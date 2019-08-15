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«Эспаньол» — «Люцерн». 15.08.19. Прогноз и ставки на матч

«Эспаньол» — «Люцерн». Прогноз на матч 15 августа. Лига Европы УЕФА

Мой прогноз

В гостях «Эспаньол» обыграл всухую «Люцерн», но способны ли швейцарцы на голы в ответном матче 15 августа – ответ находится в прогнозе. Будет ли поединок зрелищным?

Эспаньол

«Эспаньол» стартовал в квалификации Лиги Европы в прошлом раунде – в противостоянии с исландским «Стьярнаном» команда Руби с трудностями не столкнулась, обыграв соперника со счетом 7:1 за два матча. Оправдали прогнозы «попугаи» и в матче с «Люцерном» — победа 3:0 в гостях практически выводит «Эспаньол» в заключительный раунд квалификации.

«Эспаньол» — «Люцерн». Прогноз на матч 15 августа. Лига Европы УЕФА

Мой прогноз

В гостях «Эспаньол» обыграл всухую «Люцерн», но способны ли швейцарцы на голы в ответном матче 15 августа – ответ находится в прогнозе. Будет ли поединок зрелищным?

Эспаньол

«Эспаньол» стартовал в квалификации Лиги Европы в прошлом раунде – в противостоянии с исландским «Стьярнаном» команда Руби с трудностями не столкнулась, обыграв соперника со счетом 7:1 за два матча. Оправдали прогнозы «попугаи» и в матче с «Люцерном» — победа 3:0 в гостях практически выводит «Эспаньол» в заключительный раунд квалификации.

Задумается ли «Эспаньол» об экономии сил?

В четверг, 15 августа, «Эспаньол» на своем поле примет «Люцерн» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Встреча, которая пройдет на стадионе «Корнелья-Эль Прат», начнется в 22:00 по московскому времени. Прогноз на



Летом подопечные Давида Гальего в товарищеских матчах обыграли «Пераладу» (6:0) и «Ланс» (3:1), а также разошлись миром с «Шеффилд Уэнсдей» (2:2).





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В лазарете «Эспаньола» находятся Эстебан Гранеро, Давид Лопес и Пабло Пьятти.







«Люцерн»



Футболисты «Люцерна» во втором квалификационном раунде оказались сильнее фарерского «КИ Клаксвик» (1:0 и 1:0).





А вот в домашнем матче третьего раунда подопечные Томаса Хеберли не смогли достойно сыграть с «Эспаньолом» (0:3), пропустив от него три мяча.









В новом сезоне швейцарской Суперлиги «Люцерн» провел четыре матча, в которых одержал одну победу, один раз сыграл вничью и потерпел два поражения. На минувших выходных он проиграл «Туну» (0:2).





После травмы у «Люцерна» восстанавливается полузащитник Симон Гретер.







Прогноз



В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Эспаньола» — 1.24, победа «Люцерна» — 11.00, ничья — 6.40.





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Шансы швейцарского клуба пробиться в следующий раунд практически нулевые. Вряд ли кто-то всерьез полагает, что в Испании команда Томаса Хеберли чем-то удивит соперника и отыграет три пропущенных мяча.





Первый матч показал, что «Эспаньол» просто выше классом, поэтому у себя дома «попугаи», вероятно, тоже выиграют.









Однако мы сомневаемся, что подопечные Давида Гальего поставят задачу забить как можно больше голов, тем более что уже в конце недели их ждет тяжелая встреча с «Севильей» в Примере. Наш прогноз — «тотал голов меньше 3» за 2.00.









Еще один вариант — «победа хозяев и тотал меньше 3,5». Эта ставка принимается с коэффициентом 2.10.





Прогноз на

матч

«Эспаньол» – «Люцерн» 15 августа

«Эспаньол» уничтожил «Люцерн» (3:0) в первом матче, обеспечив себе путёвку в следующую стадию квалификации Лиги Европы. Чтобы спасти еврокубковую кампанию, швейцарцам нужно загружать испанцам минимум трёшку и стоять на ноль» в защите. Это нереальная миссия для команды, которая втягивается в сезон и играет в слабом европейском чемпионате.

Однако забить свой гол «Люцерн» способен, и на это есть основания. В матче с «Туном» в чемпионате страны клуб создал шесть голевых моментов, но не использовал ни один. Назвать эту проблему нерешаемой нельзя. Швейцарцы создают возможности на потоке. Были они у них и в первой игре с испанцами. Появятся они и в ответной встрече.

В предыдущем раунде квалификации «Эспаньол» дал пробоину в матче с исландским «Стьярнаном» (1:3), который умудрился ещё и не реализовать пенальти. Тогда испанцы, победившие в первой игре (4:0), выкатили на ответную резервный состав. То же самое будет и здесь, где исход серии предрешён.

Прогноз

Вонзить банку – решаемая задача для «Люцерна», засадившего на поток опасные моменты в последних матчах.

Прогноз: индивидуальный тотал гостей больше 0,5 за 1,9 в БК «Леон».

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Эспаньол

Эспаньол на банальном классе легко расправился со швейцарским Люцерном в первом матче на выезде со счётом 3:0, и теперь может со спокойной совестью готовиться к старту испанской Примеры в ближайшие выходные. Где составленный календарь сразу же приготовил барселонцам далеко не самое простое испытание, ведь им предстоит сразиться с одним из грандов в лице команды Севилья.

В связи с чем, на мой взгляд, «попугаи» здесь не станут уж слишком форсировать события, продемонстрировав при этом свою уже излюбленную фирменную «деревянную» тактику. Которая называется: «сами не играем и соперникам не даём»…приведшая, кстати, Эспаньол на 7-ю итоговую строчку в турнирной таблице крайней Ла-Лиги.

Люцерн

Что касается Люцерна, то ему может помочь пройти в следующий круг сейчас только одно обстоятельство — это если швейцарцы каким-то образом смогут уговорить выйти здесь вместо себя на поле лютых врагов Эспаньола футболистов ФК Барселоны, да и то не факт…Ну а кроме шуток, спокойно заявляю, что вряд ли всё прекрасно понимающие гости тут станут серьёзно лезть на рожон, рискуя при этом получить ещё больше пробоин в собственных воротах, чем у себя на родине неделю назад.

Прогноз

Считаю, что всё в предстоящем матче закончится тихо, миролюбиво и бескровно в плане забитых голов, и Эспаньол с Люцерном разойдутся незаметно каждый в свою заслуженную сторону!

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