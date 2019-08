Прогноз редакции на матч Федерер — Рублёв

Какой же долгий путь до этой стадии проделал Рублев. И все будет зря? Ведь его соперником стал Роджер Федерер, чья победа читается настолько очевидно, будто это выборы президента России. Но и в этом можно найти свои плюсы, ведь Андрей получит колоссальный опыт от встречи с живой легендой тенниса. Тем более, ранее они не играли друг против друга.

За последние 5 матчей Федерер проиграл лишь раз. Поставить на поражение Роджера можно за 6,95

За последние 3 победы Гаске лишь раз не отдал сопернику сет. Поставить на победу Андрея со счетом 2:1 можно за 13,0

Ранее теннисисты не виделись

Рублев уже вынес Кукушкина, Басилашвили и Вавринку. Федерер, конечно же, миновал отборочный этап, поэтому в первом круге сразу же встретился с Лондеро. Аргентинец особо не брыкался и вылетел после двух сетов. Теперь такая же участь ждет и Рублева, так как если быть честными, россиянин далеко не ровня для швейцарца. Рекомендуем поставить в этой игре на победу Федерера с форой (-4) за 1,54

16 августа в Цинциннати состоится матч турнира АТР.

Роджер не играл больше месяца после Уимблдона, поэтому немного выпал из ритма. Первый матч с Лондеро получился крайне упорным и нервным, а швейцарец даже близко не пробил минусовую фору. Отец отвратительно двигался, много ошибался в розыгрышах, а доехал только на идеальных подачах и плотных атаках в своих геймах. Федерер всегда набирает форму очень постепенно, вообще не спешит и не пашет ради побочных турниров, поэтому и против Рублёва обречён на страдания.

That little lady loves her some Roger Federer #CincyTennis pic.twitter.com/ora1skB2q7

— Doug Collins (@dc_loves_tennis) August 14, 2019