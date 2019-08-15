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«Страсбур» — «Локомотив Пловдив». 15.08.19. Прогноз и ставки на матч

Страсбур — Локомотив Пловдив 15 августа 2019: прогнозы, ставки, коэффициенты букмекеров

О турнире

Победитель этого двухматчевого противостояния продолжит участие в 4-м квалификационном раунде Лиги Европы и сыграет с победителем пары «Вадуц» — «Айнтрахт», а проигравший завершит своё выступление в еврокубках.





О матче

Первая встреча этой пары проходила в Болгарии и завершилась победой «Страсбура» со счётом 1:0. Чтобы пройти в следующий раунд французской команде достаточно не проиграть в ответном поединке. «Локомотиву» Пловдив для попадания в 4-й отборочный раунд ЛЕ нужно только побеждать с разницей минимум в 1 гол: 2:1 и крупнее. Победа болгарской команды со счётом 1:0 переведёт игру в дополнительное время. Фаворитом предстоящего матча является «Страсбур»: коэффициент на успех хозяев в предстоящей встрече около 1,3. На триумф «Локомотива» котировки превышают 9. Коэффициент на попадание французов в следующий раунд в районе единицы, а проход болгарской команды можно взять приблизительно за 10.

Статистика для ставок

В 9 последних матчах в ЛЕ «Локомотив» Пловдив не проигрывал с разницей в 2 и более голов 7 раз. В предстоящей встрече эта ставка также имеет хорошие шансы на проход. Коэффициент на это событие около 2.

В 9 последних матчах в ЛЕ «Локомотиву» Пловдив удавалось забивать в ворота соперников минимум 1 гол 8 раз. Гол гостей в этой встрече букмекеры оценивают котировками в районе 1,7.

Прогноз на матч «Страсбур» – «Локомотив Пловдив» (15.08.2019)

Футбол. Лига Европы УЕФА. Квалификация.

«Страсбур» (Франция) – «Локомотив Пловдив» (Болгария).

Страсбур, 15.08.2019, «Стад де ла Мено», 21:30 (МСК).

Ответный матч. Первый матч – 1:0.

Французский «Страсбур» обеспечил себе комфортное преимущество перед ответной игрой с болгарским «Локомотив Пловдив», победив на своём поле 1:0. Рассмотрим варианты ставок и прогнозы на ответный матч. Сумеет ли болгарский клуб навязать борьбу очень сильным французам?

«Страсбур»: попасть в группу будет непросто

В случае прохода пловдивского «Локомотива», «Страсбуру» предстоит встречаться с «Айнтрахтом» из Франкфурта. Именно по итогам этого противостояния представится возможность оценить истинную силу скромного клуба из Франции.

Предыдущий сезон стал настоящим успехом для команды Тьерри Лорея. «Страсбур» выиграл Кубок национальной лиги, а также долгое время шёл в чемпионате близко к еврокубковой зоне. Грандиозное достижение для команды, которая всего несколько лет назад выступала в низших лигах французского футбола. В этой связи, само по себе выступление на международной арене уже можно считать удачей, а победа в выездном поединке над «Локомотив Пловдив» ещё и даёт основания для ставок и прогнозов на проход команды в четвёртый квалификационный раунд.

«Локомотив Пловдив»: внутренний чемпионат в приоритете?

Болгарский «Локомотив» вступил в борьбу в текущей еврокубковой кампании со второго квалификационного раунда. Болгары одолели «Спартак Трнава» за счёт гола забитого на чужом поле (2:0, 1:3) и обеспечили себе игры с клубом из топ-чемпионата, что само по себе уже можно считать весомым достижением.

Ставку на выход «Локомотива» в следующий раунд, конечно, не сделаешь – класс команд очень сильно различается. Наверняка, понимают это и в самом клубе, рассчитывая не упустить лидеров на старте чемпионата Болгарии. Национальное первенство в Болгарии уже стартовало – после 3-и туров у «Локомотива» 10 очков, а отставание от лидера составляет к настоящему моменту всего 1 балл.

Коэффициенты букмекерских контор на матч

Ставки и прогнозы от профессионалов

Прогноз на предстоящий матч дать совсем не сложно. Класс команда и правда сильно различается, так что разумным будет здесь вновь поставить на французский клуб. Ставка –





Прогноз редакции на матч Страсбур — Локомотив Пловдив

В минувшие выходные французский “Страсбур” стартовал в национальном чемпионате, сыграв вничью с командой “Метц” — 1:1. Но это был далеко не первый их матч в сезоне. “Страсбур” — победитель Кубка лиги, что позволило ему выступить в Лиге Европы.

Свой путь французы начали со второго раунда, где оказались сильнее “Маккаби” Хайфа — 4:3, на третьем этапе “сине-бело-красным” противостоит болгарский “Локомотив”. В первом матче в Болгарии “Страсбуру” удалось добиться победы 1:0. Теперь команда из Пловдива пожалует на “Стад де ля Мено”. Матч состоится 15 августа в 21:30.

