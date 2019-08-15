Прогноз редакции на матч АЗ — Мариуполь

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«АЗ Алкмар» — «Мариуполь». 15.08.19. Прогноз и ставки на матч

АЗ Алкмаар

Голландцы выстояли в Одессе против Мариуполя нулёвку. С одной стороны приемлемый гостевой результат. С другой 1 мяч в исполнении украинцев может поставить АЗ в затруднительное положение. Вот только вопрос. А сможет ли Мариуполь забить этот самый мяч?.

Мариуполь

Совсем не факт, что сможет. Дома не смог, с чего вдруг его прорвёт в Голландии. За 3 до предстоящей игры приазовцы провели матч своего чемпионата во Львове против Карпат. 1-1 сыграли. Так это Карпаты. Которым забивают все кому не лень из сезона в сезон. К примеру в прошлом чемпионате Украины львовяне пропустили 45 мячей. Только у вылетевшего из лиги Черноморца было больше. И в нынешнем за 3 матча 6 голов в их воротах побывало. Так, что гол Мариуполя Карпатам это не показатель их достоинства в атаке. А скорее наоборот. Показатель её не состоятельности. Так как, гол только 1 такой обороне забили. Матч не выиграли. И это при том, что Карпаты при счёте 1-1 за 23 минуты до конца матча остались в меньшинстве.

Прогноз

Между тем АЗ Алкмар не пропускает в 5 своих последних играх подряд. При этом с исходом тб 3.5 АЗ играл всего 2 раза в своих 11 последних матчах. Товарняк с Брюгге да стартовый тур своего чемпионата против фортуны. Скорее всего и в этой игре больше 3х голов забито не будет. Хозяевам хватит и одного мяча для выхода в следующий раунд. Но вот сумеют ли они его забить?

Наверняка Мариуполь выставит «двухэтажный автобус». И сильно разгружать его не будут до концовки матча даже если пропустят 1 гол. Ведь при счёте скажем 1-1 дальше пройдут украинцы. Но всё таки своё поле. Не самая сильная оборона Мариуполя ни то, что в Европе, а даже в Украине. Тут на стороне голландцев. И скорее всего свой гол они таки забьют. И возможно даже закрепить АЗ преимущество сумеет. Но голепада в виде 4х и больше мячей наверняка тут ждать не стоит. Игра ответная. Игра будет на результат, а не ради шоу. А в таких играх большая результативность встречается не часто.

«Алкмар» должен, наконец, «распечатать» ворота «Мариуполя»

Голландский АЗ «Алкмар» примет украинский «Мариуполь» в рамках полуфинального раунда квалификации Лиги Европы. Матч состоится в Алкмаре на стадионе «АФАС». Старт в 21:30 по московскому времени. В Украине команды сыграли в нулевую ничью. Прогноз на



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Помимо этого можно добавить, что АЗ не пропускал в последних трех выступлениях в рамках Лиги Европы.







«Мариуполь»



«Мариуполю» пришлось несладко даже у себя дома. Голландцы очень активно атаковали и были близки к взятию ворот, однако не пропустить команде помог вратарь Рустам Худжамов. Голкипер совершил 7 сейвов. В целом у гостей было пару возможностей, но все же не таких убойных как у АЗ.









Для «Мариуполя» это первая игра в Лиге Европы текущего сезона. Хотя в чемпионате Украины «темно-синие» уже давно стартовали. Из последних результатов можно выделить поражение 2:1 от «Колоса», победу 2:1 над «Александрией» и ничью с «Карпатами», которая была после противостояния с «Алкмаром».









Получается, что подопечные Александра Бабича не выигрывали в прошлых двух встречах и вместо этого играли вничью. А вот в Лиге Европы клуб не побеждал уже 7 поединков подряд.







Прогноз



На победу «Алкмара» предлагают 1.20, а на успех «Мариуполя» дают 14.5. Коэффы на проход следующие: 1.14 у хозяев и 5.80 у гостей.





«Красно-белые» были близки к победе в прошлом матче. Скорее всего, что они смогут дожать соперника на своем поле, если, конечно, Рустам Худжамов не продолжит фантастические спасения своих ворот. Но это не может продолжаться вечно.









«Мариуполь» будет упорно обороняться и не даст сопернику много забить. АЗ под силу забить один или два мяча. Думаем, ИТ хозяев будет меньше 2.5. Коэфф составляет 1.79.





Прогноз редакции на матч АЗ — Мариуполь

Изначально в паре АЗ — “Мариуполь” силы были откровенно неравны, и лишь самые рьяные болельщики клуба с побережья Азовского моря могли рассчитывать на итоговый успех. В принципе, оптимизма у них убавиться не должно: ничья в первой встрече, да еще и безголевая, оставляет рабочие шансы на проход.

Правда, это если не вникать в содержание матча, который состоялся на берегу другого моря (в Одессе). Украинский клуб отскочил чудом, а во второй встрече перед ними наверняка возникнет необходимость забивать — а делать это особо некому. Правда, можно понадеяться на “план А”, со “сталинградом” и серией пенальти.

Ориентировочные составы на матч АЗ — Мариуполь

“АЗ” (4-3-3): Бизут — Свенссон, Влаар, Вюйтенс, Вейндал — Мидтшо, Класи, Коопмайнерс — Стенгс, Боаду, Идрисси

Не сыграют: Дрейф

“Мариуполь” (4-2-3-1): Худжамов — Полегенько, Чоботенко, Яворский, Быков — Федорчук, Танковский — Чурко, Мишнев, Вакула — Топалов

Не сыграют: Фомин

Прогноз на матч АЗ — Мариуполь

Конечно, “Мариуполь” отскочил. Дома (пусть и условно, но все-таки при болельщицкой поддержке) ничего не показал в атаке, зато отметился оборонительным долготерпением. Худжамов выдал 7 сэйвов, и еще кучу моментов нидерландцы испоганили. Стоит ли украинцам уповать на продолжение подобного везения уже на стадионе “АФАС”? С другой стороны, вряд ли андердогу остается что-то иное, учитывая скромное кадровое насыщение, особенно в передней линии.

