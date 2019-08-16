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Откроет 6-й тур чемпионата российской Премьер-лиги матч аутсайдеров «Оренбург» – «Сочи». Букмекеры.РФ напоминают, что начало встречи подопечных Владимира Федотова и Александра Точилина назначено на 16 августа в 18:00 МСК.
В букмекерской конторе «Лига Ставок» считают фаворитами подопечных Владимира Федотова. Ставки на победу «Оренбурга» принимаются с коэффициентом 2,40. Ставки на ничью и на победу «Сочи» принимают с коэффициентом 3.20.
7 домашних побед одержал в прошлом сезоне «Оренбург» (при четырёх поражениях).
Причём на финише не проигрывал четыре матча подряд — победы над «Ростовом» (3:0) и «Спартаком» (2:0), ничьи с «Арсеналом» (1:1) и «Уралом» (2:2). В новом чемпионате оренбуржцы пока на своём поле проиграли «Зениту» (0:2) и добились лишь ничьей с другим дебютантом РПЛ «Тамбовом» (2:2).
2 раза соперники встречались в ФНЛ-2017/18, когда «Сочи» ещё базировался в Санкт-Петербурге и назывался «Динамо».
Оба матча завершились победами «Оренбурга» — 1:0 в гостях и 4:3 дома.
Победа «Оренбурга» с коэффициентом 2.40.
Указанная информация и коэффициенты носят исключительно информативный характер.
Оренбург — Сочи 16 августа 2019: прогнозы, ставки, коэффициенты букмекеров
О матче
Предстоящий тур РПЛ стартует матчем двух аутсайдеров чемпионата. «Сочи» и «Оренбург» находятся на предпоследнем и последнем местах в таблице соответственно. Обоим коллективам уже пора одержать свою первую победу в текущем сезоне. Букмекеры считают, что в этой встрече шансов на успех больше у хозяев: коэффициент на победу «Оренбурга» около 2,3. Котировки на триумф «Сочи» располагаются в районе 3,2.
Результаты при подобных коэффициентах
Подопечные Владимира Федотова также были фаворитами в домашней встрече против «Тамбова». Тогда в их победе сомнений было чуть меньше, однако, матч завершился результативной ничьёй (2:2). Расписанию стартовых выездных матчей «Сочи» вряд ли кто-то позавидовал бы: сначала «Спартак» (0:1), затем «Краснодар» (0:3) и ЦСКА (0:0). Приемлемый результат сочинцы могут считать только ничью с «армейцами». Отметим, что в каждой из этих игр команда Александра Точилина являлась явным аутсайдером.
Статистика для ставок
«Сочи» ещё ни разу не забивал в текущем розыгрыше чемпионата. Поставить на то, что сочинцам не удастся забить и в предстоящем поединке, можно с примерным коэффициентом 2,5.
Также стоит обратить внимание на ставку «Обе забьют – нет», ведь она также проходила в каждом матче «Сочи» в этом сезоне. Котировки на то, что командам не удастся обменяться забитыми голами, около 1,9.
Ставка «Тотал больше 1,5» сыграла в каждой игре «Оренбурга» в этом сезоне. Быть может и в предстоящей встрече мы увидим, как минимум 2 забитых гола. Коэффициент на это событие примерно 1,4.
16 августа в матче шестого тура РПЛ «Оренбург» примет «Сочи».
Хозяева занимают последнее место в чемпионате, но их позиция не соответствуют уровню команды. Ужасный старт обусловлен двумя факторами. Во-первых, в первых матчах уральцы сыграли с «Ростовом», ЦСКА и «Зенитом» – фаворитами сезона. Во-вторых, «газовики» столкнулись с диким невезением: «Ахмат» (1:2) реализовал все свои немногочисленные моменты, с «Тамбовом» (2:2) команде Федотова не хватило удачи в нападении, чтобы добить «волков». А матчи с питерцами и ростовчанами получились неплохими по качеству игры, и справедливым итогом двух встреч была бы ничья.
«Оренбург» по всем параметрам превосходит «Сочи»: солидный перевес по xG – 5,78 против 4,35, по xGA – 5,91 против 8,15, по забитым мячам – 5:0. Ещё у синих есть преимущество домашнего поля: прошлую встречу команда провела в Оренбурге, тогда как для «барсов» выезд станет вторым подряд. Футболисты хозяев банально лучше готовы к игре, менее уставшие и более мастеровитые.
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Чемпионат России. Оренбург — Сочи. Прогнозы на матч
Оренбург — Сочи. Прогноз, ставки на матч чемпионата России (16.08.2019)
Оренбург — Сочи. Прогноз на матч российской Премьер-лиги (16.08.2019)
Эксперты информационно-аналитического сайта дали прогноз на матч 6 тура чемпионата России Оренбург — Сочи, который состоится на стадионе Газовик в пятницу 16 августа, начало в 20:00 (МСК).
Оренбург — Сочи. Кто фаворит матча?
В первом матче шестого тура чемпионата России Оренбург примет на своем поле Сочи. Букмекеры в этой игре считают фаворитом команду хозяев поля. Подопечные Владимира Федотова начали турнир с четырех поражений и только на прошлой неделе впервые не проиграли — дома они сыграли вничью 2:2 с новичком Премьер-лиги Тамбовом. Причем Оренбург уступал 0-2, но смог отыграться. В этом сезоне он уже проиграл так же много матчей, как за 13 последних туров прошлого чемпионата. Сейчас Оренбург занимает последнее место в турнирной таблице, набрав всего одно очко. У себя дома он в целом играет лучше и проиграл только 3 из 13 предыдущих матчей, одержав шесть побед. В то же время за пять последних матчей в родных стенах Оренбург выиграл всего один раз и в трех встречах пропускал минимум два гола.
Сочи в прошлые выходные отобрал очки у ЦСКА, сыграв вничью 0:0. Это была вторая подряд нулевая ничья подопечных Александра Точилина. Перед этим они проиграли все три матча чемпионата с общим счетом 0:6. В активе Сочи всего два очка и Оренбург — единственная команда, набравшая еще меньше. При этом южане остаются последним клубом Премьер-лиги, до сих пор не забившим ни одного гола — все остальные забили минимум по три мяча. В гостях Сочи в этом сезоне провел три матча, дважды проиграв и один раз сыграв вничью.
Оренбург — Сочи. Ставки на матч:
Оренбург — Сочи. Как играли между собой?
Это будет первый матч между Оренбургом и Сочи, если не брать в расчет историю их противостояния, когда сочинцы базировались в Санкт-Петербурге и играли под именем «Динамо» — у той команды Оренбург выиграл все шесть матчей с общим счетом 12:5. Все матчи проходили в рамках чемпионата ФНЛ.
>Забивает за игру
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Оренбург — Сочи. Ставки на матч:
Эксперты сайта прогнозируют победу Оренбурга и ставят на его выигрыш с нулевой форой. В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют ничью 1:1 (коэффициент 6.00). На втором месте по популярности победа Оренбурга со счетом 1:0 (коэффициент 7.00). Поставить на выигрыш хозяев поля с нулевой форой предлагается с котировкой 1.656.
Оренбург — Сочи 16.08.2019
Оренбург — Сочи 16.08.2019
15.08.2019 19 0 Смотреть рекомендованные ставки
Эксперт: Иван Беленцов
Прогноз на матч 6-го тура Российской Премьер-лиги по футболу, в котором между собой сыграют Оренбург и Сочи. Встреча состоится в эту пятницу в Оренбурге на стадионе «Газовик». Стартовый свисток к началу матча прозвучит 18:00 по московскому времени. Сможет ли Оренбург подтвердить статус фаворита? Забьёт ли Сочи первый гол в рамках Премьер-лиги? Прогноз от «Онлайн-Букмекеров».
П1 (2.30) Х (3.28) П2 (3.26) Оренбург Сочи Российская Премьер-лига. 6-ой тур. «Газовик». Оренбург. 16.08.2019 18:00
Ориентировочные составы на матч Оренбург — Сочи
Оренбург : Довбня; Шахов, Сиваков, Кулишев, Готлиб, Терехов; Афонин, Маляров, Алвеш, Чуканов; Деспотович. Сочи : Джанаев; Набиуллин, Миладинович, Калугин, Новосельцев, Кудряшов; Лагатор, Нобоа, Цаллагов, Карапетян; Полоз.
В Оренбурге нет никаких проблем с составом. Все игроки из заявки на сезон находятся в обойме и готовы помочь своему клубу в предстоящем матче. В Оренбурге на данный момент нет ни дисквалифицированных, ни травмированных футболистов.
В составе Сочи травмированным числится центральный нападающий Максим Барсов, порвавший крестообразную связку в конце прошлого сезона. Его появление на футбольном поле ожидается не ранее ноября месяца. Однако, потеря лучшего бомбардира ФНЛ прошлого сезона может серьезно сказаться на атакующей игре Сочинцев.
История личных встреч
В Российской истории Оренбург и Сочи ни разу не встречались друг с другом. Предстоящая встреча станет первой в противостоянии данных коллективов.
Предматчевый прогноз и анализ на матч
Оренбург и Сочи являются худшими командами нынешнего розыгрыша Премьер-лиги после пяти сыгранных туров. На счету Оренбурга всего одно набранное очко и десять пропущенных мячей. Сочинцы, в свою очередь, смогли набрать два очка, но эта команда до сих пор не знает забитых мячей. Так или иначе, оба клуба имеют огромные проблемы в своей игре на старте сезона и предстоящий матч может дать положительный толчок одной из команд.
Вот только, если Оренбург полностью по делу находится на последней строчке в турнирной таблице и свое единственное очко он набрал в домашней игре против Тамбова, то Сочи здесь находится незаслуженно.
Южане демонстрируют очень симпатичный футбол, а в прошлом туре смогли увезти нулевую ничью после гостевого противостояния с Московским ЦСКА, который является одним из лидеров текущего чемпионата. Пока подопечным Точилина банально не хватает стабильности. Однако, встречи против таких соперников, как Оренбург, должны придать футболистам Сочи уверенности в своих силах. И вряд ли команде Федотова поможет даже домашний стадион. Оборона Оренбурга буквально трещит по швам и это продолжится еще долгое время.
Прогноз: Сочи не проиграет эту встречу. Южане наконец-то смогут отличиться в Премьер-лиге.
Интересные факты перед матчем
- Оренбург победил только в 1 из 5 последних домашних поединков.
- Сочи не знает побед в гостях уже 5 матчей кряду.
Рекомендованные ставки на матч
Лучшими ставками на матч Оренбург — Сочи, по мнению online-bookmakers.com, будут:
Получи 100$ для ставки Получить Оренбург — Сочи Ставка: Непроигрыш Сочи (Х2) Коэфф: 1.66 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов) Получи 100$ для ставки Получить Оренбург — Сочи Ставка: Тотал больше 2 голов (ТБ 2) Коэфф: 1.76 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов)
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