Прогноз редакции на матч Федерер — Рублёв

Проект BETFAQ - это команда профессиональных аналитиков, публикующих ежедневно десятки прогнозов по футболу, хоккею и теннису. Ежедневно наши прогнозы читают тысячи зарегистрированных участников. Присоединяйтесьприсоединиться
1. Укажите E-mail
2. Получайте лучшие прогнозы
Какой же долгий путь до этой стадии проделал Рублев. И все будет зря? Ведь его соперником стал Роджер Федерер, чья победа читается настолько очевидно, будто это выборы президента России. Но и в этом можно найти свои плюсы, ведь Андрей получит колоссальный опыт от встречи с живой легендой тенниса. Тем более, ранее они не играли друг против друга.
За последние 5 матчей Федерер проиграл лишь раз. Поставить на поражение Роджера можно за 6,95
За последние 3 победы Гаске лишь раз не отдал сопернику сет. Поставить на победу Андрея со счетом 2:1 можно за 13,0
Ранее теннисисты не виделись
Рублев уже вынес Кукушкина, Басилашвили и Вавринку. Федерер, конечно же, миновал отборочный этап, поэтому в первом круге сразу же встретился с Лондеро. Аргентинец особо не брыкался и вылетел после двух сетов. Теперь такая же участь ждет и Рублева, так как если быть честными, россиянин далеко не ровня для швейцарца. Рекомендуем поставить в этой игре на победу Федерера с форой (-4) за 1,54
Фрибет без условий и депозитов
Повторить
16 августа в Цинциннати состоится матч турнира АТР.
Роджер не играл больше месяца после Уимблдона, поэтому немного выпал из ритма. Первый матч с Лондеро получился крайне упорным и нервным, а швейцарец даже близко не пробил минусовую фору. Отец отвратительно двигался, много ошибался в розыгрышах, а доехал только на идеальных подачах и плотных атаках в своих геймах. Федерер всегда набирает форму очень постепенно, вообще не спешит и не пашет ради побочных турниров, поэтому и против Рублёва обречён на страдания.
That little lady loves her some Roger Federer #CincyTennis pic.twitter.com/ora1skB2q7
— Doug Collins (@dc_loves_tennis) August 14, 2019
Тем более Андрей вынес в Цинциннати уже четырёх плотных парней и сейчас показывает, пожалуй, лучший теннис за весь календарный год. Томич и Кукушкин — ещё цветочки, а вот Басилашвили и Вавринка — самые настоящие ягодки. Россиянин круто держал длину, почти ничего не дарил и опасно пробивал по углам, изматывая оппонентов. Стоило просто убрать нервы и немного подкачать ноги, как Андрей тут же начал подниматься в рейтинге.
Для Роджера это просто подготовка к US Open, а для его молодого соперника шанс обыграть легенду и ворваться аж в четвёртый круг дорогого турнира — мечта и невероятный стимул. Выиграет россиянин или нет — штука спорная, но никакого разгрома не будет даже близко, поскольку андердог сейчас в порядке.
Прогноз: тотал больше 20,5 гейма за коэффициент 1,80 в БК «Леон»
Старина Роджер возвращается после Уимблдона, где конечно не самый приятный финал для него был. Однако он легенда и ничего страшного в поражении нет, даже из-за неиспользованных матчболов, ибо он все равно велик и как уж, мне кажется, он еще возьмет как минимум один мейджор, если не больше. Он это делать умеет. Что касается сегодняшней игры, то в ней думаю, проблем ему не должна составить игра с Рублевым. Первый матч он выиграл, там был Лондеро, грунтовик. Конечно, аргентинец для грунтовика сыграл неплохо на харде, чем в последнее время удивляют грунтовики, помимо Лондеро также нельзя не отметить Пелью и Гарина. Однако Роджер особо не напрягался. А когда напрягался — становился самим собой и выигрывал очки. Тут противник посерьзнее, так что Роджеру придется чуть-чуть напрячься.
Андрей показывает отличную игру в последнее время, последние два матча выигрывал — Басилашвили и Вавринку. Впечатляет конечно, но что он может предложить с опытнейшим Роджером Федерером, который на конец карьеры играет только лучше и лучше?!
Не жду, тут много геймов, ведь Роджер знает свое дело. Конечно, скорее всего баранки тут не будет, но уверенная победа ожидается. Итак, лично я считаю, что это лучший теннисист в истории. Эх, великий, храни его Бог. И с годами он только становиться лучше. И если мы увидим, того Роджера Федерера, которого мы все знаем, то мой прогноз оправдается. Надеюсь, ему ничего не помешает.
То что Андрей дошёл до этой стадии турнира,это уже победа для него самого.Встретиться с самой легендой Федерером, это уже он сам попадает в историю и легенду турнира. Дрогнет ли рука против самого Роджера.Тут мало иметь хорошую подачу .Главное психологический настрой. Вчера мало кто верил в Рублёва против Вавринка,а он в двух сетах выйграл.Тперь осталось за малым,достойно проиграть.Андрей выйдет на корт умирать.Как на последний бой в своей жизни. Почему то мне кажется,что всё же фору может удержать. Все данные есть,что затянуть матч.
Так же вам может быть интересно:
Прогноз на матч «Эспаньол» – «Люцерн», 15 августа 2019
Читайте также:
«Спартак Москва» — «Тун». 15.08.19. Прогноз и ставки на матч
Прогноз и ставки Рейнджерс — Мидтьюлланн (15.08.19)
Прогноз, ставки и коэффициенты Гент — АЕК Ларнака (15.08.19)
Прогноз и ставки Абердин — Риека (15.08.19)
«Страсбур» — «Локомотив Пловдив». 15.08.19. Прогноз и ставки на матч
Прогноз Портленд Тимберс — Чикаго Файр (15.08.19), ставки и коэффициенты
«Векич» — «Азаренко». 14.08.19. Прогноз и ставки на матч
Прогноз, ставки и коэффициенты Нью-Сейнтс — Лудогорец (15.08.19)
Прогноз, ставки и коэффициенты Атромитос — Легия (14.08.19)
Прогноз и ставки Страсбур — Локомотив Пловдив (15.08.19)
Прогноз и ставки Спартак Москва — Тун (15.08.19)
Прогноз и ставки Кузнецова — Стивенс (15.08.19)
Прогноз и ставки Орландо Сити — Спортинг Канзас Сити (15.08.19)
«Абердин» — «Риека». 15.08.19. Прогноз и ставки на матч
Прогноз Йени Малатьяспор — Партизан (15.08.19), ставки и коэффициенты
Никаких глупостей - договорных матчей и непонятных «железобетонных прогнозов». Только профессиональная первоклассная аналитика от лучших профессионалов отрасли, победителей конкурсов прогнозистов и известных капперов.