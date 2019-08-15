Прогноз редакции на матч Арис Салоники — Мольде

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Арис — Мольде 15 августа 2019: прогнозы, ставки, коэффициенты букмекеров
О турнире
«Арис» занял 5-е место в минувшем чемпионате Греции. В Лиге Европы команда стартовала со второго отборочного раунда, в котором с общим счётом 1:0 прошла АЕЛ. «Мольде» является серебряным призёром чемпионата Норвегии. В этом розыгрыше Лиги Европы команда прошла уже два раунда. Победитель этого противостояния в следующем этапе встретится с сильнейшим из пары «Партизан» — «Малатьяспор».
О матче
Букмекеры считают фаворитом ответной встречи «Арис». Их победу можно заиграть с кэфом порядка 2,3. Если же вы верите в гостей, то ставку на их успех можно сделать с коэффициентом около 3,2. Первый матч завершился крупной победой норвежцев (3:0). Для того чтобы пройти дальше греческий клуб должен побеждать не меньше, чем в 4 мяча. Котировки на проход хозяев этой встречи расположились в районе 15.
Статистика для ставок
«Арис» не забивал в 4 из 5 последних матчей в ЛЕ. «Мольде» не пропускал в 3 из 4 прошлых игр в ЛЕ. В этой ситуации интересно смотрится пари на то, что хозяева не забьют.
В 3 из 4 предыдущих матчей греческого клуба в ЛЕ в стартовые 45 минут не было ничейного результата. Гости не завершали 1-й тайм вничью в 6 из 8 последних игр в ЛЕ. Почему бы не заиграть ставку «Ничьей не будет» в первой 45-минутке с кэфом в районе 1,6.
В этой паре силы казались приблизительно равными, и тем паче удивила внешне легкая победа “Мольде” со счетом, неутешительным для греческого клуба. Такое отставание в еврокубках отыгрывается крайне редко, и давайте не будем кивать на недавние геройства в плей-офф Лиги Чемпионов — как говорил один украинский тренер, “это совсем другой турнир”. “Арису” добавляет минора отсутствие основного центрбека, удаленного в Норвегии. И все-таки на поле в Салониках должно быть жарко — особенно если хозяевам удастся быстрый гол. А уж если два…
“Арис” (4-2-3-1): Хулиан — Сундгрен, Делизисис, Роз, Корхут — Матилья, Баша — Фетфацидис, Саша, Дигюини — Браун
Не сыграют: Цанакакис, Гама, Юнес
“Мольде” (4-2-3-1): Кранинкс — Харальдсайд, Бьорнбак, Габриэльсен, Хауген — Эллингсен, Хуссаин — Хестад, Эйкрем, Кнудтсон — Джеймс
Не сыграют: Андерсен, Линде
В нынешнем еврокубковом сезоне “MFK” играет дольше и убедительнее. Норвежцы не заметили исландский “КР”, затем на классе прошли “Чукарички”. Правда, есть интересная особенность: в каждом из раундов коллектив Эрлинга Мё один из матчей завершал со счетом 0:0. И, вы знаете, вероятность повторения этой странной серии имеет определенную вероятность. Скандинавы хороши в обороне (2 пропущенных в 6 матчах), а забивать им особо не нужно. Разве что для полного успокоения.
“Бог войны”, в свою очередь, не кажется особо грозным. Кипрский “АЕЛ” был пройден греками на жилах (судьбу противостояния решил один-единственный гол), а больше у команды Идьякеса и не было официальных игр в сезоне. Наш прогноз таков: гости не проиграют, коэффициент 1.64.
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