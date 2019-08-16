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Прогноз, ставки и коэффициенты Оренбург — Сочи (16.08.19)

Оренбург – Сочи. Прогноз и статистика на матч РПЛ от БК Лига Ставок

Откроет 6-й тур чемпионата российской Премьер-лиги матч аутсайдеров «Оренбург» – «Сочи». Букмекеры.РФ напоминают, что начало встречи подопечных Владимира Федотова и Александра Точилина назначено на 16 августа в 18:00 МСК.

В букмекерской конторе «Лига Ставок» считают фаворитами подопечных Владимира Федотова. Ставки на победу «Оренбурга» принимаются с коэффициентом 2,40. Ставки на ничью и на победу «Сочи» принимают с коэффициентом 3.20.

Статистика от БК «Лига Ставок»

7 домашних побед одержал в прошлом сезоне «Оренбург» (при четырёх поражениях).

Причём на финише не проигрывал четыре матча подряд — победы над «Ростовом» (3:0) и «Спартаком» (2:0), ничьи с «Арсеналом» (1:1) и «Уралом» (2:2). В новом чемпионате оренбуржцы пока на своём поле проиграли «Зениту» (0:2) и добились лишь ничьей с другим дебютантом РПЛ «Тамбовом» (2:2).

2 раза соперники встречались в ФНЛ-2017/18, когда «Сочи» ещё базировался в Санкт-Петербурге и назывался «Динамо».

Оба матча завершились победами «Оренбурга» — 1:0 в гостях и 4:3 дома.

Прогноз на матч «Оренбург» – «Сочи» от БК «Лига Ставок»:

Победа «Оренбурга» с коэффициентом 2.40.

Указанная информация и коэффициенты носят исключительно информативный характер.

Оренбург — Сочи 16 августа 2019: прогнозы, ставки, коэффициенты букмекеров

О матче

Предстоящий тур РПЛ стартует матчем двух аутсайдеров чемпионата. «Сочи» и «Оренбург» находятся на предпоследнем и последнем местах в таблице соответственно. Обоим коллективам уже пора одержать свою первую победу в текущем сезоне. Букмекеры считают, что в этой встрече шансов на успех больше у хозяев: коэффициент на победу «Оренбурга» около 2,3. Котировки на триумф «Сочи» располагаются в районе 3,2.

Результаты при подобных коэффициентах

Подопечные Владимира Федотова также были фаворитами в домашней встрече против «Тамбова». Тогда в их победе сомнений было чуть меньше, однако, матч завершился результативной ничьёй (2:2). Расписанию стартовых выездных матчей «Сочи» вряд ли кто-то позавидовал бы: сначала «Спартак» (0:1), затем «Краснодар» (0:3) и ЦСКА (0:0). Приемлемый результат сочинцы могут считать только ничью с «армейцами». Отметим, что в каждой из этих игр команда Александра Точилина являлась явным аутсайдером.

Статистика для ставок

«Сочи» ещё ни разу не забивал в текущем розыгрыше чемпионата. Поставить на то, что сочинцам не удастся забить и в предстоящем поединке, можно с примерным коэффициентом 2,5.

Также стоит обратить внимание на ставку «Обе забьют – нет», ведь она также проходила в каждом матче «Сочи» в этом сезоне. Котировки на то, что командам не удастся обменяться забитыми голами, около 1,9.

Ставка «Тотал больше 1,5» сыграла в каждой игре «Оренбурга» в этом сезоне. Быть может и в предстоящей встрече мы увидим, как минимум 2 забитых гола. Коэффициент на это событие примерно 1,4.

Прогноз на

матч

«Оренбург» – «Сочи» 16 августа

16 августа в матче шестого тура РПЛ «Оренбург» примет «Сочи».

«Оренбург»

Хозяева занимают последнее место в чемпионате, но их позиция не соответствуют уровню команды. Ужасный старт обусловлен двумя факторами. Во-первых, в первых матчах уральцы сыграли с «Ростовом», ЦСКА и «Зенитом» – фаворитами сезона. Во-вторых, «газовики» столкнулись с диким невезением: «Ахмат» (1:2) реализовал все свои немногочисленные моменты, с «Тамбовом» (2:2) команде Федотова не хватило удачи в нападении, чтобы добить «волков». А матчи с питерцами и ростовчанами получились неплохими по качеству игры, и справедливым итогом двух встреч была бы ничья.

«Оренбург» по всем параметрам превосходит «Сочи»: солидный перевес по xG – 5,78 против 4,35, по xGA – 5,91 против 8,15, по забитым мячам – 5:0. Ещё у синих есть преимущество домашнего поля: прошлую встречу команда провела в Оренбурге, тогда как для «барсов» выезд станет вторым подряд. Футболисты хозяев банально лучше готовы к игре, менее уставшие и более мастеровитые.