Прогноз от наших экспертов

Прогноз, ставки и коэффициенты Бавария — Герта (16.08.19)

«Бавария» — «Герта». 16.08.2019. Прогноз и ставки на матч

Футбол. Бундеслига, 1-й тур.

«Бавария» — «Герта».

Мюнхен. Стадион «Альянц Арена». 16.08.2019. 21:30 МСК.

Открывать сезон 2019/20 в Бундеслиге будет поединок между мюнхенской «Баварией» и берлинской «Гертой». Очевидным фаворитом встречи букмекеры считают хозяйскую команду, что вполне логично, учитывая кадровые возможности соперников и фактор поля. Однако, в последнее время «Герта» для «Баварии» стала очень неудобным соперником, правда, это было во времена тренерства Пола Дардаи, а сейчас у столичной команды новый рулевой.

«Бавария»: от Ковача ждут прорыва в Европе

Прошлый сезон стал дебютным для Нико Ковача на посту главного тренера. Сказать, что «красные» при хорвате чем-то поразили нельзя, выполнили «обязательную» программу, стали чемпионами в седьмой раз подряд, ну и в качестве бонуса выиграли Кубок Германии. Зато в Лиге Чемпионов остановились на стадии 1/8 финала, что после полуфинала сезона 2017/18 можно назвать провалом. Правда, у Ковача есть «отмазка», ведь проиграли южане по сумме двух матчей не кому-нибудь, а будущему победителю турнира. Но тут же стоит напомнить, что на «Энфилде» мюнхенцы выстояли, а проиграли именно дома, что вдвойне болезненней.

На сезон 2019/20 в заявке у «Баварии» всего лишь 23 футболиста. Если бы баварцы играли в АПЛ, то можно было сказать, что маловато, но для Бундеслиги, наверное, в самый раз. Тут главное, чтобы эпидемии травм не случилось. Покупок у баварцев немного, укрепили защиту центральными беками Лукасом Эрнанесом и Бенжамином Паваром, купили в «Гамбурге» нападающего Арпа, взяли в аренду в «Интере» Ивана Перишича. Продали Маттса Хуммельса в Дортмунд и Марко Фридля в «Вердер», который и так был в Бремене в аренде. Простились с ветеранами: Рафиньей, уже некоторое время, играющего за «Фламенго», Рибери и Роббеном. Кстати, голландец завершил карьеру игрока, тогда как француз находится в поисках подходящего клуба.

Перед стартом сезона мы могли наблюдать «Баварию» на двух турнирах: Международном Кубке Чемпионов и на Ауди Кап. Кроме того, перед стартом Бундеслиги, южане провели два официальных матча: проиграли 0:2 Дортмунду, обыграли в Кубке Германии команду Регионаллиги «Энерги» из Котбуса 3:1. Кстати, со «шмелями» в проигранном матче за Суперкубок Германии, «Бавария» играла по схеме 1-4-2-3-1, с «наконечником» Левандовски.

«Герта»: в новый сезон с новым тренером

По меркам Бундеслиги у «Герты» средненький состав, стоимость которого оценивается в 215,20 млн. евро. В отличие от «Баварии» в заявке у берлинцев аж 33 футболиста, не мало, как для немецких команд. В межсезонье берлинцы немного раскошелились, купили на 10 млн. евро., чем продали. В команду пришли: Лукебакио, фееривший в прошлом сезоне в «Фортуне», Лёвен из «Нюрнберга», взяли в аренду в «Ливерпуле» Груйича. Продали: Лазаро, как свободные из клуба ушли Клинсманн, Лустенбергер, Каде.

А самое главное: «Герта» сменила главного тренера, Пол Дардаи ушёл с поста, по словам венгра, он всю жизнь мечтал работать с молодёжью. Место рулевого занял хорват Анте Чович, до этого работавший в системе клуба, был главным тренером второй команды, а перед тем, тренировал 19-летних. «Герта» тоже играла в первом раунде Кубка Германии, обыграла на выезде команду Регионаллиги, «Айнштет» со счётом 5:1. Чович выставил схему 1-4-3-3, с Ибишевичем на острие. 35-летний босниец в той игре сделал дубль.

История личных встреч

«Бавария» и «Герта» между собой отыграли 67 матчей, в которых южане одержали 39 побед при 19-ти ничейных исходах и 9-ти выигрышах берлинской команды. В Мюнхене зафиксировано 33 встречи, +26=5-2, 84:24 в пользу «Баварии». Однако, в шести последних матчах «Бавария» у «Герты» в основное время выиграла всего лишь один раз, в прошлом сезоне в Мюнхене со счётом 1:0.

Коэффициенты букмекерских контор на матч

Ставки и прогноз

«Бавария» — однозначный фаворит встречи, но мы обратим внимание на то, что берлинцы в контрольных матчах были очень результативными, как и в кубковом матче. «Старая дама» забила два гола «Фенербахче», три мяча «Вест Хэму» и четыре «Кристал Пэласу». У «Баварии» оборона лучше, чем у всех этих команд, однако, на один гол в предстоящей игре «Герта» наверняка наиграет. При этом, мы не сомневаемся в итоговой победе южан.





