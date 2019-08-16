Прогноз от наших экспертов

«Свитолина» — «Кенин». 16.08.19. Прогноз и ставки на матч

Прогноз редакции на матч Свитолина — Кенин



Закрученная интрига у этого противостояние двух теннисисток со славянскими корнями. Элина Свитолина — уже состоявшийся топ-игрок женского тура, которая выиграла много разных престижных турниров, включая Итоговый в Сингапуре в прошлом сезоне. Элина большую часть этого года борется с травмами и отдыхает с Гаэлем Монфисом, с которым они начали встречаться в январе месяце. Можно сказать, что с тех пор результаты Гаэля пошли вверх, а у Элины — наоборот. Для Софии Кенин этот сезон точно можно назвать прорывным, ведь она выиграла свой первый титул, да еще и Серену на Шлеме выбила, пусть это и было на Ролан Гаррос на грунте. Матч будет огненный.

Статистическое превью на матч Элина Свитолина — Софиа Кенин:

Софиа Кенин последние четыре из пяти своих матчей выиграла. Поставить на её победу над Свитолиной можно за 2,19.

Элина Свитолина последние два из трех своих матчей завершила на ТМ 21,0. Поставить на ТМ 21,0 и в этом матче можно за 1,93.

Статистика личных встреч Элина Свитолина — Софиа Кенин:

В очном противостоянии ничья: 1-1. Последнюю личную встречу Кенин выиграла со счетом 7:6, 6:4 в 2019 году. Матч проходил на турнире в Торонто на харде.

Прогноз на поединок Свитолина — Кенин:

На прошлой неделе эти две девушки сыграли друг против друга в Торонто. Тогда победу одержала Кенин, причем в двух сетах, но матч был очень равный. Сегодня у Элины будет яростное желание взять реванш. У нее это в крови. Поверить в то, что у нее это получится. Наш прогноз — П1 за 1,75.

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Элина Свитолина — София Кенин 16.08.2019

Элина Свитолина — София Кенин 16.08.2019

15.08.2019 2 0 Смотреть рекомендованные ставки

Эксперт: Петр Назич

Элина Свитолина, как и прогнозировали аналитики нашего портала, легко прошла Элизе Мертенс в 1/16 финала Western & Southern Open. Теперь у нее будет немного более серьезная соперница, София Кенин.

П1 (1.77) П2 (2.11) Элина Свитолина София Кенин Cincinnati Masters (Western & Southern Open). Мейсон (США). Женщины. Одиночный разряд. 1/8 финала Lindner Family Tennis Center. Хард. 16.08.2019 04:00



Элина Свитолина

Элина подтвердила наше мнение о том, что она «проснулась» в игровом плане, то есть наконец заиграла так, как должна, соответственно своему таланту. Она показала это, обыграв Элизе Мертенс со счетом 6:4, 6:1. Оба прогноза нашей команды аналитиков сбылись. Как мы указывали в материале на тот поединок, предыдущие результаты Свитолиной, начиная с Уимблдона, тоже довольно хорошие.

София Кенин

София уступила на Уимблдоне Даяне Ястремской во второй раунде. Дальше у нее был Citi Open, где Кенин закончила выступления на той же стадии, уступив Лорен Дэвис. Прорыв случился на Canadian Open, где София выиграла ту же Ястремскую, Шувэй Се, Эшли Барти и даже Свитолину, но уступила Бьянке Андрееску в полуфинале. На Cincinnati Masters она тоже выглядит очень уверенно.

Прогноз на матч

Свитолиной будет очень непросто в будущем матче. Кенин показала, что может быть сильнее украинки. Можно предположить, что мы увидим длинный матч, так как Свитолна просто так сдаваться уже не будет. Ей уже стыдно выбывать в 1/8 финала.

Лучшими ставками на матч Cincinnati Masters (Western & Southern Open). Мейсон (США). Женщины. Одиночный разряд. 1/8 финала между Элиной Свитолиной и Софией Кенин, по мнению online-bookmakers.com, будут:

Получи 100$ для ставки Получить Элина Свитолина — София Кенин Ставка: София Кенин выиграет хотя бы один сет: Да Коэфф: 1.45 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов) Получи 100$ для ставки Получить Элина Свитолина — София Кенин Ставка: Тотал геймов: больше (19.5) Коэфф: 1.60 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов)

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