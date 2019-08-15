«ПСВ» — «Хёугесунн». 15.08.2019. Прогноз и ставки на матч

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Прогноз ПСВ — Хёугесунн (15.08.19), ставки и коэффициенты

ПСВ — Хёугесунн 15.08.2019

ПСВ — Хёугесунн 15.08.2019

13.08.2019 37 0 Смотреть рекомендованные ставки

Эксперт: Иван Беленцов

Прогноз на ответный матч полуфинала квалификации Лиги Европы, в котором между собой сыграют Голландский ПСВ и Норвежский Хёугесунн. Эта встреча пройдет в Эйдховене на стадионе «Филипс» в предстоящий четверг. Начало матча назначено на 21:30 по московскому времени.

П1 (1.14) Х (7.90) П2 (20.00) ПСВ Хёугесунн Лига Европы. Квалификационный раунд. Полуфиналы. Ответный матч. «Филипс». Эйдховен. 15.08.2019 21:30



Ориентировочные составы на матч ПСВ — Хёугесунн

ПСВ : Зут; Латорре, Виргевер, Думфри, Люккассен; Бергвейн, Мален, Хендрикс, Брума, Лосано; Ламерс. Хёугесунн : Сандвик; Деслер, Хансен, Бергквист, Педерсен; Кригард, Тронстад, Лейте; Велде, Коне, Сандберг.



История личных встреч

История личных встреч между ПСВ и Хёугесунном насчитывает только один поединок. В прошлый четверг Голландцы смогли обыграть данного соперника со счетом 1:0.

Предматчевый прогноз и анализ на матч

Первый матч этих команд, сыгранный неделю тому назад, получился весьма тягучим. Хёугесунн смог навязать ПСВ равную борьбу. Оба клуба равное количество времени владели мячом и нанесли по 13 ударов по воротам друг друга. Вот только, если у ПСВ пять из них пришлись в створ, то Хёугесунн так ни разу и не смог потревожить голкипера Голландцев. Такая разница в ударах переросла в один забитый мяч и теперь ПСВ имеют куда больше шансов на выход в следующий этап.

Вот только, в ответной встрече мы увидим большую разницу в классе между этими командами, котоаря была незаметна в первой игре. ПСВ, в отличие от Хёугесунна, является очень опытным еврокубковым бойцом. А составы обоих команд даже не идут ни в какое сравнение друг с другом. Норвежской команде, при всем ее желании, не уйти от разгрома в этот четверг.

Прогноз: Мы ждём легкой победы ПСВ, Игра станет очень результативной.

Интересные факты перед матчем

Последний раз ПСВ проигрывал на своем поле еще в ноябре прошлого года, в игре против Барселоны. Хёугесунн победил только в 1 из 5 последних гостевых поединков.

Рекомендованные ставки на матч

Лучшими ставками на матч ПСВ — Хёугесунн, по мнению online-bookmakers.com, будут:

Получи 100$ для ставки Получить ПСВ — Хёугесунн Ставка: Победа ПСВ с форой (-2) Коэфф: 1.77 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов) Получи 100$ для ставки Получить ПСВ — Хёугесунн Ставка: Тотал больше 2.5 голов (ТБ 2.5) Коэфф: 1.57 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов)

ПСВ — Хёугесунн 15 августа 2019: прогнозы, ставки, коэффициенты букмекеров

О турнире

ПСВ на правах серебряного призёра чемпионата Голландии стартовал во 2-м отборочном раунде ЛЧ, однако по сумме двух встреч уступил «Базелю». «Хёугесунн» прошёл уже две стадии турнира. Сначала норвежцы выбили из турнира «Клифтонвилл», а затем «Штурм». Победитель этого противостояния в следующем раунде встретится с сильнейшим из пары «Аустрия» — «Аполлон».

О матче

Гости этой встречи впервые в своей истории добрались до столь поздней стадии еврокубков. Матч в Норвегии завершился минимальной победой ПСВ (1:0). Для того чтобы пройти дальше «Хёугесунн» должен побеждать с разницей в 2 мяча или более. Кроме того, норвежцев устроит победа в 1 гол, но со счётом не меньше, чем 2:1. Поставить на проход гостей можно с кэфом около 20, а попадание в следующую стадию хозяев оценено котировками в районе единицы. Бессмысленно ставить и на победу ПСВ в ответной игре в основное время, ведь коэффициент на это событие также близок к единице. Победу «Хёугесунна» в матче можно взять больше чем за 20.

Статистика для ставок

В 7 из 8 последних игр норвежцев в ЛЕ в 1-м тайме забивалось не более 1 мяча. В 6 последних матчах ПСВ в ЛЕ в первой 45-минутке ни разу не было забито больше 1 гола. В этой ситуации интересно смотрится пари на «Тотал меньше 1,5» в 1-м тайме за примерный коэффициент 1,6.

В 6 последних матчах ПСВ в ЛЕ сыграла ставка «Обе забьют – нет». Это событие случалось и в 4 из 5 последних выездных матчей «Хёугесунна» в ЛЕ. Сделать ставку на то, что команды не смогут обменяться забитыми голами в предстоящей встрече, можно с коэффициентом в районе 1,5.

