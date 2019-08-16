Прогноз редакции на матч Оренбург — Сочи

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Прогноз и ставки Оренбург — Сочи (16.08.19)

Оренбург — Сочи 16.08.2019

Оренбург — Сочи 16.08.2019

15.08.2019 19 0 Смотреть рекомендованные ставки

Эксперт: Иван Беленцов

Прогноз на матч 6-го тура Российской Премьер-лиги по футболу, в котором между собой сыграют Оренбург и Сочи. Встреча состоится в эту пятницу в Оренбурге на стадионе «Газовик». Стартовый свисток к началу матча прозвучит 18:00 по московскому времени. Сможет ли Оренбург подтвердить статус фаворита? Забьёт ли Сочи первый гол в рамках Премьер-лиги? Прогноз от «Онлайн-Букмекеров».

П1 (2.30) Х (3.28) П2 (3.26) Оренбург Сочи Российская Премьер-лига. 6-ой тур. «Газовик». Оренбург. 16.08.2019 18:00



Ориентировочные составы на матч Оренбург — Сочи

Оренбург : Довбня; Шахов, Сиваков, Кулишев, Готлиб, Терехов; Афонин, Маляров, Алвеш, Чуканов; Деспотович. Сочи : Джанаев; Набиуллин, Миладинович, Калугин, Новосельцев, Кудряшов; Лагатор, Нобоа, Цаллагов, Карапетян; Полоз.

В Оренбурге нет никаких проблем с составом. Все игроки из заявки на сезон находятся в обойме и готовы помочь своему клубу в предстоящем матче. В Оренбурге на данный момент нет ни дисквалифицированных, ни травмированных футболистов.

В составе Сочи травмированным числится центральный нападающий Максим Барсов, порвавший крестообразную связку в конце прошлого сезона. Его появление на футбольном поле ожидается не ранее ноября месяца. Однако, потеря лучшего бомбардира ФНЛ прошлого сезона может серьезно сказаться на атакующей игре Сочинцев.

История личных встреч

В Российской истории Оренбург и Сочи ни разу не встречались друг с другом. Предстоящая встреча станет первой в противостоянии данных коллективов.

Предматчевый прогноз и анализ на матч

Оренбург и Сочи являются худшими командами нынешнего розыгрыша Премьер-лиги после пяти сыгранных туров. На счету Оренбурга всего одно набранное очко и десять пропущенных мячей. Сочинцы, в свою очередь, смогли набрать два очка, но эта команда до сих пор не знает забитых мячей. Так или иначе, оба клуба имеют огромные проблемы в своей игре на старте сезона и предстоящий матч может дать положительный толчок одной из команд.

Вот только, если Оренбург полностью по делу находится на последней строчке в турнирной таблице и свое единственное очко он набрал в домашней игре против Тамбова, то Сочи здесь находится незаслуженно.

Южане демонстрируют очень симпатичный футбол, а в прошлом туре смогли увезти нулевую ничью после гостевого противостояния с Московским ЦСКА, который является одним из лидеров текущего чемпионата. Пока подопечным Точилина банально не хватает стабильности. Однако, встречи против таких соперников, как Оренбург, должны придать футболистам Сочи уверенности в своих силах. И вряд ли команде Федотова поможет даже домашний стадион. Оборона Оренбурга буквально трещит по швам и это продолжится еще долгое время.

Прогноз: Сочи не проиграет эту встречу. Южане наконец-то смогут отличиться в Премьер-лиге.

Интересные факты перед матчем

Оренбург победил только в 1 из 5 последних домашних поединков. Сочи не знает побед в гостях уже 5 матчей кряду.

Рекомендованные ставки на матч

Лучшими ставками на матч Оренбург — Сочи, по мнению online-bookmakers.com, будут:

Получи 100$ для ставки Получить Оренбург — Сочи Ставка: Непроигрыш Сочи (Х2) Коэфф: 1.66 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов) Получи 100$ для ставки Получить Оренбург — Сочи Ставка: Тотал больше 2 голов (ТБ 2) Коэфф: 1.76 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов)



Прогноз редакции на матч Оренбург — Сочи



После четырех поражений на старте сезона, казалось, что дома «Оренбург» возьмет шесть очков в матчах с новичками РПЛ. Но в игре против «Тамбова» хозяева еле унесли ноги и далеко не факт, что с южанами будет лучше.

Искусственный проект с Черного моря очень прилично укрепил состав, набрав туда опытных исполнителей. В матчах против «Сочи» никому не будет просто, а уж «Оренбургу» тем более. Южане совсем не выглядят командой-лифтом. Когда у клуба бюджет превышает миллиард рублей, то в РПЛ можно думать не только о второй восьмерке.

Ориентировочные составы на матч «Оренбург» — «Сочи»:

«Оренбург» (4-5-1): Довбня – Зотов, Шахов, Сиваков, Готлиб, Терехов – Фаиейе, Мишкич, Алвеш, Кулишев — Деспотович

Не сыграют: —

«Сочи» (5-4-1): Джанаев – Набиуллин, Калугин, Миладинович, Новосельцев, Кудряшов – Лагатор, Цаллагов, Мостовой, Нобоа — Полоз

Не сыграют: —

Прогноз на матч «Оренбург» — «Сочи»

Битва команд, которые имеют в своем активе 1 и 2 очка соответственно. Что тут еще можно добавить? Уже сейчас кажется, что это матч команд, которые будут бороться за выживание. Победа – глоток воздуха. Поражение – удар кувалдой по голове. И те и другие будут биться, как голодные львы в сезон засухи.

Можно сказать, что на своем искусственном поле хозяева играют лучше, но Кристиан Нобоа и Сослан Джанаев в один миг поменяли облик «Сочи» и теперь эта странная команда уже выглядит совсем иначе. Да, у гостей до сих пор позорный ноль в графе забитых мячей, но пойди и попробуй забить «Сочи», где в защите играют люди, прошедшие Лигу чемпионов под руководством Бердыева. Нас ждет вязкая игра с равными шансами на успех. Все решат детали и мелочи. Решимся на смелый прогноз – победа «Сочи» с форой (0) за 2,9.

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Оренбург

В прошлом сезоне, Оренбург смог занять достаточно высокую позицию в турнирной таблице, финишируя на 7 месте, всего в трёх пунктах от Лиги Европы. После 5 проведённых туров в нынешнем розыгрыше стало понятно, что повторения подобного результата в этом сезоне не будет. Свои первые очки, оренбургский коллектив смог набрать только в крайнем матче с Тамбовом (2-2), где игроки Владимира Федотова смогли отыграться с 0-2 только потому, что тамбовская команда, после второго забитого мяча, сильно расслабилась. Про игру Оренбурга ничего хорошего пока сказать нельзя. В нападении команда особой опасности не несёт и только в критические моменты игроки начинают проводить боле-менее опасные атаки. Что касается обороны, то здесь твориться неразбериха: неаккуратная игра в своей штрафной, предоставляется много свободного пространства сопернику, игроки часто не дорабатывают в единоборствах(в общем, плохая организация в защите). На данный момент, Оренбург пропустил уже 10 мячей. Так что, если команда не хочет вылететь из элитного дивизиона, то ей необходимо срочно улучшать свою игру.

ФК Сочи

Сочи пока предстаёт достаточно противоречивым клубом. Вроде бы результаты ненамного лучше чем у Оренбурга(всего на 1 очко у Сочи больше), однако по составу и по игре, которую демонстрируют подопечные Александра Точилина, сочинцы должны были набирать больше очков(как минимум в первой игре против Спартака). Также, пока сочинцы не могут забить свои первые голы в Премьер-лиге, несмотря на то, что впереди имеется ряд качественных исполнителей. Опасные моменты команда умеет создавать, но подводит реализация(где-то последний удар не получается или вратарь спасает). Например, в игре с ЦСКА, Сочи создал несколько моментов, в которых вполне мог забивать, но не повезло. В защите клуб действует грамотно, хотя и пропустил 6 голов, но от кого, от Краснодара, Зенита и Спартака. Игроки уже успели неплохо сыграться и наверняка хотят поскорее забить первый гол и одержать первую победу. Такая возможность им представится уже в ближайшем туре.

Прогноз

При выборе ставки, я остановился на не проигрыше гостей. Вроде сочинцы уже начали набирать свои первые очки и в предстоящей встречи у них есть все шансы на взятие хотя бы одного пункта. Всё-таки, когда-то да должна команда одержать первую победу, почему бы не в игре с Оренбургом, который по игре, конечно, уступает гостям. Единственная причина, по которой Оренбург может зацепиться хотя бы за ничью, это преимущество домашнего стадиона. Таким образом, ставка Х2 с приемлемым коэффициентом выглядит достаточно неплохо.

Прогноз на матч «Оренбург» – «Сочи» (16.08.2019)

Футбол. Чемпионат России. 6-й тур.

«Оренбург» – «Сочи»

Стадион: «Газовик» (Оренбург, Россия)

16.08.2019. 18:00 МСК.

За всю историю очного противостояния футболисты «Оренбурга» не отдали ФК «Сочи» ни одного очка, одержав шесть побед кряду. Смогут ли подопечные Александра Точилина избежать поражения на этот раз? Мы считаем, что да!

Форма команды «Оренбург»

После успешного прошлого чемпионата, где «Оренбург» занял высокое седьмое место, нынешний сезон складывается гораздо хуже. В четырёх стартовых турах подопечные Владимира Федотова поочерёдно уступили «Ростову» (1:2), ЦСКА (1:2), «Зениту» (0:2) и «Ахмату» (1:2). При этом в каждой из этих игр команда билась до последних минут и имела реальные шансы зацепиться за очки. Все эти усилия должны были когда-то принести свои плоды: в домашней встрече против «Тамбова» коллектив Владимира Федотова уступал 0:2, однако затем на поле вышел Джоэль Фамайе и за восемь минут сделал дубль, принеся своей команде первое очко – 2:2. На данный момент «Оренбург» замыкает турнирную таблицу, однако потенциал у команды есть.

Форма команды «Сочи»

Для ФК «Сочи» календарь дебютного в их истории сезона в Премьер-Лиге подготовил отличных соперников на старте. В трёх первых турах подопечным Александра Точилина пришлось встретиться с чемпионами последних трёх лет, в противостоянии с которыми зацепиться за очки так и не получилось: команда поочерёдно уступила «Спартаку» (0:1), «Зениту» (0:2) и «Краснодару» (0:3). Затем место в воротах южан занял опытнейший Сослан Джанаев, с которым сочинцы сначала добыли домашнюю ничью с «Уфой» (0:0), а потом и выездную с ЦСКА (0:0). Очевидно, что с обороной у коллектива Александра Точилина полный порядок, а вот с атакующими действиями – беда: ноль забитых мячей в пяти играх.

История личных встреч между «Оренбургом» и «Сочи»

За всю свою историю команды встречались между собой исключительно на уровне ФНЛ и провели во втором по уровню российском дивизионе шесть игр. Всякий раз победу праздновали футболисты «Оренбурга», а разница забитых мячей – 12:5.

Коэффициенты букмекерских контор на матч

Ставки и прогнозы от профессионалов

История личных встреч всячески говорит о том, что безусловным фаворитом предстоящего поединка являются хозяева. Однако в нынешнем сезоне ФК «Сочи» изменил свой состав практически полностью. Теперь под руководством Александра Точилина играют практически все игроки, имеющие колоссальный опыт выступления в ведущих клубах Премьер-Лиги. «Оренбург», напротив, в межсезонье растерял всех лидеров и Владимиру Федотову крайне сложно в таких условиях давать результат. Учитывая, что южане с приходом Сослана Джанаева ещё и наладили игру в обороне, напрашивается ставка на





Чемпионат России. Оренбург — Сочи. Прогнозы на матч

Оренбург — Сочи. Прогноз, ставки на матч чемпионата России (16.08.2019)

Оренбург — Сочи. Прогноз на матч российской Премьер-лиги (16.08.2019)

Эксперты информационно-аналитического сайта дали прогноз на матч 6 тура чемпионата России Оренбург — Сочи, который состоится на стадионе Газовик в пятницу 16 августа, начало в 20:00 (МСК).

Оренбург — Сочи. Кто фаворит матча?

В первом матче шестого тура чемпионата России Оренбург примет на своем поле Сочи. Букмекеры в этой игре считают фаворитом команду хозяев поля. Подопечные Владимира Федотова начали турнир с четырех поражений и только на прошлой неделе впервые не проиграли — дома они сыграли вничью 2:2 с новичком Премьер-лиги Тамбовом. Причем Оренбург уступал 0-2, но смог отыграться. В этом сезоне он уже проиграл так же много матчей, как за 13 последних туров прошлого чемпионата. Сейчас Оренбург занимает последнее место в турнирной таблице, набрав всего одно очко. У себя дома он в целом играет лучше и проиграл только 3 из 13 предыдущих матчей, одержав шесть побед. В то же время за пять последних матчей в родных стенах Оренбург выиграл всего один раз и в трех встречах пропускал минимум два гола.

Сочи в прошлые выходные отобрал очки у ЦСКА, сыграв вничью 0:0. Это была вторая подряд нулевая ничья подопечных Александра Точилина. Перед этим они проиграли все три матча чемпионата с общим счетом 0:6. В активе Сочи всего два очка и Оренбург — единственная команда, набравшая еще меньше. При этом южане остаются последним клубом Премьер-лиги, до сих пор не забившим ни одного гола — все остальные забили минимум по три мяча. В гостях Сочи в этом сезоне провел три матча, дважды проиграв и один раз сыграв вничью.

Оренбург — Сочи. Ставки на матч:

Оренбург — Сочи. Как играли между собой?

Это будет первый матч между Оренбургом и Сочи, если не брать в расчет историю их противостояния, когда сочинцы базировались в Санкт-Петербурге и играли под именем «Динамо» — у той команды Оренбург выиграл все шесть матчей с общим счетом 12:5. Все матчи проходили в рамках чемпионата ФНЛ.

>Забивает за игру

0

Оренбург — Сочи. Ставки на матч:

Эксперты сайта прогнозируют победу Оренбурга и ставят на его выигрыш с нулевой форой. В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют ничью 1:1 (коэффициент 6.00). На втором месте по популярности победа Оренбурга со счетом 1:0 (коэффициент 7.00). Поставить на выигрыш хозяев поля с нулевой форой предлагается с котировкой 1.656.

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