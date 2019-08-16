Проект BETFAQ - это команда профессиональных аналитиков, публикующих ежедневно десятки прогнозов по футболу, хоккею и теннису. Ежедневно наши прогнозы читают тысячи зарегистрированных участников. Присоединяйтесьприсоединиться
1. Укажите E-mail
2. Получайте лучшие прогнозы
До старта регулярного чемпионата КХЛ осталось чуть больше двух недель. Это означает, что пора пристальнее следить за товарищескими играми. Команды в это время шлифуют тактические детали и показывают зрителям, какими они хотят быть в сезоне. В случае со СКА это вдвойне интересно. Новый тренер, весомая часть игроков покинула клуб. Неужели одним гегемоном на Западе станет меньше?
Вася!
Читайте также:
Футбол Хоккей Теннис
Прогноз, ставки и коэффициенты Трабзонспор — Спарта Прага (15.08.19)
Прогноз и ставки Кузнецова — Стивенс (15.08.19)
Прогноз, ставки и коэффициенты АИК — Шериф (15.08.19)
Прогноз и ставки Эспаньол — Люцерн (15.08.19)
Прогноз, ставки и коэффициенты Арис — Мольде (15.08.19)
Прогноз и ставки Вулверхэмптон — Пюник (15.08.19)
«Свитолина» — «Кенин». 16.08.19. Прогноз и ставки на матч
Прогноз и ставки Спартак Москва — Тун (15.08.19)
Прогноз и ставки Далянь Ифан — Бэйцзин Гоань (15.08.19)
Прогноз, ставки и коэффициенты Джокович — Карреньо-Буста (16.08.19)
Прогноз и ставки Медведев — Штруфф (15.08.19)
Прогноз, ставки и коэффициенты Се Шувэй — Осака (15.08.19)
Прогноз и ставки Брага — Брённбю (15.08.19)
Прогноз, ставки и коэффициенты Зандхаузен — Нюрнберг (16.08.19)
Прогноз и ставки Эспаньол — Люцерн (15.08.19)
Никаких глупостей - договорных матчей и непонятных «железобетонных прогнозов». Только профессиональная первоклассная аналитика от лучших профессионалов отрасли, победителей конкурсов прогнозистов и известных капперов.