ПСВ — Хеугесунн. Прогноз, ставки на матч квалификации Лиги Европы (15.08.2019)

ПСВ — Хеугесунн. Прогноз, ставки на матч квалификации Лиги Европы (15.08.2019)

Матч 3-го отборочного раунда Лиги Европы ПСВ — Хеугесунн состоится в четверг 15 августа в 21:30 (МСК) на стадионе Филипс. В этой игре явным фаворитом является ПСВ, которому букмекеры прогнозируют крупную победу. В прошлый четверг эйндховенский клуб обыграл Хеугесунн на его поле с минимальным счетом 1:0 и теперь ему нужно удержать добытое преимущество в родных стенах, чтобы пройти в следующий раунд Лиги Европы — там ПСВ сыграет с Аустрией или Аполлоном.

В выходные ПСВ принимал на своем поле АДО Ден Хааг в чемпионате Голландии и одержал волевую победу со счетом 3:1. Это была его третья победа за шесть матчей сезона. В Лиге Европы представитель Эредивизи до победы над Хеугесунном проиграл пять кряду поединков с общим счетом 0:7. А из десяти предыдущих матчей турнира он выиграл только два при таком же количестве ничейных результатов и шести поражениях. Перед этим ПСВ выиграл пять подряд поединков в Лиге Европы. Что касается его домашней статистики, то он проиграл три предыдущих матча во втором по значимости Еврокубке на своем поле с одинаковым счетом 0:1.

Хеугесунн готовится к этой игре после домашнего поражения от Ранхейма в чемпионате Норвегии со счетом 0:1. Он не побеждает в четырех матчах подряд, проиграв три из них. В Лиге Европы норвежцы выиграли 7 из 13 матчей, проиграв четыре раза и дважды сыграв вничью. А на выезде они по два раза выигрывали, проигрывали и играли вничью. В половине встреч Хеугесунн не пропускал ни одного гола. Аналитики сайта прогнозируют победу ПСВ в этом матче и при этом не ждут от игры высокой результативности. При этом выгодной окажется ставка на тотал меньше 2,5 голов.

Ставки/коэффициенты букмекерских контор на матч ПСВ — Хеугесунн:

Победа ПСВ — 1.11, ничья — 7.87, победа Хеугесунна — 21.41.

ПСВ — Хеугесунн. Прогноз на матч (Лига Европы, 3-й отборочный раунд, ответный матч, 15 августа):

Победа ПСВ; тотал меньше 2,5 голов. В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют победу ПСВ со счетом 2:0 или 3:0 (коэффициенты 4.80 и 5.00 соответственно). Ставки на тотал меньше 2,5 голов принимаются с котировкой 2.42.

«ПСВ» — «Хёугесунн». 15.08.2019. Прогноз и ставки на матч

Футбол. 3-й раунд квалификации Лиги Европы, ответный матч.

«ПСВ» Эйндховен (Нидерланды) — «Хёугесунн» (Норвегия)

Стадион: «Филипс». Эйндховен, Нидерланды

15.08.2019. 21:30 МСК.

Судья: Хуан Мунуэра (Испания)

В первом матче третьего раунда квалификации ЛЕ «ПСВ» на выезде смог обыграть «Хёугесунн». Команда Марка ван Боммела постарается удержать данное преимущество на своей арене. Постепенно футболисты голландской команды набирают форму, они прибавили в последнем матче. Есть ли шансы у норвежского клуба в Эйндховене?

«ПСВ» Эйндховен: оформить путёвку в следующий раунд

Голландский клуб в Норвегии добился очень важного результата. Единственный гол в этой игре забил один из лидеров «ПСВ» Стевен Бергвейн. Стоит отметить, что первый матч между командами прошёл в равной борьбе: 50 на 50 по владению мячом, 13-12 – по ударам.

В чемпионате Нидерландов команда Марка ван Боммела провела две встречи. В дебютном туре Эредивизи «крестьяне» не смогли переиграть «Твенте», а затем на своей арене одержали волевую победу в матче с «Ден Хаагом» (3:1). После двух туров клуб из Эйндховена находится на шестой строчке в турнирной таблице.

«Хёугесунн»: сделать всё возможное, чтобы огорчить соперника

Команда Ястена Гриндхауга составила конкурецию «крестьянам» в родных стенах, но футболистам не удалось выжать максимум. «ПСВ» пока не показывает такую игру, чтобы говорить о том, что у норвежского клуба нет шансов на достижение положительного результата.

«Арабы», однако, неудачно выступают в текущем сезоне. После поражения от команды ван Боммела «Хёугесунн» в родных стенах принял «Ранхейм». Подопечные Гриндхауга снова разочаровали своих поклонников и потерпели поражение со счётом 0:1. После 17 матчей «арабы» имеют в активе 21 очко, клуб находится на девятой позиции в турнирной таблице норвежского чемпионата.

«ПСВ» — «Хёугесунн»: возможные стартовые составы

Состав «ПСВ»: Зут, Думфрис, Баумгартль, Виргевер, Садилек, Росарио, Бергвейн, Гутьеррес, Брума, Мален, Лосано.

Состав «Хёугесунна»: Сандвик, Бергквист, Рингстад, Деслер, Каллеваг, Тронстад, Хансен, Кригард, Велд, Коне, Сандберг.

Коэффициенты букмекерских контор на матч

Прогноз и ставки на матч «ПСВ» — «Хёугесунн»

Голландский клуб всё-таки выше классом. Не стоит забывать результат первого матча. Норвежской команде нечего терять, она попробует показать атакующий футбол на поле соперника. У игроков «ПСВ» достаточно мастерства, чтобы наказать гостей за ошибки и предоставленное пространство. На предстоящий матч можно взять следующие варианты.

ТБ 3 с коэффициентом 1,86 в

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