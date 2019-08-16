«Витязь Подольск» — «СКА». 16.08.19. Прогноз и ставки на матч

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«Витязь Подольск» — «СКА». 16.08.19. Прогноз и ставки на матч

Прогноз на
матч
СКА – «Витязь» 16 августа

До старта регулярного чемпионата КХЛ осталось чуть больше двух недель. Это означает, что пора пристальнее следить за товарищескими играми. Команды в это время шлифуют тактические детали и показывают зрителям, какими они хотят быть в сезоне. В случае со СКА это вдвойне интересно. Новый тренер, весомая часть игроков покинула клуб. Неужели одним гегемоном на Западе станет меньше?

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