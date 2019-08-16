Прогноз редакции на матч Лион — Анже

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Чемпионат Франции по футболу набирает обороты! Второй тур стартует 16 августа матчем на стадионе “Люмьер”, где местный “Лион” примет “Анже”. В первом туре хозяева разгромили “Монако” со счетом 3:0. То, что у команды с лазурного берега нет шансов, стало понятно уже на 5-й минуте, когда забил Дембеле. Далее отличились Депай и Тусар. Помогло, конечно, и удаление Фабрегаса на 30-й минуте. Гости также забили три мяча “Бордо”, но при этом один пропустили практически как клуб Александра Головина — на четвертой минуте. Отыграться помогли Рен-Аделед, Лаж и Мангани.
“Лион”: (4-3-3) Лопеш — Дюбуа, Андерсен, Денайер, Коне — Мендес, Тусар, Ауа — Траоре, Дембеле, Депай
Не сыграют: —
“Анже”: (4-5-1) Бютель — Айт Нури, Тома, Павлович, Мансо — Лаж, Мангани, Сантамария, Рен-Аделед, Капелле — Алиуи
Не сыграют: —
Хоть и начался новый сезон и сравнивать результаты с прошедшим не всегда правильно, здесь у нас не совсем тот случай. Все же играют третья и четырнадцатая команды, это о многом говорит. Но не будем рекомендовать ставить на итоговый результат, есть тут у нас другой козырь. А именно результативность. Это и космическая атака подопечных Сильвиньо, которая показала себя во всей красе в первом туре. И не отстающие в забивающем потенциале футболисты “Анже”. Смело поставим на ТБ3,5 на который “Париматч” дает прекрасный коэффициент 2,41.
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«Лион» — «Анже». Прогноз на матч 16 августа. Чемпионат Франции
И второй тур французской Лиги1 откроется матчем с участием «Лиона». «Ткачи» были крайне успешны в поединке-открытии, равно, как и их ближайший соперник – «Анже». Кто из них продлит свою белую полосу? — знакомимся с прогнозом на игру 16 августа
Лион
«Лион» вошел в очередной сезон Лиги1 с новым тренером — Сильвиньо. Бывший игрок «Арсенала», «Барсы» и «МанСити» успешно начал работу с французским клубом. Его подопечные не оставили шансов «Монако» на его же «Стад Луи II».
Футбол. Чемпионат Франции. Лига 1. 2-й тур
«Лион» – «Анже»
Лион. Стадион «Парк Олимпик Лион». 16.08.2019. 21:45 МСК
Судья: Бенуа Милло
«Лион» и «Анже» после первого тура чемпионата Франции идут в первой тройке, и предстоящий очный поединок команд станет едва ли не главным на этой неделе в Лиге 1. Хозяева считаются безусловными фаворитами, возможна ли сенсация в данной паре?
«Лион» в нынешнее межсезонье серьезно изменился, однако пока продажа лидеров и смена тренера не сильно отразилась на результатах. Летом «львы» неоднозначно выглядели в товарищеских поединках, потерпев 4 поражения в 5 играх, причем соперники, в целом, были не самыми серьезными. Радует то, что команда обходится без серьезных потерь: в лазарете находится лишь Фернандо Маркал.
В стартовом туре Лиги 1 подопечные Сильвиньо на выезде разгромили «Монако» – 3:0. Возможно, на результат повлияло удаление в составе соперника, из-за которого «Лион» провел в большинстве более 60 минут. Нельзя сказать, что «львы» продемонстрировали яркую игру в нападении: два гола были забиты после дальних выстрелов, а суммарно команда нанесла 13 ударов по воротам. При этом во 2-м тайме защитники допустили серьезную ошибку, которая едва не привела к голу: Антони Лопеш среагировал на удар Мартинша. В общем, выводы пока делать рано, турнирная дистанция все расставит на места.
«Анже» стал крепким середняком Лиги 1, и вряд ли в нынешнем чемпионате что-то изменится. Да, в нынешнее трансферное окно уже ушло двое важных игроков, однако заменить их вполне реально. Накануне в «Лион» ушел молодой хавбек Жефф Рен-Аделаид, и на часть от вырученных 25 миллионов евро можно купить пару-тройку добротных исполнителей. При этом в межсезонье клуб неплохо себя проявил, достойно сыграв с «Фейенордом», менхенгладбахской «Боруссией» и лондонским «Арсеналом».
В первом туре чемпионата Франции подопечные Стефана Мулена на своем поле обыграли «Бордо» со счетом 3:1. На первых минутах встречи «Анже» допустил несколько грубых ошибок и пропустил первым, однако затем перехватил инициативу. При этом дело могло дойти до разгрома, но Рен-Аделаид упустил шанс оформить дубль. Также «Анже» мог пропустить 2-й мяч: Людовик Бютелль среагировал на выстрел Тома Башича. Рен-Аделаид и Перейра Лаге в итоге стали главными героями поединка, набрав по два балла по системе «гол+пас».
В 8 очных поединках «Анже» одержал одну победу и потерпел 5 поражений. В прошлом чемпионате «Лион» дважды оказался сильнее с одинаковым счетом 2:1.
• «Лион» в 6 последних домашних матчах Лиги 1 одержал 4 победы
• «Анже» в прошлом чемпионате на выезде пропустил 27 мячей в 19 поединках
«Анже» неплохо начал чемпионат, однако игра в обороне оставляет желать лучшего. В прошлых личных встречах с «Лионом» шансов на успех у гостей не было, а на выезде придется особенно тяжело. К тому же, «Анже» придется перестраивать игру из-за ухода основного хавбека, сделать это за несколько дней вряд ли удастся. Предлагаем поставить на фору «Лиона» (-1,5) с коэффициентом 2,18 в
Лион — Анже 16 августа 2019: прогнозы, ставки, коэффициенты букмекеров
О матче
Обе команды сумели заработать 3 очка в стартовом туре Лиги 1. «Лион» на выезде обыграл «Монако» со счетом 3:0, а «Анже» на своем поле оказался сильнее «Бордо» (3:1). Перед предстоящей игрой, фаворитом матча букмекеры видят подопечных Силвиньо – котировки на победу хозяев в районе 1,9. Вероятность триумфа гостей оценивается коэффициентом около 6,2.
Статистика для ставок
«Анже» удавалось забивать гол в ворота «Лиона» в 5 предыдущих очных противостояниях в Лиге 1. Исходя из статистики, весьма неплохо выглядит ставка на гол гостей за примерный кэф 1,7.
Интересно, что в 4 из 5 последних личных встречах в Лиге 1 одна из команд получала красную карточку. Можно присмотреться к ставке на то, что и в предстоящем поединке случится удаление.
В 6 из 7 последних матчах между командами в Лиге 1 футболисты «Лиона» становились авторами первого гола в матче. Вероятность того, что и в этой игре хозяева откроют счет, оценивается букмекерами коэффициентом около 1,4.
Кроме того, в 5 из 6 предыдущих личных встречах «Лион» не забивал в ворота «Анже» больше 2 мячей. Такая же результативность команды в ближайшем матче оценивается букмекерами котировкой в районе 1,6.
Ставки на игроков
Наиболее вероятным автором забитого гола в этом матче букмекеры видят нападающего «Лиона» Муссу Дембеле, который сумел отличится в первой игре команды в Лиге 1. Котировки на гол форварда находятся в районе 2.
По итогам прошлого сезона «Лион» занял третье место. И теперь «львы» сыграют сразу на групповой стадии Лиги чемпионов. На тренерском мостике «Лиона» летом произошли изменения. Место Бруно Женезио занял Сильвиньо.
«Ткачи» в первом туре нового чемпионата разгромили в гостях «Монако» со счетом 3:0, забив еще в первом тайме два гола.
Этой викторией «аристократы» прервали свою проигрышную серию, состоящую на тот момент из двух встреч кряду, что правда это были товарищеский поединки. Они проиграли английским «Ливерпулю» (1:3) и «Борнмуту» (0:3).
Календарь и таблица Лиги 1
В летнее трансферное окно «Лион» продал Набиля Фекира, Тангу Ндомбеле и Ферлана Менди, выручив за них 122 млн евро. Приобрели «львы» лишь защитника «Сампдории» Йоакима Андерсена.
«Анже» закончил минувшее французское первенство в середине турнирной таблице, на 13-м месте, опередив зону вылета на 12 пунктов.
В стартовом поединка этого сезона «черно-белые» тоже победили, одолев на своей территории «Бордо» (3:1), финишировавший в прошлом сезоне строкой ниже.
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Предсезонную подготовку «les scoistes» провели даже очень неплохо, проиграв только в одном матче из шести при трех победах и двух ничейных результатах.
В летнее трансферное окно «Анже» продал хавбеков Жеффе Рен-Аделаида и Флавьена Тэ на общую сумму 34 миллиона евро.
В минувшем сезоне Лиги 1 «Лион» дважды обыграл «Анже» с одинаковым результатом по 2:1.
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Лиона» предлагают — 1.45.
На викторию «Анже» дают — 8.00, ничья оценена — в 5.05.
Несмотря на потери лидеров команды, «ткачи» уверенно начали чемпионат, одержав на старте разгромную победу. Думаем, что они продолжат свою победную серию. Предлагаем поставить на хозяев с форой.
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