Во всех встречах нынешнего сезона на официальном уровне “АЗ Алкмар” сохранял свои ворота в неприкосновенности. Правда, и сам в двух из пяти случаев обошелся без голов. Воспользуемся коэффициентами “Париматча” и поставим на вариант Ф2 (+2) за 1.79.

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АЗ Алкмаар — Мариуполь 15 августа 2019: прогнозы, ставки, коэффициенты букмекеров

О турнире

Оба клуба заняли 4-е место в своих национальных чемпионатах. «АЗ Алкмаар» уже прошёл одну стадию турнира, в которой выбил шведский «Хеккен». «Мариуполь» начал еврокубковый сезон с этой стадии. Сильнейший в этом противостоянии в следующем раунде попадёт на победителя пары «Антверпен» — «Виктория».

О матче

В прошлом сезоне украинский клуб завершил выступление в турнире именно на этой стадии. Первая встреча команд завершилась вничью 0:0. Дальше по турнирной сетке пройдёт победитель ответной встречи. В случае результативной ничьей своё участие в турнире продолжит клуб из Украины. При счёте 0:0 – будет назначено дополнительное время. При, казалось бы, удобной для гостей ситуации букмекеры считают, что у АЗ больше шансов на выход в следующий раунд. Поставить на проход хозяев можно с кэфом порядка 1,2. Котировки на продвижение «Мариуполя» располагаются в районе 5,6.

Статистика для ставок

В 4 из 5 последних матчей «АЗ Алкмаара» в ЛЕ в стартовые 45 минут забивалось не больше 1 мяча. У клуба из Украины статистика точно такая же. Пари на то, что в 1-м тайме будет забито не более 1 гола можно заключить с коэффициентом в районе 1,6.

Из 7 последних матчей в ЛЕ команда из Алкмара лишь раз выиграла в 1-й сорокапятиминутке. Подопечные Александра Бабича успешно проводят стартовые 45 минут. В 4 из 5 последних матчей в ЛЕ клуб не проигрывал 1-й тайм (1 победа и 3 ничьи). Ставка «Мариуполь не проиграет» в 1-м тайме оценена кэфом примерно 1,4.

АЗ Алкмар — Мариуполь 15.08.2019

АЗ Алкмар — Мариуполь 15.08.2019

13.08.2019 42 0 Смотреть рекомендованные ставки

Эксперт: Иван Беленцов

Прогноз на ответный матч полуфинала квалификации Лиги Европы, в котором между собой сыграют Голландский АЗ Алкмар и Украинский Мариуполь. Эта встреча пройдет в Алкмаре на стадионе «АФАС» в предстоящий четверг. Начало матча назначено на 21:30 по московскому времени.

П1 (1.20) Х (6.80) П2 (14.50) АЗ Алкмар Мариуполь Лига Европы. Квалификационный раунд. Полуфиналы. Ответный матч. «АФАС». Алкмар. 15.08.2019 21:30



Ориентировочные составы на матч АЗ Алкмар — Мариуполь

АЗ Алкмар : Бизот; Хатзидиакос, Влар, Вюйтенс, Вийндаль; Мидтшо, Купмайнерс, Класи; Стенгс, Идрисси, Боаду. Мариуполь : Худжамов; Быков, Яворский, Чоботенко, Кирюханцев; Федорчук, Вакула, Мишнев, Чех, Чурко; Фомин.



История личных встреч

История личных встреч между АЗ Алкмаром и Мариуполем насчитывает только один поединок. В прошлый четверг команды разошлись миром со счетом 0:0.

Предматчевый прогноз и анализ на матч

Несмотря на очевидное превосходство в классе, АЗ Алкмар не смог победить в гостевой поединке, сыгранном неделю тому назад. Более того, Голландцы не смогли даже отличиться. Однако, стоит заметить, что весь матч прошел под контролем АЗ Алкмара и у Мариуполя вообще не было шансов для взятия ворота. Разница в уровне между двумя клубами колоссальная.

В ответной игре АЗ Алкмар докажет, что результат первой встречи был чистой случайностью. Дома АЗ играет весьма стабильно, чего точно нельзя сказать про гостевые выступления Мариуполя. Да и поддержка своих болельщиков Украинцам уже не поможет. Голландцы покажут очень мощный футбол и дело вполне может завершиться разгромом.

Прогноз: АЗ Алкмар не испытает никаких проблем. Вряд ли гостям удастся даже отличиться.

Интересные факты перед матчем

Мариуполь не побеждал в гостях уже 5 матчей кряду, проиграв в четырех из них. АЗ Алкмар не пропустил ни одного мяча в трех предыдущих домшних поединках.

Рекомендованные ставки на матч

Лучшими ставками на матч АЗ Алкмар — Мариуполь, по мнению online-bookmakers.com, будут:

Получи 100$ для ставки Получить АЗ Алкмар — Мариуполь Ставка: Победа АЗ Алкмара с форой (-1.5) Коэфф: 1.62 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов) Получи 100$ для ставки Получить АЗ Алкмар — Мариуполь Ставка: Обе забьют — нет (ОЗ — нет) Коэфф: 1.54 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов)

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