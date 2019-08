«Вулверхэмптон» – «Пюник». 15.08.2019. Прогноз и ставки на матч

Футбол. Лига Европы УЕФА. 3-й квалификационный раунд. Ответный матч

«Вулверхэмптон» – «Пюник» (первый матч – 4:0)

Вулверхэмптон. Стадион: «Молинью». 15.08.2019. 21:45 (МСК)

«Пюник» был раздавлен и унижен английским «Вулверхэмптоном» на своем поле и практически лишился всех шансов выйти в следующий раунд. Забьют ли подопечные Александра Тарханова хотя бы гол престижа или «волки» будут выносить гостей в режиме нон-стоп?

«Вулверхэмптон» постепенно вкатывается в новый сезон. И стартовал он с нулевой ничьи в гостях у самого «Лестера». Несмотря на то, что «волки» незначительно уступили «лисам» по ожидаемым голам (хG) – 0,75 против 0,56, гости выглядели не хуже хозяев, создав больше отсрых моментов и забив гол с углового, который не зачли из-за неумышленной игры рукой, которую обнаружил только VAR. И также стоит напомнить, что «Лестер» был в статусе хозяина поля и на порядок больше владел мячом (70 против 30%), но «волки» выглядели более нацеленными на гол и победу, соответственно. Это говорит о том, что «волки» близки к пиковым кондициям.

«Пюник», несмотря на ожидаемый разгром от «Вулверхэмптона», повторил прошлогоднее достижение, добравшись до 3-го раунда квалификации ЛЕ. Но в этом году это достижение было труднее повторить, так как состав ослаб и подопечные Александра Тарханова с трудом прошли середняка македонского чемпионата, а затем был чудом пройден представитель более сильного чешского чемпионата. То, чего добился «Пюник» этим летом, учитывая отсутствие матчей армянского чемпионата, можно назвать успехом, несмотря на поражение 0:4. «Пюнику» нечего терять в ответной игре, и поэтому игроки «Пюника» выйдут на матч с высокоподнятой головой и сделают все возможное, чтобы не опозориться снова. Вспоминая, ответный матч с чешским «Яблонцем», который завершился нулевой ничьей, мы считаем, что «Пюник» не ударит в грязь лицом.

«Вулверхэмптон» практически решил задачу по выходу в следующий раунд, но «волки» выйдут на матч, чтобы удержать счет, не прилагая особых усилий для того, чтобы сберечь силы на понедельничный матч против «МЮ» и матчи следующего раунда ЛЕ, где оппозиция должна быть посерьезнее, чем сейчас. Поэтому мы полагаем, что мы не увидим еще одного разгрома в исполнении «волков». БК





13.08.2019 39 0 Смотреть рекомендованные ставки

Эксперт: Иван Беленцов

Прогноз на ответный матч полуфинала квалификации Лиги Европы, в котором между собой сыграют Английский Вулверхэмптон и Армянский Пюник. Эта встреча пройдет в Вулверхэмптоне на стадионе «Молинью» в предстоящий четверг. Начало матча назначено на 21:45 по московскому времени.

П1 (1.06) Х (15.00) П2 (27.00) Вулверхэмптон Пюник Лига Европы. Квалификационный раунд. Полуфиналы. Ответный матч. «Молинью». Вулверхэмптон. 15.08.2019 21:45



Вулверхэмптон : Патрисиу; Боли, Коади, Беннетт; Джонни, Моутинью, Невеш, Дендокер, Траоре; Жота, Хименес. Пюник : Драгоевич; Станков, Жестоков, Марку, Манучарян; Шевчук, Варданян, Мкртчян, Едигарян, Ефимов; Миранян.



История личных встреч между Вулверхэмптоном и Пюником насчитывает только один поединок. В прошлый четверг Англичане без проблем обыграли данного соперника со счетом 4:0.

Первая встреча этих команд, судя по статистике, была примерно равной. Однако, Англичане проявили свой опыт и мастерство, что помогло им отправить четыре безответных мяча в ворота Пюника. Армянская команда могла лишь беззубо огрызаться. Хотя, вряд ли кто-то видел хоть какие-то шансы Пюника в противостоянии с таким оппонентом. Разница в классе между этими соперниками колоссальная.

Вряд ли и ответная встреча будет хоть чем-то отличаться от предыдущей. С той лишь разницей, что «волки» теперь не позволят Пюнику владеть мячом больше себя. Игроки Вулверхэмптона подошли к старту сезона в неплохой форме и предстоящая встреча является хорошим поводом лишний раз проявить себя. К тому же, состав «волков» будет ротирован и молодёжь просто обязана показать высокий класс перед своими болельщиками.

Прогноз: Мы снова ждем уверенной победы Англичан. Разгром неизбежен.

Лучшими ставками на матч Вулверхэмптон — Пюник, по мнению online-bookmakers.com, будут:

Получи 100$ для ставки Получить Вулверхэмптон — Пюник Ставка: Победа Вулверхэмптона с форой (-3) Коэфф: 1.58 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов) Получи 100$ для ставки Получить Вулверхэмптон — Пюник Ставка: Обе забьют — нет (ОЗ — нет) Коэфф: 1.69 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов)



«Волки» обеспечили себе путёвку в следующую стадию квалификации Лиги Европы, но сливать ответный матч они не будут. Команда поэтапно втягивается в сезон, используя матчи еврокубка для налаживания связей и экспериментов (не с дублирующим составом). По этой причине англичане отказались от полных предсезонных сборов, скатав два товарняка за лето: с «Ньюкаслом» (4:0) и «Сити» (1:0).

Тактика себя оправдала. «Волки» начали сезон с ничьей с «Лестером» (0:0), но были ближе к победе, поставив всё на контратаки. Так же было и в первой встрече с «Пюником», не ожидавшим, что «Вулвс» откажутся от инициативы.

Wolves vs FC Pyunik Preview: Where to Watch, Live Stream, Kick Off Time & Team News pic.twitter.com/VdXLl34vqf

— Lantan Sport (@Lantansport) August 13, 2019