квалификации Лиги Европы (15.08.2019)

Матч 3-го отборочного раунда Лиги Европы Гент — АЕК состоится в четверг 15 августа в 21:30 (МСК) на стадионе Геламко Арена. В этой игре букмекеры считают фаворитом Гент, полагая, что он победит с разницей более, чем в один мяч. В прошлый четверг бельгийский клуб сыграл с АЕК вничью 1:1. Причем после гола Романа Яремчука он вел 1-0, но пропустил ответный мяч на 88-й минуте. У себя дома Генту достаточно будет сыграть вничью 0:0, чтобы выйти в следующий раунд Лиги Европы, где он сыграет с Риекой или Абердином.

В воскресенье Гент проиграл со счетом 1:2 Мукрону в чемпионате Бельгии, хотя вел 1-0. За пять последних официальных матчей он одержал всего одну победу, по два раза проиграв и сыграв вничью. В Лиге Европы Гент выиграл только три из 12 последних матчей при пяти ничейных результатах и четырех поражениях. Стоит отметить, что в девяти встречах на данном отрезке Гент и забивал, и пропускал. На своем поле он выиграл 6 из 11 предыдущих матчей Лиги Европы, проиграв только два раза. В восьми поединках на данном отрезке Гент забивал больше одного мяча.

АЕК до ничьей с Гентом выиграл все четыре официальных матча сезона с общим счетом 9:0. За девять последних матчей в Лиге Европы киприоты проиграли всего один раз, одержав при этом пять побед. В пяти же встречах на данном отрезке они оставляли собственные ворота в неприкосновенности. В гостях АЕК выиграл три предыдущих матча, а проиграл он всего один раз за восемь последних поединков на чужом поле при четырех победах и трех ничейных исходах. Специалисты сайта считают, что в предстоящей игре против Гента АЕК вполне может избежать поражения. В данном случае можно поставить на его выигрыш с положительной форой (+1).

Ставки/коэффициенты букмекерских контор на матч Гент — АЕК:

Победа Гента — 1.46, ничья — 4.28, победа АЕК — 6.22.

Гент — АЕК. Прогноз на матч (Лига Европы, 3-й отборочный раунд, ответный матч, 15 августа):

Победа АЕК с форой (+1). В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют победу Гента со счетом 2:0 (коэффициент 7.00). Высоко котируются ничья 1:1 и победа хозяев поля со счетом 1:0 (коэффициент 7.50). Поставить на выигрыш АЕК с форой (+1) можно с котировкой 2.06.

Прогноз редакции на матч Гент — АЕК Ларнака

В первом матче “Гент”, безусловный фаворит пары, лишний раз показал свою проблемность в выездных поединках. Первый гостевой успех в сезоне был как никогда близок, но все-таки минимальное преимущество удержать не удалось. Стало быть, “АЕК Ларнака” сумел оставить себе некоторые шансы на успех, хотя ясно, что добиться его южанам будет невероятно сложно. При родных трибунах бельгийский клуб привык громить своих соперников с оттяжкой и без пощады. Правда, некоторое наплевательство к оборонительным порядком может сыграть с командой Торупа злую шутку.

Ориентировочные составы на матч Гент — АЕК Ларнака

“Гент” (4-3-1-2): Камински — Кастро-Монтес, Пластун, Нгадеу-Нгаджуи, Асаре — Оджиджа-Офоэ, Овусу, Верстрате — Дэвид — Кубо, Яремчук

Не сыграют: Бронн, Ростед, Чакветадзе

“АЕК Ларнака” (4-4-2): Рамирес — Акоран, Мойсов, Гонсалвес, Хевел — Руис, Састре, Касес, Тете — Тричковски, Янну

Не сыграют: —

Прогноз на матч Гент — АЕК Ларнака

До минувшего четверга “воины” проводили безупречный еврокубковый сезон: 4 победы из 4-х возможных, 0 пропущенных мячей. Правда, от “Гента” пропустили очень быстро — как обычно, расстарался Яремчук. Впрочем, сил и умения хватило на то, чтобы прибавить после перерыва и все-таки выровнять ситуацию в счете на табло. Кстати, любопытно: все 5 последних голов в Лиге Европы за “АЕК” забил Тричковски.

“Гент” на финише недели выступил согласно уже прописанному репертуару: бодрый старт в гостях, и довольно печальное продолжение. В этот раз тренер поплатился за чрезмерную ротацию — в Мускроне не было ряда лидеров во главе с Яремчуком. Зато нет сомнений: к игре с киприотами “буйволы” подойдут во всеоружии. Делаем ставку на вариант Ф1 (-1) за 1.74.

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Гент

Гент в 1 матче на Кипре добыл вполне приемлемый результат для прохода в следующий раунд. Сыграв результативную ничью 1-1. Теперь даже ничья 0-0 его вполне устроит. Но бельгийский клуб не из той категории команд, что бы сушить игры и тянуть нулёвки. После закончившегося в мае чемпионата Бельгии «буйволы» сыграли дома всего 2 матча. Но забили в них 12 голов! По 6 в ворота Виторула в рамках л.е.. И Эйпена в своём чемпионате.

АЕК Ларнака

АЕК не Виторул и не Эйпен. По 6 голов он не пропускает. И даже по 2 редко. Но если исключить АПЭЛ в собственном чемпионате, То Гент самый серьёзный соперник с которым киприотам приходится играть в этом году. Кстати АЕК во второй раз в своей истории в прошлом году пробился в групповую стадию лиги Европы. Сыграл там 2 матча вничью, с Лудогорцем и даже выиграл у Цюриха. Но для выхода из группы этого было мало. А 12 мячей в 6 матчах в его воротах побывало. Побывает парочка и в предстоящей игре.

Прогноз

Да киприоты в принципе надёжны в обороне. В своём чемпионате. И в 2 предыдущих стадиях квалификации все 4 матча на ноль отыграли. Но в соперниках были молдавский Петроклуб и болгарский Левски. Гент куда сильнее обоих. И Гент, впрочем как и большинство бельгийских команд, заточен в первую очередь на агрессивную игру в атаке. В своих 15 последних матчах без гола с поля он не уходит. В 11 из них забивал больше 1 мяча.

Ситуация такова, что гостям хочешь не хочешь, а вперёд идти придётся, дабы забить необходимый для продолжения борьбы гол. С «буйволами» такая тактика чревата последствиями. Проникнут в любую едва приоткрывшуюся зону в обороне противника и накажут его голом. А зон этих исходя из имеющейся ситуации и исхода игры на Кипре, у гостей в предстоящем матче будет достаточно. Бельгийцы наверняка на 1 забитом мяче не остановятся. Во первых преимущество довольно скользкое. А киприоты ведь тоже забить вполне могут. Гент хорош в атаке, но не силён в обороне. Из 15 последних матчей «сухим» оставался только в 4. А во вторых, не в его это правилах отсиживаться в обороне. Он сам будет на протяжении всего матча стараться прижимать гостей к их собственным воротах. И наверняка в этих воротах побывают как минимум 2 мяча забитых хозяевами.

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