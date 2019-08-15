Проект BETFAQ - это команда профессиональных аналитиков, публикующих ежедневно десятки прогнозов по футболу, хоккею и теннису. Ежедневно наши прогнозы читают тысячи зарегистрированных участников. Присоединяйтесьприсоединиться
1. Укажите E-mail
2. Получайте лучшие прогнозы
15 августа в Цинциннати состоится матч турнира WTA.
Россиянка почти не играла в текущем сезоне, но сейчас немного втянулась и уже прошла два раунда: хлопнула Севастову и Ястремскую. Оба раза Светлана играла три сета, суммарно провела на корте более пяти часов и очень устала. Против украинки её вытащил исключительно характер: отыграла два матчбола, не могла нормально забегать под мячи, тяжело дышала, вызывала врача, но лупила от души и здорово попадала. Молодая Даяна просто не готова к такой мощи, а вот Слоан пушками не удивить, поскольку она сама поливает будь здоров.
#CincyTennis @CincyTennis pic.twitter.com/3h5MgKmFtN
— Svetlana Kuznetsova (@SvetlanaK27) August 13, 2019
Именно убойной атакой и плотными мужскими подачами американка зачехлила Путинцеву. Тоже, как и Кузнецова, почти не перемещалась по задней линии и разыгрывала экстремально короткие комбинации, часто неподготовленно вылетая под сетку. Теннис сырой, кривой, косой, примитивный, однако бьётся перед родными трибунами, стадион неистово болеет за Стивенс, поэтому американка должна проходить дальше. У неё чуть больше сил, чуток мощнее подача, и именно это даст решающий перевес по стоячей игре.
Прогноз: победа Слоан Стивенс за коэффициент 1,60 в БК «1хСтавка»
Русско-американское дерби в любом виде спорта является топовым противостоянием, а уж в теннисе, где идёт однозначная борьба один на один, тем более. Светлана Кузнецова может высказать все свои недовольства по поводу долгого неполучение американской визе Слоан Стивенс. Если серьезно, то здесь ожидается дикая заруба. Россиянка прошла в прошлых раунде Севастову и Ястремскую. Это сильно. Оба матча вырвала в трех партиях, что отняло много сил, но придало так необходимую уверенность в собственных силах после долгого периода без игровой практики. Стивенс до сих пор ищет свою игру. В первом круге долго мучилась с неудобной для себя Путинцевой, которая не имеет тех козырей и ударов, которые есть в активе у Кузнецовой.
Слоан Стивенс последние три из четырех своих матчей проиграла. Поставить на её поражение от Кузнецовой можно за 2,56.
Светлана Кузнецова последние два из трех своих матчей завершила на ТБ 21,5. Поставить на ТБ 21,5 и в этом матче можно за 2,09.
В очном противостоянии ведёт Светлана Кузнецова со счетом 3-1. Последнюю личную встречу она выиграла со счетом 6:7, 6:2, 8:6 в 2016 году. Матч проходил на Уимблдоне на траве.
Самое главное, что понятно про этот матч — быстро он точно не завершится. Кузнецова две последние игры завершала в трех сетах. Все личные встречи со Стивенс, а их было уже четыре штуки, всегда затягивались на ТБ 24.5, а три из них и вовсе уходили в долгие трехсетовики. Кажется, что у Светланы еще есть силы на битву со Стивенс, который всё-таки моложе и мощнее, но Кузнецова будет бить американку тактикой. Матч будет затяжным. Наш прогноз — ТБ 21.5 за 2,09.
Фрибет без условий и депозитов
Повторить
Читайте также:
Прогноз Джокович — Карреньо-Буста (16.08.19), ставки и коэффициенты
Прогноз Уильямс — Векич (15.08.19), ставки и коэффициенты
Прогноз, ставки и коэффициенты Далянь Ифан — Бэйцзин Гоань (15.08.19)
Прогноз и ставки Заря — ЦСКА София (15.08.19)
«Свитолина» — «Кенин». 16.08.19. Прогноз и ставки на матч
Прогноз, ставки и коэффициенты Хапоэль Беэр-Шева — Норрчепинг (15.08.19)
«Вулверхэмптон» — «Пюник». 15.08.19. Прогноз и ставки на матч
Прогноз, ставки и коэффициенты Киз — Касаткина (14.08.19)
Прогноз и ставки Маннарино — Кукушкин (14.08.19)
Прогноз и ставки Шинник — Енисей (14.08.19)
Прогноз и ставки Динамо Тбилиси — Фейеноорд (15.08.19)
Прогноз Зриньски Мостар — Мальмё (15.08.19), ставки и коэффициенты
Прогноз и ставки Авангард — Динамо Москва (15.08.19)
Прогноз Млада Болеслав — Стяуа (15.08.19), ставки и коэффициенты
«АЗ Алкмар» — «Мариуполь». 15.08.19. Прогноз и ставки на матч
Никаких глупостей - договорных матчей и непонятных «железобетонных прогнозов». Только профессиональная первоклассная аналитика от лучших профессионалов отрасли, победителей конкурсов прогнозистов и известных капперов.