Бавария — Герта. Прогноз на матч чемпионата Германии

Бавария — Герта. Прогноз, ставки на матч чемпионата Германии (16.08.2019)

Бавария — Герта. Прогноз на матч немецкой Бундеслиги (16.08.2019)

Эксперты информационно-аналитического сайта дали прогноз на матч 1 тура чемпионата Германии Бавария — Герта, который состоится на стадионе Альянц Арена (Allianz-Arena) в пятницу 16 августа, начало в 21:30 (МСК).

Бавария — Герта. Кто фаворит матча?

В пятницу состоится первый матч нового розыгрыша чемпионата Германии. Действующий победитель Бундеслиги Бавария примет на своем поле Герту. Букмекеры ставят на легкую победу мюнхенского клуба. В прошлом сезоне Бавария на два очка опередила дортмундскую Боруссию в итоговой турнирной таблице чемпионата. В конце турнира она не проиграла ни одного из 14 последних матчей, выиграв 11 из них. Причем в девяти встречах Бавария забивала не менее трех голов. На своем поле она выиграла 11 последних матчей чемпионата с общим счетом 38:4.

Герта по итогам прошлого сезона заняла 11-е место, набрав 43 очка. В последнем туре она потерпела крупное поражение от Байера — дома со счетом 1:5. Перед этим столичный клуб не проигрывал в четырех встречах кряду — две ничьи и пара побед. В то же время за десять последних матчей в чемпионате Герте удалось выиграть всего два раза при шести поражениях и семи матчах, в которых она пропускала не менее двух голов. На выезде Герта выиграла всего один из шести предыдущих матчей и проиграла четыре раза.

Бавария — Герта. Ставки на матч:

Бавария — Герта. Как играли между собой?

В прошлом сезоне в чемпионате Германии эти команды обменялись домашними победами без пропущенных голов. В частности, Бавария выиграла у Герты в Мюнхене со счетом 1:0. Кроме того, мюнхенский клуб обыграл Герту в гостевом поединке Кубка Германии — в дополнительное время 3:2. Если брать в расчет только основное время матчей, то Бавария выиграла лишь один из шести предыдущих поединков против Герты, четыре раза сыграв вничью и один раз проиграв. Перед этим она обыгрывала ее в 11 подряд встречах.

>Забивает за игру

0

Бавария — Герта. Ставки на матч:

Эксперты сайта прогнозируют крупную победу Баварии и ставят на ее выигрыш с форой (-2.5). В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют победу Баварии со счетом 2:0 или 3:0 (коэффициенты 6.50 и 7.00 соответственно). Ставки на выигрыш Баварии с форой (-2.5) принимаются с котировкой 2.25.



Что покажет «Бавария» против неудобного соперника?

«Бавария»

В пятницу, 16 августа, «Бавария» будет принимать на своем поле «Герту» в рамках первого тура нового сезона немецкой Бундеслиги. Начало матча — в 21:30 мск. Прогноз на



В межсезонье «Бавария» принимала участие в традиционном Международном кубке чемпионов. В трех матчах мюнхенцы одержали две победы.





После поражения от «Арсенала» (1:2) «Бавария» обыграла «Реал» (3:1) и «Милан» (1:0).









Для чемпиона и обладателя Кубка Германии новый сезон начался матчем за Суперкубок Германии. Подопечные Нико Ковача в первой официальной игре сезона проиграли «Боруссии» со счетом 0:2.





Все прогнозы на футбол





Перед поединком в Кубке Германии подопечные Нико Ковача провели забавный товарищеский матч, разгромив любителей из «Роттах-Эгерн» со счетом 23:0. В кубковой игре с «Энерги» 12 августа так покуражиться не удалось, но победила команда комфортно — 3:1.





Этим летом клуб продал защитника Матса Хуммельса, а приобрел молодого чемпиона мира Бенжамена Павара. Также в обороне появился Люка Эрнандес, перешедший из «Атлетико» за 80 млн евро.







«Герта»



Команда Анте Човича в прошлом сезоне была типичным середняком и заняла итоговое 11-е место, опередив зону вылета на 22 пункта.





Берлинцы начали сезон кубковой игрой протий «Айхтета» и сумели победить со счетом 5:1.









Перед этим был ряд товарищеских поединков с яркими соперниками и яркими результатами — против «Фенербахче» (2:1), «Вест Хэма» (3:5) и «Кристал Пэлас» — 0:4.





Главным трансфером клуба стала покупка у «Уотфорда» 21-летнего полузащитника Доди Лукебакио за 20 миллионов евро. Парень проявил себя в составе «Фортуны» на правах аренды, а теперь переехал в Германию на постоянной основе.







Прогноз







Букмекеры считают фаворитом мюнхенцев, коэффициент на победу которых равен 1.18, тогда как успех гостей оценивается в 16.0, а ничья — в 8.20.





