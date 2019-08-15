Прогноз от наших экспертов

«Вулверхэмптон» — «Пюник». 15.08.19. Прогноз и ставки на матч

«Вулверхэмптон» – «Пюник». 15.08.2019. Прогноз и ставки на матч

Футбол. Лига Европы УЕФА. 3-й квалификационный раунд. Ответный матч

«Вулверхэмптон» – «Пюник» (первый матч – 4:0)

Вулверхэмптон. Стадион: «Молинью». 15.08.2019. 21:45 (МСК)

«Пюник» был раздавлен и унижен английским «Вулверхэмптоном» на своем поле и практически лишился всех шансов выйти в следующий раунд. Забьют ли подопечные Александра Тарханова хотя бы гол престижа или «волки» будут выносить гостей в режиме нон-стоп?

Форма «Вулверхэмптона»

«Вулверхэмптон» постепенно вкатывается в новый сезон. И стартовал он с нулевой ничьи в гостях у самого «Лестера». Несмотря на то, что «волки» незначительно уступили «лисам» по ожидаемым голам (хG) – 0,75 против 0,56, гости выглядели не хуже хозяев, создав больше отсрых моментов и забив гол с углового, который не зачли из-за неумышленной игры рукой, которую обнаружил только VAR. И также стоит напомнить, что «Лестер» был в статусе хозяина поля и на порядок больше владел мячом (70 против 30%), но «волки» выглядели более нацеленными на гол и победу, соответственно. Это говорит о том, что «волки» близки к пиковым кондициям.

Форма «Пюника»

«Пюник», несмотря на ожидаемый разгром от «Вулверхэмптона», повторил прошлогоднее достижение, добравшись до 3-го раунда квалификации ЛЕ. Но в этом году это достижение было труднее повторить, так как состав ослаб и подопечные Александра Тарханова с трудом прошли середняка македонского чемпионата, а затем был чудом пройден представитель более сильного чешского чемпионата. То, чего добился «Пюник» этим летом, учитывая отсутствие матчей армянского чемпионата, можно назвать успехом, несмотря на поражение 0:4. «Пюнику» нечего терять в ответной игре, и поэтому игроки «Пюника» выйдут на матч с высокоподнятой головой и сделают все возможное, чтобы не опозориться снова. Вспоминая, ответный матч с чешским «Яблонцем», который завершился нулевой ничьей, мы считаем, что «Пюник» не ударит в грязь лицом.

Коэффициенты букмекерских контор на матч

Ставки и прогнозы

«Вулверхэмптон» практически решил задачу по выходу в следующий раунд, но «волки» выйдут на матч, чтобы удержать счет, не прилагая особых усилий для того, чтобы сберечь силы на понедельничный матч против «МЮ» и матчи следующего раунда ЛЕ, где оппозиция должна быть посерьезнее, чем сейчас. Поэтому мы полагаем, что мы не увидим еще одного разгрома в исполнении «волков». БК





Вулверхэмптон — Пюник 15.08.2019

Вулверхэмптон — Пюник 15.08.2019

13.08.2019 39 0 Смотреть рекомендованные ставки

Эксперт: Иван Беленцов

Прогноз на ответный матч полуфинала квалификации Лиги Европы, в котором между собой сыграют Английский Вулверхэмптон и Армянский Пюник. Эта встреча пройдет в Вулверхэмптоне на стадионе «Молинью» в предстоящий четверг. Начало матча назначено на 21:45 по московскому времени.

П1 (1.06) Х (15.00) П2 (27.00) Вулверхэмптон Пюник Лига Европы. Квалификационный раунд. Полуфиналы. Ответный матч. «Молинью». Вулверхэмптон. 15.08.2019 21:45



Ориентировочные составы на матч Вулверхэмптон — Пюник

Вулверхэмптон : Патрисиу; Боли, Коади, Беннетт; Джонни, Моутинью, Невеш, Дендокер, Траоре; Жота, Хименес. Пюник : Драгоевич; Станков, Жестоков, Марку, Манучарян; Шевчук, Варданян, Мкртчян, Едигарян, Ефимов; Миранян.



История личных встреч

История личных встреч между Вулверхэмптоном и Пюником насчитывает только один поединок. В прошлый четверг Англичане без проблем обыграли данного соперника со счетом 4:0.

Предматчевый прогноз и анализ на матч

Первая встреча этих команд, судя по статистике, была примерно равной. Однако, Англичане проявили свой опыт и мастерство, что помогло им отправить четыре безответных мяча в ворота Пюника. Армянская команда могла лишь беззубо огрызаться. Хотя, вряд ли кто-то видел хоть какие-то шансы Пюника в противостоянии с таким оппонентом. Разница в классе между этими соперниками колоссальная.

Вряд ли и ответная встреча будет хоть чем-то отличаться от предыдущей. С той лишь разницей, что «волки» теперь не позволят Пюнику владеть мячом больше себя. Игроки Вулверхэмптона подошли к старту сезона в неплохой форме и предстоящая встреча является хорошим поводом лишний раз проявить себя. К тому же, состав «волков» будет ротирован и молодёжь просто обязана показать высокий класс перед своими болельщиками.

Прогноз: Мы снова ждем уверенной победы Англичан. Разгром неизбежен.

Интересные факты перед матчем

Вулверхэмптон пропустил только 1 мяч за 6 предыдущих поединков. Последний раз Пюник проигрывал на выезде ровно год тому назад.

Рекомендованные ставки на матч

Лучшими ставками на матч Вулверхэмптон — Пюник, по мнению online-bookmakers.com, будут:

Получи 100$ для ставки Получить Вулверхэмптон — Пюник Ставка: Победа Вулверхэмптона с форой (-3) Коэфф: 1.58 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов) Получи 100$ для ставки Получить Вулверхэмптон — Пюник Ставка: Обе забьют — нет (ОЗ — нет) Коэфф: 1.69 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов)



Прогноз на

матч

«Вулверхэмптон» – «Пюник» 15 августа

«Волки» обеспечили себе путёвку в следующую стадию квалификации Лиги Европы, но сливать ответный матч они не будут. Команда поэтапно втягивается в сезон, используя матчи еврокубка для налаживания связей и экспериментов (не с дублирующим составом). По этой причине англичане отказались от полных предсезонных сборов, скатав два товарняка за лето: с «Ньюкаслом» (4:0) и «Сити» (1:0).

Тактика себя оправдала. «Волки» начали сезон с ничьей с «Лестером» (0:0), но были ближе к победе, поставив всё на контратаки. Так же было и в первой встрече с «Пюником», не ожидавшим, что «Вулвс» откажутся от инициативы.

Wolves vs FC Pyunik Preview: Where to Watch, Live Stream, Kick Off Time & Team News pic.twitter.com/VdXLl34vqf — Lantan Sport (@Lantansport) August 13, 2019

Не возьмёт он её и в ответной игре, вынудив соперника идти вперёд большими силами, но не подпустив его к воротам. За первый матч «Пюник» нанёс два удара в створ, пульнув издали. Напоминало это больше отчаяние, а не логическое завершение атаки. Не стоит ожидать голов от гостей и в ответном матче: их нападение способно на локальные победы, как в местном чемпионате, но недееспособна на европейском уровне.

Прогноз

«Вулверхэмптон» обкатает новую модель игры, прибегнув к небольшой ротации после матча Премьер-Лиги, но свою победу заберёт, не позволив «Пюнику» подойти к своим воротам, оставив неизменной линию защиты. Она остаётся неизменной во всех последних матчах клуба.

Прогноз: обе забьют – нет за 1,68 в БК «Леон».

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Прогноз редакции на матч Вулверхэмптон — Пюник

Многие эксперты прогнозируют, что в этом сезоне “Вулверхэмптон” составит конкуренцию клубам из ТОП-6 в Английской Премьер-лиге. И “волки” начали сезон так, как будто хотят подтвердить слова аналитиков. В квалификации Лиге Европы был разгромлен “Пюник” со счетом 4:0, а в только что наступившем году в чемпионате пришлось поделить очки с “Лестером”. Весьма неплохие результаты для старта, если учитывать, что по ходу календаря команда должна набирать обороты. Тем более, проход в следующий раунд отборочного этапа в еврокубках уже обеспечен.

