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Прогноз и ставки Атлетик — Барселона (16.08.19)

«Атлетик» — «Барселона». 16.08.2019. Прогноз и ставки на матч

Футбол. Примера 2019/20. 1-й тур.

«Атлетик» (Бильбао) – «Барселона» (Барселона).

Стадион: Сан Мамес, Бильбао. 16.08.2019. 22:00 (МСК).

Судья: Карлос дель Серро Гранде

Очередной чемпионат Испании стартует с «эль класико». Да, пусть это не «Реал» – «Барселона», но Клуб из Бильбао наравне с ними заслуживает уважение за то, что еще ни разу не вылетал из элитного испанского дивизиона.

Форма «Атлетика»

Кадровая политика клуба, которая состоит в том, что за команду могу выступать только футболисты с баскскими корнями, не подразумевает какую-то глобальную ротацию в межсезонье. Да, какие-то единичные трансферы происходят, но костяк остался прежним. Так, летом команду покинул хавбек Андер Итурраспе, а за 4 млн евро был куплен Ибай Гомес у «Алавеса» — это, пожалуй, самые «громкие» трансферы.

Баски традиционно сильны на своем поле, где в 19 матчах минувшего чемпионата, проиграли всего лишь дважды. Кстати, говоря, в очных играх прошлого сезона «Атлетик» ни разу не проиграл каталонцам – 0:0 дома и 1:1 в гостях, причем на «Камп Ноу» «Барсе» пришлось даже отыгрываться.

«Атлетик» хорошо сыгран и при поддержке своих болельщиков готов дать бой чемпиону.

Форма «Барселоны»

В отличие от «Атлетика» каталонцы сорить деньгами любят и умеют. В межсезонье они купили Гризманна у «Атлетико» и де Йонга у «Аякса», заплатив в общей сложности за двух футболистов почти 200 млн евро. Рокировка произошла на позиции вратаря – Силлессен отправился в «Валенсию», а оттуда пришел Нето, который уже успел вылететь из-за травмы на полтора-два месяца. Впрочем, первым номером все равно останется тер Штеген, так что потеря Нето не так критична. Из приобретений также можно отметить перспективного крайнего защитника Джуниора Фирпо из «Бетиса», который засветился на победном для Испании молодежном Евро. Сходу вытеснить Альбу из состава он не сможет, а вот для ротации вполне годится.

Попутно каталонцы избавились от «балласта» – игроков, которые получали немалые деньги, но играли крайне мало. Малком, Гомеш, Денис Суарес, Алькасер, Мунир – продажа этих футболистов позволила отбить больше половины стоимости Гризманна, что уже хорошо.

Продолжается мыльная опера с возвращением Неймара, не удалось пока пристроить дорогостоящего Коутиньо, который так и не нашел себя в клубе. Но самой большой интригой старта сезона является состояние Месси. Аргентинец травмировался на одной из тренировок, пропустил заключительную часть подготовки команды, не поехав с ней в США, поэтому его появление на поле в Бильбао под большим вопросом. Официальной информации нет, но скорее он пропустит эту игру, чем наоборот.

Впрочем, матч с «Наполи» показал, что и без аргентинца «Барса» способна забивать, причем много. Счет своим голам за новый клуб наконец-то открыл Гризманн, потихоньку осваивается де Йонг. В очень хорошей форме подходит к сезону Суарес, на счету которого дубль во встрече с неаполитанцами.

История встреч «Атлетика» и «Барселоны»

Команды сыграли между собой в общей сложности 201 матч в различных турнирах. Чуть больше половины выиграла «Барса», на счету которой 101 победа. «Атлетик» выходил победителем из 66 встреч, еще 34 матча завершились вничью.

Интересные факты о матче «Атлетик» — «Барселона»

«Барселона» выиграла 9 из 11 последних очных встреч;

В 7 из 8 последних очных встречах в Примере играла ставка «обе забьют – нет».

Ставки и прогнозы на матч «Атлетик» – «Барселона»

Последние очные встречи «Атлетика» и «Барселоны» не радуют результативностью. Два сезона подряд команды забивают не более двух мячей за игру. Вероятное отсутствие Месси так же говорит в пользу того, что голов будет немного. Есть смысл рассмотреть ставку тотал меньше 2,5 в этой встрече. Начало сезона, первый матч – лишние нервы и мысли. БК «



Атлетик Бильбао — Барселона 16 августа 2019: прогнозы, ставки, коэффициенты букмекеров

О матче

«Барселона» в прошлом сезоне второй год подряд стала чемпионом Испании. Это чемпионство стало четвертым для каталонцев за последние 5 лет. «Атлетик» в прошлом сезоне остановился в шаге от участия в еврокубках, заняв 8-е место турнирной таблице Ла Лиги. Интересно, что нынешние соперники входят в число трех команд, не покидавших никогда высший испанский дивизион, а третьим клубом остается мадридский «Реал». В первом матче Ла Лиги букмекеры ожидаемо отдают предпочтение «Барселоне» — котировки на победу гостей в районе 1,7. Вероятность успеха гостей оценивается коэффициентом около 5,1.

Результаты при подобных коэффициентах

Интересно, что при похожих котировках в очном противостоянии прошлого сезона Ла Лиги на поле «Атлетика» команды не смогли выявить победителя, закончив встречу со счетом 0:0.

Статистика для ставок

Не стоит ожидать от «Барселоны» в первом матче Ла Лиги высокой результативности. Кроме того, в 4 предыдущих очных противостояниях в чемпионате Испании каталонцы не забивали больше 2 мячей. Ставка на такую же результативность подопечных Эрнесто Вальверде в предстоящем поединке, можно взять за коэффициент около 1,4.

Эта встреча может разочаровать болельщиков низкой результативностью обеих команд. Сезон только начинается и вероятно клубам понадобится время, чтобы войти в оптимальную форму. Вдобавок, в 4 предыдущих личных встречах в Ла Лиге стороны не забивали более 2 мячей за игру. Котировки на такое событие в ближайшей игре, находятся в районе 2,2.

Ставки на игроков

В отсутствии лучшего бомбардира Ла Лиги в прошлом сезоне – Лионеля Месси (36 голов), можно рассмотреть ставку на гол второго в списке голеадоров – нападающего «Барселоны» Луиса Суареса (21 мяч, столько же у Карима Бензема). Также стоит обратить внимание на новичка каталонцев Антуана Гризманна, который забил 15 мячей в прошедшем сезоне Ла Лиги.

Важные новости

«Барселона» этим летом совершила один из самых громких трансферов, пополнив свои ряды бывшим нападающим «Атлетико» Антуаном Гризманном. Также стоит отметить, что из-за травмы голени эту встречу пропустит лучший бомбардир каталонцев и капитан команды – Лионель Месси.

Атлетик Бильбао — Барселона. Прогноз на матч чемпионата Испании

Атлетик Бильбао — Барселона. Прогноз, ставки на матч чемпионата Испании (16.08.2019)

Атлетик Бильбао — Барселона. Прогноз на матч испанской Примеры (16.08.2019)

Эксперты информационно-аналитического сайта дали прогноз на матч 1 тура чемпионата Испании Атлетик Бильбао — Барселона, который состоится на стадионе Сан-Мамес (San Mamés Barria) в пятницу 16 августа, начало в 22:00 (МСК).

Атлетик Бильбао — Барселона. Кто фаворит матча?

На этой неделе в Испании стартует очередной розыгрыш Ла Лиги. В первом матче чемпионата, вынесенном на пятницу, Атлетик примет на своем поле Барселону. Букмекеры ставят на победу гостей, оценив вероятность такого исхода выше 50%. В прошлом сезоне Барса не оставила своим соперникам ни единого шанса, опередив ближайшего преследователя — Атлетико, на 11 очков. В конце чемпионата она немного сбавила обороты, но даже при этом из 26 последних матчей в Ла Лиге Сине-гранатовые проиграли всего один. В то же время на выезде Барселона победила лишь раз за пять предыдущих встреч при трех ничейных результатах и одном поражении. Для сравнения, перед этим она выиграла восемь из десяти матчей вдали от дома. Если вспоминать прошлогодний старт каталонцев в Ла Лиге, то в первом туре они разгромили со счетом 3:0 Алавес, а первые очки потеряли только в пятый игровой день, сыграв вничью с Жироной.

Атлетик в прошлом сезоне финишировал на восьмом месте. В конце чемпионата он проиграл половину из восьми последних матчей, победив только три раза. Перед этим баски выиграли три кряду встречи. В Бильбао Атлетик не проигрывает с 5 октября прошлого года — тогда он потерпел поражение в региональном дерби от Реала Сосьедад, после чего провел в родных стенах 14 матчей и выиграл восемь из них, еще в шести случаях сыграв вничью. В половине этих поединков Атлетик не пропускал ни одного гола.

Атлетик Бильбао — Барселона. Ставки на матч:

Атлетик Бильбао — Барселона. Как играли между собой?

В прошлом сезоне оба матча между Барселоной и Атлетиком завершились вничью — 1:1 в Каталонии и 0:0 в Бильбао. Перед этим Барса выиграла четыре подряд матча противостояния. Проиграла же она лишь раз за 13 последних поединков против этого соперника, выиграв девять встреч и трижды сыграв вничью. Стоит добавить, что ни в одном из четырех последних матчей между Атлетиком и Барселоной не забивалось больше двух голов, а в четырех из пяти предыдущих поединков между ними минимум одна команда не забивала.

>Забивает за игру

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Атлетик Бильбао — Барселона. Ставки на матч:

Эксперты сайта прогнозируют победу Барселоны на фоне низкой результативности и ставят на тотал меньше 2,5 голов. В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют ничью 1:1 (коэффициент 7.00). Высоко котируется победа Барселоны со счетом 1:0 или 2:1 (коэффициент 7.50). Ставки на тотал меньше 2,5 голов принимаются с котировкой 2.155.



Атлетик Бильбао – Барселона. Прогнозы и ставки букмекеров на матч открытие испанской Ла Лиги

В пятницу, 16 августа, в 22:00 (МСК) состоится матч первого тура чемпионата Испании между футбольными клубами Атлетик Бильбао и Барселона. Игра пройдет в Бильбао на поле стадиона «Сан-Мамес». Прогноз на матч Атлетик Бильбао – Барселона от эксперта Footballtips Джона Уайльда вы можете прочитать ниже.

В данном противостоянии очевидным фаворитом считается Барселона, но не стоит торопить события, ведь футболисты Атлетика явно изменили концепцию и в рамках предсезонной подготовки показали, как умеют строить игру. Главный идейный вдохновитель и наставник Гаиска Гаритано не был смещен со свой должности и теперь мотивирован побороться за призовые места. Позиция в топе не так туманна, учитывая тот факт, что лидеры в лице Реала и Атлетико еще не сыгрались после обновления личного состава.

Барселона ставит задачу защиты титула, причем вкупе с очередной короной Ла Лиги у басков имеется ориентир на Лигу Чемпионов, в которой каталонцам пока не везет. Тренер Эрнесто Вальверде формирует новые кадры и добивает агентов французского ПСЖ в трансфере Неймара, так что начало сезона обещает быть динамичным с неожиданными поворотами.

По предварительным оценкам большинства футбольных аналитиков, данная встреча пройдет с классовым преимуществом Барселоны и завершится ее выездной победой. Джон Уайльд предполагает среднюю результативность и на фоне как минимум двух забитых мячей не исключает сухого успеха каталонцев. Далее специалист представил более подробный отчет о предстоящем поединке, а также поделился своими ценными советами и прогнозами на игру.

Ставки на ФК Атлетик Бильбао

В прошлом сезоне Атлетик выступал с переменным успехом, но с началом второго круга у представителей футбольного Бильбао открылось второе дыхание и клуб начал побеждать сначала в периферии, а затем по мере продвижения отбирал очки у грандов. Ранее по итогам первого круга хозяева впервые за почти два месяца смогли выбраться из опасной зоны вылет и имеют все перспективы для продвижения в центральную часть турнирной таблицы. Вообще в приоритете тренера Гаритано первоначально значился обязательный финиш чемпионата в зоне входа в Еврокубки, но судьба злодейка и, отчасти, слабая самоотдача повернуло все вспять. Старт Атлетику вполне удался и в первом туре чемпионата клуб на своем поле одолел обидчика Барсы Леганес со счетом 2:1. Стоит отметить, что игроки Атлетика редко выстраивают оборонительную линию с прицелом создания искусственного офсайда, поэтому в большинстве случаев пропускают при атаках соперника в большинстве. С таким подходом клуб не мог претендовать на место в Еврокубке, хотя в прошлом году Атлетик принимал участие в групповом этапе Лиги Европы, но не смог пройти дальше 1/8 финала. Подопечные Гаиски Гаритано провели плодотворную предсезонную подготовку: провели аж восемь товарищеских игр, в которых они одержали четыре победы (сначала разгромили клуб Аренас со счётом 1:6, затем в сухую обыграли Боруссию из Менхенгладбаха 2:0, далее одолели Вест Хэм в серии послематчевых одиннадцатиметровых ударов со счётом 3:2, ну и последняя победа была над испанской командой Мирандес со счётом 2:1), также три раза сыграли вничью (с Падеборном 3:3, Нумансией 1:1 и Ромой 2:2) и всего один раз уступили (Расингу 1:2). Теперь давайте взглянем на трансферную кампанию басков: основной костяк команды остался в клубе, а громких приобретений сделано не было: подтянули к первой команде несколько футболистов из молодняка. Главный тренер полностью уверен в своих ребятах и, проведя отличную предсезонку, вполне способен заявить о себе через серию приемлемых результатов. Точно также думают представители биржи William Hill и предлагают поставить на домашнюю победу Атлетика с любым счетом по коэффициенту 5.25. Естественно, против Барселоны подобный исход имеет незначительный процент вероятности, поэтому аналитики БК bet365 искусственно уравняли шансы обеих команд по моментам и голам и оценили любого рода ничью со ставкой по котировке 4.00.

