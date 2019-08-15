Прогноз от наших экспертов

Прогноз и ставки Кузнецова — Стивенс (15.08.19)

Прогноз на

матч

Светлана Кузнецова — Слоан Стивенс 15 августа

15 августа в Цинциннати состоится матч турнира WTA.

Прогноз на матч Светлана Кузнецова — Слоан Стивенс

Россиянка почти не играла в текущем сезоне, но сейчас немного втянулась и уже прошла два раунда: хлопнула Севастову и Ястремскую. Оба раза Светлана играла три сета, суммарно провела на корте более пяти часов и очень устала. Против украинки её вытащил исключительно характер: отыграла два матчбола, не могла нормально забегать под мячи, тяжело дышала, вызывала врача, но лупила от души и здорово попадала. Молодая Даяна просто не готова к такой мощи, а вот Слоан пушками не удивить, поскольку она сама поливает будь здоров.

#CincyTennis @CincyTennis pic.twitter.com/3h5MgKmFtN — Svetlana Kuznetsova (@SvetlanaK27) August 13, 2019

Именно убойной атакой и плотными мужскими подачами американка зачехлила Путинцеву. Тоже, как и Кузнецова, почти не перемещалась по задней линии и разыгрывала экстремально короткие комбинации, часто неподготовленно вылетая под сетку. Теннис сырой, кривой, косой, примитивный, однако бьётся перед родными трибунами, стадион неистово болеет за Стивенс, поэтому американка должна проходить дальше. У неё чуть больше сил, чуток мощнее подача, и именно это даст решающий перевес по стоячей игре.

Прогноз: победа Слоан Стивенс за коэффициент 1,60 в БК «1хСтавка»

Ещё прогнозы на сегодня:

Прогноз на матч Лос-Анджелес Гэлакси — Даллас

Прогноз на матч Авангард — Динамо Москва

Прогноз на матч Новак Джокович — Пабло Карреньо-Буста

Прогноз на матч Ёсихито Нисиока — Алекс де Минаур

Прогноз на матч Динамо Тбилиси — Фейеноорд

Прогноз на матч Спартак — Тун

Премиум-прогноз на матч БАТЭ — Сараево

Прогноз на матч Йени Малатьяспор — Партизан

Премиум-прогноз на матч Виктория Пльзень — Антверпен

Премиум-прогноз на матч Кечманович Миомир — Роберто Баутиста-Агут

Премиум-прогноз на матч Айнтрахт — Вадуц

Премиум-прогноз на матч ПСВ Эйндховен — Хёугесунн

Прогноз на матч Вулверхэмптон — Пюник

Прогноз на матч Брага — Брондбю

Прогноз на матч Эспаньол — Люцерн

Премиум-прогноз на матч Мэдисон Киз — Симона Халеп

Прогноз редакции на матч Кузнецова — Стивенс



Русско-американское дерби в любом виде спорта является топовым противостоянием, а уж в теннисе, где идёт однозначная борьба один на один, тем более. Светлана Кузнецова может высказать все свои недовольства по поводу долгого неполучение американской визе Слоан Стивенс. Если серьезно, то здесь ожидается дикая заруба. Россиянка прошла в прошлых раунде Севастову и Ястремскую. Это сильно. Оба матча вырвала в трех партиях, что отняло много сил, но придало так необходимую уверенность в собственных силах после долгого периода без игровой практики. Стивенс до сих пор ищет свою игру. В первом круге долго мучилась с неудобной для себя Путинцевой, которая не имеет тех козырей и ударов, которые есть в активе у Кузнецовой.

Статистическое превью на матч Светлана Кузнецова — Слоан Стивенс:

Слоан Стивенс последние три из четырех своих матчей проиграла. Поставить на её поражение от Кузнецовой можно за 2,56.

Светлана Кузнецова последние два из трех своих матчей завершила на ТБ 21,5. Поставить на ТБ 21,5 и в этом матче можно за 2,09.

Статистика личных встреч Светлана Кузнецова — Слоан Стивенс:

В очном противостоянии ведёт Светлана Кузнецова со счетом 3-1. Последнюю личную встречу она выиграла со счетом 6:7, 6:2, 8:6 в 2016 году. Матч проходил на Уимблдоне на траве.

Прогноз на поединок Кузнецова — Стивенс:

Самое главное, что понятно про этот матч — быстро он точно не завершится. Кузнецова две последние игры завершала в трех сетах. Все личные встречи со Стивенс, а их было уже четыре штуки, всегда затягивались на ТБ 24.5, а три из них и вовсе уходили в долгие трехсетовики. Кажется, что у Светланы еще есть силы на битву со Стивенс, который всё-таки моложе и мощнее, но Кузнецова будет бить американку тактикой. Матч будет затяжным. Наш прогноз — ТБ 21.5 за 2,09.

Фрибет без условий и депозитов Сделать реальную ставку

Повторить



Читайте также: