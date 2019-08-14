Прогноз редакции на матч Зандхаузен — Нюрнберг

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“Нюрнберг” после бесславного выступления в Бундеслиге образца 2018/2019 отправился покорять второй дивизион, где его встретили не очень-то приветливо. Если дрезденское “Динамо” сдалось (0:1), то “Гамбург” был хладнокровен и расчетлив, разгромив противника со счетом 4:0. “Зандхаузен” вступил в сезон не имея какой-то определенной роли.
В предыдущем чемпионате команда заняла 15-е место, остановившись в шаге от переходных матчей. Будет большим удивлением, если сезон 2019/2020 окажется гораздо успешнее для них. Кстати, за “Зандхаузен” играет экс-футболист “Уфы”, опорный полузащитник Иван Пауревич.
“Зандхаузен” (4-2-3-1): Фрайзль — Пакарада, Жиров, Нобер, Дикмайер — Пауревич, Зенга — Энгельс, Форстер, Гисласон — Бехренс
Не сыграют: Карл, Кистер, Дикманн, Хаук.
“Нюрнберг” (4-1-4-1): Люкс — Хандверкер, Соренсен, Мухль Валентини — Беренс — Керк, Гайс, Медейруш, Доведан — Исхак.
Не сыграют: Мисиджан, Локемпер, Шлюзенер, Зрелак, Фукс.
Перед командами в сезоне стоят диаметрально противоположные задачи, поэтому и составы у команд соответствующие. “Нюрнберг” хорош в нападении, имея таких добротных игроков, как Исхак, Доведан, Паласиос-Мартинес, которые могут решить исход игры. Яркий пример: Доведан принес победу в Кубке Германии в матче против “Ингольштадта”, забив единственный матч. “Зандхаузен” играл против менхенгладбахской “Боруссии”.
Да и в целом команды сыграли между собой девять официальных игр, в которых 6 раз победили гости игры, 1 раз была зафиксирована ничья и 2 раза виктория случилась у “Зандхаузена”. Не стоит плести кружева сомнений, а отдать победу фавориту пары. Прости, Пауревич. Наш прогноз: победа “Нюрнберга” с коэффициентом — 2.60.
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