В шести последних матчах против «Герты» у «Баварии» лишь две победы, поэтому очевидно, что команда из Берлина — не самый удобный оппонент для чемпионов. Это только старт сезона, поэтому вряд ли конкретно в данном случае «Бавария» оформит разгром. Кроме того, «Герта» любит и умеет забивать, поэтому ждем яркого зрелища с обеих сторон. Предлагаем поставить на победу «Герты» с форой +2,5 гола за 1.69.





Прогноз на

матч

«Бавария» – «Герта» 16 августа

Последние официальные матчи показали, зачем «Бавария» отвалила кучу денег за великолепных защитников – скамья запасных была недостаточно отполирована. В Суперкубке против «Боруссии» Ковач выставил в старте Зюле, окруженного безграничным доверием, а вот его пара в лице Боатенга стала сюрпризом, потому как тренер мюнхенцев не жаловал Жерома.

В итоге на обоих можно записать два пропущенных гола, при этом «шмели» в целом отметились всего пятью выстрелами. Большую же часть матча дортмундцы старались отбиться от баварской молотилки, которая создала уйму моментов, но ни один не реализовала. Впрочем, даже по упущенным возможностям было видно, что нападение чемпиона Германии в полном порядке. Это подтвердил матч с «Котбусом»: мюнхенцы создали моментов голов на 10, но и уверенная победа со счетом 3:1 – это тоже неплохо.

С баварским монстром можно играть только вторым номером, благо, «Герта» это всегда умела. Следующая встреча вряд ли будет похожа на прошлогодние матчи лиги, за которые команды забили всего три мяча на двоих, зато в Кубке забили друг другу по два гола в основное время.

Прогноз

В первом туре не намечается уныния. «Бавария», располагая великолепной атакой, с первых минут примется давить соперника, которому может помочь только везение, однако не стоит недооценивать и «Герту». Обе команды должны скинуться на хороший тотал, поэтому рекомендуем обратить внимание на вариант больше 3,0 за 1.65 в БК «1хСтавка».

Ещё прогнозы на сегодня:

Прогноз на матч Элина Свитолина — Софиа Кенин

Прогноз на матч Оренбург — Сочи

Премиум-прогноз на матч Рандерс — Копенгаген

Премиум-прогноз на матч Лорьян — Сошо

Прогноз на матч Нанси — Ле Ман

Прогноз на матч Витесс — Зволле

Прогноз на матч Висла Краков — Лодзь

Прогноз на матч Лион — Анже

Премиум-прогноз на матч Хаддерсфилд — Фулхэм

Прогноз на матч Атлетик — Барселона

Бавария

Первый тур немецкого первенства состоится уже в ближайшие дни ! Бавария примет столичную Герту !

По Баварии вопросов очень много, и эти вопросы еще тянутся с прошлого сезона, который в целом получился у команды провальным. В лиги чемпионов совершенно ничего не получалось, и в чемпионате все было очень на тоненького , не так все легко и просто как предыдущие годы, судьба золота решалась лишь в заключительном туре. Ну и вот сезон новый наступил , а результаты на старте очень не внушительные…. Суперкубок проиграли Дортмонду 0-2, и в кубке страны выиграли всего-то 3-1 у команды с региональной лиги, хотя играли полностью основным составом… Ну и как-то пока совершенно нет никакой уверенности в Мюнхенском коллективе. Соперник по первому туру достаточно непростой, вполне допускаю сложности в игре Баварии в данном матче. Потеря Робенна, Рибери , которые завершили карьеру, однозначно будет бить серьезно по Мюнхенцам, так как эти два бойца умели вывозить на себе команду в трудную минуту !

Герта Берлин

У столичного коллектива чемпионат страны в прошлом сезоне слабо удался, команда завершила турнир всего-то на 11 месте, наверняка в новом сезоне команда будет ставить перед собой куда более высокие цели, чем цель занять 11 место… Вообще, Герта, умеет играть против Баварии ! И для Мюнхенского коллектива, эта пожалуй один из самых неудобных соперников в лиги ! За последние пару лет, команды встречались между собой 6 раз, и 4 матча завершались в ничью ! При одной победе Герты 2-0, и всего одной победы Баварии с жалким счетом 1-0. Так что тут по-моему очевидно, что Бавария явно не ждет сильно матчей с этими настырными столичными середняками !

Новый сезон Герта начала на ура ! И выиграла в кубке команду из низших лиг «Айхштет» 5-1 ! Команда хорошенько размялась, ну и пожалуй готова посетить Альянс-Арену, где наверняка не будут выглядеть мальчиками для битья !

Прогноз

Пожалуй я даже слишком перестраховался в данном матче, взяв фору (+2,5) на Герту. Так как, наверняка Бавария если и выиграет матч, то в один гол не больше ! Очень много вопросов пока по Баварии, и вопросы эти не приятные, есть явные предпосылки, что для Мюнхена сезон может получится провальным ! Ну а ставка моя на этот матч, еще раз повторю : фора (+2,5) на Герту !

Читайте также: