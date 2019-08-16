Прогноз Гамбург — Бохум (16.08.19), ставки и коэффициенты

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Прогноз Гамбург — Бохум (16.08.19), ставки и коэффициенты

Прогноз редакции на матч Гамбург — Бохум

3-й тур второго дивизиона чемпионата Германии открывают “Гамбург” и “Бохум”. Первые расположились на верхних строчках турнирной таблицы с четырьмя очками, а вот “несгибаемые” пока 14-е с одним единственным баллом в графе “очки”. Будет интересно посмотреть, в каком состоянии к матчу подойдут команды после участия в Кубке Германии. 

Безусловно, задача “динозавров” в глобальном плане неизменна на сезон — выход в высший свет, но, как обычно, глобальная задача состоит из множества локальных, поэтому важно совершать как можно меньше потерь.

Ориентировочные составы на матч Гамбург — Бохум:

“Гамбург” (4-1-4-1): Фернандес — Лайбольд, Ван Дронгелен, Юнг, Гьямерах — Файн — Киттель, Дудзяк, Хунт, Ятта — Хинтерзеер.

Не сыграют: Г.Сакаи, Эвертон, Поллерсбек, Ваньоман.

“Бохум” (4-2-3-1): Риманн — Соарес, Декарли, Лоренц, Осей-Туту — Янелт, Лассила — Блюм, Майер, Ли — Ганвула.

Не сыграют: Ляйтч

Прогноз на матч Гамбург — Бохум:

В предыдущем туре “Гамбург” настолько красиво хлопнул “Нюрнберг” на выезде (4:0), что пресса захлебывалась в восторге от дальних выстрелов “горожан”. Последний раз такое было в чемпионате около десяти лет назад, когда феерили Петрич, Зе Роберто, Элиа… а тут бамц — и феерия. “Бохум” наверняка уже изучил видео игры соперника вдоль, поперек и по диагонали, но хозяева сильны и решительны на продолжение победного пути.

Не рискнем, если предположим, что “Бохум” будет играть от обороны, а “Гамбург” будет вести наступление по всем фронтам. Чем все это завершится? Без вариантов, убедительная победа хозяев. Наш прогноз: победа “Гамбурга” с форой -1.0 с коэффициентом — 2.03.

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