Ориентировочные составы на матч Вулверхэмптон — Пюник:

“Вулверхэмптон” (3-5-2): Патрисиу — Боли, Коди, Беннетт — Джонни, Моутинью, Невеш, Дендокер, Дохерти — Жота, Хименес

Не сыграют: —

“Пюник” (4-3-3): Драгожевич — Манучарян, Марку, Жестоков, Станков — Симонян, Махмудов, Мкртчян — Шевчук, Миранян, Ефимов

Не сыграют: Карташян

Прогноз на матч Вулверхэмптон — Пюник:

Такой исход был очевиден изначально, ведь по сравнению с остальными клубами в квалификации Лиги Европы, “Вулверхэмптону” просто нет равных. Как бы нам не было жалко Александра Тарханова, но российскому специалисту придется покинуть еврокубки. Примечательно, что уже второму тренеру из России не может покориться выход в групповой этап. Первую попытку совершил Андрей Талалаев, но также не смог пройти дальше третьего раунда. Думаем, что армянский коллектив не сможет даже отличиться. Ставим на Ф1(-3,5) с коэффициентом 2,0

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Вулверхэмптон — Пюник. Прогноз, ставки на матч квалификации Лиги Европы (15.08.2019)

Вулверхэмптон — Пюник. Прогноз, ставки на матч квалификации Лиги Европы (15.08.2019)

Матч 3-го отборочного раунда Лиги Европы Вулверхэмптон — Пюник состоится в четверг 15 августа в 21:45 (МСК) на стадионе Молинью. Первый матч этих команд завершился крупной победы Вулверхэмптона со счетом 4:0 — дублем в его составе отметился Рауль Хименес. Прошлый сезон он провел в стане «Волков» на правах аренды, а этим летом был выкуплен у Бенфики за 34 млн евро. В ответной игре букмекеры прогнозируют Вулверхэмптону еще одну уверенную победу над Пюником. Никто не сомневается, что представитель английской Премьер-лиги выйдет в отборочный плей-офф Лиги Европы, где сыграет с куда более сильным соперником — Торино, разгромившим в первом матче солигорский Шахтер со счетом 5:0.

В воскресенье в первом туре чемпионата Англии Вулверхэмптон сыграл вничью 0:0 с Лестером. В результате прервалась его трехматчевая выигрышная серия. В Лиге Европы «Волки» играют впервые и пока только побеждают в этом турнире — на предыдущей стадии они дважды обыграли Крусейдерс (2:0 дома и 4:1 на выезде). В следующий понедельник им предстоит сыграть с Манчестер Юнайтед, так что в матче против Пюника, вероятнее всего, на поле выйдут резервисты. И это шанс для армянской команды избежать, по крайней мере, крупного поражения.

Пюник в воскресенье разгромил в чемпионате Армении Бананц со счетом 3:0. За шесть официальных матчей сезона он одержал три победы и проиграл лишь раз. В Лиге Европы Пюник проиграл только 3 из 11 предыдущих матчей, одержав пять побед. А в гостях он выиграл лишь два из десяти последних поединков при таком же количестве ничейных результатов и шести поражениях. В половине встреч на данном отрезке Пюник не забивал. В предстоящей игре против Вулверхэмптона у него мало шансов на то, чтобы не проиграть, но специалисты сайта считают, что пройдет ставка на победу Пюника с положительной форой (+2.5) — вполне возможно, что разгрома на этот раз не будет.

Ставки/коэффициенты букмекерских контор на матч Вулверхэмптон — Пюник:

Победа Вулверхэмптона — 1.04, ничья — 12.44, победа Пюника — 29.61.

Вулверхэмптон — Пюник. Прогноз на матч (Лига Европы, 3-й отборочный раунд, ответный матч, 15 августа):

Победа Пюника с форой (+2.5). В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют победу Вулверхэмптона со счетом 4:0 или 3:0 (коэффициенты 7.00 и 8.00 соответственно). Поставить на выигрыш Пюника с форой (+2.5) можно с котировкой 2.70.

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