Ставки на ФК Барселона

Барса выиграла внутренний чемпионат, а за ним и Кубок Испании, став абсолютным гегемоном в своей стране. Сейчас у Барсы нет конкурентов, а мадридский Реал уже не представляет былой угрозы в силу тотального бардака в своих рядах. К делу это, конечно, не относится, но сливочные вставляют каталонцам палки по возвращению Неймара, а также не могут «выгнать» Гарета Бэйла, который настаивает на космической компенсации за три года контракта. В середине этого месяца Барса все же добилась того, чего хотела не один сезон – она подписала Антуана Гризманна, которого все же удалось вырвать из рук Атлетико. Есть все основания полагать, что новичком в новом команде довольны не все партнеры, в частности речь идет о Жераре Пике и Лео Месси. Вместе с тем в Барселону может вернуться и Неймар, о чем он неоднократно говорил. Этого хотят и игроки Барсы, которые ранее с ним вместе играли. Большой вопрос только, где Барселона еще возьмет 200 миллионов евро. Но это всего лишь слухи – сейчас есть Гризманн, который способен решить многие проблемы каталонцев. Вряд ли стоит говорить о том, что в Барселоне кризис, ведь она дошла до полуфинала Лиги чемпионов и выиграла Ла Лигу. Впрочем, здесь больше нужно говорить не о результатах, а об игре команды. Под руководством Эрнесто Вальверде Барселона играет достаточно скучно, а за результат отвечает лишь Месси. Барселона все так же много владеет мячом, но только вот голы забивает не за счет этого, а благодаря таланту аргентинца и быстрым атакам. То, что Гризманн впишется в коллектив, сомнений нет, но Вальверде не обещает французу место в основе, поэтому с большей степенью вероятности от чемпиона мира не следует ждать радикальных решений на поле. В предсезонной подготовке Барса сыграла на троечку, ибо провела несколько конкурентный матчей, постоянно пропуская, а в контрольном поединке с Челси и вовсе потерпела фиаско (1:2). Конечно, внутренний чемпионат требует совершенно другой концентрации, так что в предстоящем матче на арене «Сан-Мамес» титулованные гости будут ориентированы на обязательный три очка. Эксперты БК Coral в этом не сомневаются и предлагают поставить на выездную победу сине-гранатовых с любым счетом по коэффициенту 1.70.

Атлетик Бильбао – Барселона. Ставки на результат и общий тотал голов в матче

Говоря о возможной результативности, не следует ждать от стартового матча высокой динамики, ибо коллективы явно будут пристреливаться друг к другу. Плохая раскачка на старте навряд ли подарит болельщикам высокую реализацию, поэтому эксперты БК Coral предлагают поставить на победу Барселоны и общий тотал больше 1.5 голов по котировке 2.00. Из этого вытекает вероятность сухого матча для каталонцев, так что если Барселона выиграет и не пропустит, то сыграет ставка с коэффициентом 3.10.

Статистика команд Атлетик Бильбао и Барселона

Барселона не проигрывает своим визави на протяжении 11 последних встреч в рамках Ла Лиги, но в прошлом сезоне баски так и не смогли одержать победу, ограничившись двумя ничьими. Атлетик не мог забить Барсе в четырех предыдущих очных приемах на своем поле. В общем, Атлетик поразил ворота Барселоны только два раза в десяти очных ставках.

