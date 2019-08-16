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До старта регулярного чемпионата КХЛ осталось чуть больше двух недель. Это означает, что пора пристальнее следить за товарищескими играми. Команды в это время шлифуют тактические детали и показывают зрителям, какими они хотят быть в сезоне. В случае со СКА это вдвойне интересно. Новый тренер, весомая часть игроков покинула клуб. Неужели одним гегемоном на Западе станет меньше?
Вася!
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