Ориентировочные составы на матч “Страсбур” — “Локомотив” (Пловдив)

"Страсбур" (5-3-2): Камара — Коне, Кароле, Симакан, Митрович, Джику — Фофана, Мартен, Томассон — Льенар, Ажорк

Не сыграют: —

"Локомотив" (3-4-1-2): Луков — Илиев, Петрович, Изе — Малембана, Цветанов, Витанов, Д.Илиев — Ожболт — Аралица, Карагарен

Не сыграют: Томашевич

Прогноз на матч “Страсбур” — “Локомотив” (Пловдив)

“Страсбур” качественно провел прошлый сезон, тем не менее, “расингам” этим летом пока удается сохранить лидеров команды. Но и активностью “Старсбур” не отличается, то есть состав остается тем, же что в и в прошлом сезоне. Каждый игрок знает свои задачи и внутренняя химия на высоком уровне, это было заметно по всем играм “сине-бело-красных”. А “Локомотив” — не та команда, которая способна преподнести сюрприз во Франции. Наш прогноз — победа хозяев с форой (-1) с коэффициентом 1,5.

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Страсбур

Страсбург сумел минимально выиграть в Болгарии 0-1. Заявка на общую победу более чем серьёзная. Однако стоит сразу отметить, что болгары с 10 минуты матча играли в меньшинстве. А пропустили они на 11 минуте. То есть практически весь матч соперники катали вату. Нанесли в нём всего 6 ударов в створ ворот на двоих. Локомотив по понятным причинам не мог особых неприятностей французам принести. Страсбург своё дело сделал. Гол забил. И просто на классе довёл матч до победы.

Локомотив Пловдив

Теперь Локомотиву надо как минимум забить и при этом не пропустить, что бы хотя бы в овертайм матч перевести. Задача для нынешнего состояния «смурфов» очень сложная. Из 4 последних матчей он выиграл только 1. Крайний из них в собственном чемпионате. Да и то у новичка лиги клуба Арда.

Прогноз

Понятное дело, что Локомотив хотя бы попытается атаковать, попытается отыграться. Но более опытные и имеющие гораздо квалифицированнее исполнителей в своём составе французы, потушат эти попытки на корню. Скорее всего остудят пыл гостей забитым голом. Возможно закрепят преимущество. После чего как и в первом матче доведут матч до победы. Через 3 дня после этой игры Страсбургу в своём чемпионате играть выездной матч против Ренна. И в своём турнире ему тоже необходимо задать положительный ритм. В 1м туре он только вничью сыграл дома против Меца. Очень важно будет для его не проиграть и в Реймсе. А значит со стратегической точки зрения, подопечным Лорея в игре против Локомотива особо тратить силы не стоит. Что они и сделают без лишних эффектов пройдя в следующий раунд.

А в связи с имеющимися раскладами можно предположить, что матч против Локомотива не будет изобиловать повышенной результативностью. И больше 3 голов зрители наверняка не увидят. Но при этом порадуются как минимум не проигрышу своей команды.

Страсбур — Локомотив Пловдив. Прогноз, ставки на матч квалификации Лиги Европы (15.08.2019)

Страсбур — Локомотив Пловдив. Прогноз, ставки на матч квалификации Лиги Европы (15.08.2019)

Матч 3-го отборочного раунда Лиги Европы Страсбур — Локомотив Пловдив состоится в четверг 15 августа в 21:30 (МСК) на стадионе Де ла Мено. В этой встрече явным фаворитом является Страсбур, которому букмекеры прогнозируют победу с разницей в два-три мяча. В прошлый четверг французы обыграли Локомотив со счетом 1:0 — единственный гол уже на 12-й минуте забила Ламине Коне. При этом минутой ранее Локомотив остался вдесятером. На своем поле Страсбуру достаточно не проиграть, чтобы выйти в следующий раунд Лиги Европы, где он сыграет с Вадуцем или франкфуртским Айнтрахтом.

В воскресенье в первом туре чемпионата Франции Страсбур принимал на своем поле Мец и сыграл вничью 1:1. В целом с начала сезона он провел четыре официальных поединка, дважды победив и один раз сыграв вничью. В Лиге Европы он играет впервые и стартовал со второго отборочного раунда, обыграв на той стадии Маккаби из Хайфы — победа 3:1 дома и поражение 1:2 на выезде.

Локомотив в воскресенье разгромил на выезде Арду в чемпионате Болгарии со счетом 5:2. Это позволило ему прервать трехматчевую безвыигрышную серию, в ходе которой он дважды проигрывал и один раз сыграл вничью. В Лиге Европы Локомотив играет во второй раз — он дебютировал в турнире в 2012 году, и за пять поединков турнира ему удалось одержать всего одну победу при трех поражениях и одной ничьей. В гостях Локомотив проиграл оба матча Лиги Европы с одинаковым счетом 1:3. Аналитики сайта считают, что он проиграет и предстоящий поединок против Страсбура, но на этот раз не без забитых голов. В данном случае можно сделать ставку на то, что забивать будут обе команды.

Ставки/коэффициенты букмекерских контор на матч Страсбур — Локомотив Пловдив:

Победа Страсбура — 1.26, ничья — 5.66, победа Локомотива — 9.15.

Страсбур — Локомотив Пловдив. Прогноз на матч (Лига Европы, 3-й отборочный раунд, ответный матч, 15 августа):

Победа Страсбура; обе команды забьют. В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют победу Страсбура со счетом 2:0 (коэффициент 6.00). Высоко котируется победа хозяев поля со счетом 1:0 или 3:0 (коэффициент 7.50). Поставить на то, что забивать будут обе команды, можно с котировкой 2.05.

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