Атлетик Бильбао – Барселона. Прогноз на матч испанской Ла Лиги от постоянного эксперта Footballtips Джона Уайльда:

Сухая победа Барселоны, успех каталонцев и общий тотал больше 1.5 голов.

Атлетик Бильбао

Атлетик Бильбао решил оставить Гаиску Гаритано на посту главного тренера, это решение можно понять — сейчас поколение футболистов из Басконии не самое яркое (имеются ввиду только те, кто сейчас играет в Атлетике), поэтому гарантированного результата легче всего добиться с тренером, который ставит более упрощённый футбол — все мы помним, что было при Бериццо (фанат позиционного футбола).

Атлетик Бильбао иногда становится супермаркетом для топ-клубов, что-то похожее могло произойти и в этом году, но, похоже, сейчас состав Атлетика сохранится. Самым значительным слухом была история про отъезд Иньяки Уильямса в АПЛ, но, к счастью, этого не произошло.

Стоит отметить, что в прошлом сезоне Атлетик Бильбао занял второе место по PPDA (интенсивность прессинга; лучше результат только у Эйбара). Также стоит помнить, что Гаритано перевёл Атлетик на 4-2-3-1 (может трансформироваться в 4-4-2) — у Атлетика неплохая позиционная оборона.

Барселона

Барселона провела очень насыщенное трансферное окно, тут надо выделить три истории: 1) Они договорились с Гризманном о контракте ещё по ходу сезона — это запрещено (у Атлетико есть электронное письмо, доказывающее это), так что Барселона, помимо затяжной саги, рискует заплатить дополнительные 80 млн евро; 2) Из Бетиса перешёл Хуниор Фирпо, который когда-то называл Месси «крысиным дерьмом», сейчас — извинился, но вряд ли переход такого человека поспособствует установлению нормальной атмосферы внутри Барселоны. Да и сам Фирпо слишком хорош, чтобы сидеть под Альбой; 3) Сага с Неймаром — неизвестно, чем и когда она закончится. Барселона не хочет проблем с ФФП, поэтому она захотела обменяться продажами — это удобно, ведь траты на футболиста (зарплата, агентские, компенсация предыдущему клубу) формально растягиваются по всему сроку контракта, а прибыль с продажи — зачисляется сразу. Такой лазейкой воспользовался Ювентус: они знали, что Роме нужно завершить финансовый год в плюсе, а также, что Интер готовился им в этом помочь трансфером Джеко. Ювентус не хотел усиления прямого конкурента, поэтому они устроили обмен продажами: Спинаццола за 30 млн евро отправился в Рим, а Пеллегрини за 22 млн евро — в Турин. Это сорвало трансфер Джеко в Интер. Что-то похожее по технологии (здесь они хотят обмен продажами Коутиньо и Неймара) хочет сделать и Барселона, но тут цель заключается в том, чтобы не было проблем с ФФП, а не в блокировке усиления для конкурента.

По игре к Барселоне тонна вопросов, главными из которых являются размещение Гризманна и Де Йонга: 1) Гризманну лучше всего действовать на той же позиции, что и в Атлетико (атаковать из опорной зоны соперника),но в Барселоне это место уже занято (вы знаете кем). Остаются два варианта — вместо Суареса и на фланге. На фланге Гризманн полезен, но его роль и влияние на игру сильно уменьшаются. Вместо Суареса — вариант интересный, но Луис сам по себе не так уж и плох (пусть и стиль игры на этой позиции у него сильно отличается от Гризманна), поэтому Вальверде предстоит подумать. 2) Де Йонгу на данном этапе подходит только схема с двумя опорниками (4-2-3-1, 4-4-2, 3-4-3; именно по 4-2-3-1 и играет Аякс Тен Хага) — ему нужен тот, кто помогает при обороне, но такой вариант совсем не подходит для Серхио Бускетса. Есть вариант с тем, чтобы использовать 4-3-3, но поставить Де Йонга не на позицию шестёрки, а выше — разместятся все, но это будет сковывать потенциал Френки. Вопросов пока что очень много.

Прогноз

Давайте вспомним прошлый сезон и матч Атлетика с Барселоной в Бильбао: 0:0, при которых Атлетик неплохо оборонялся, а Барселона уже не является той машиной позиционных атак, при Вальверде позиционная атака Барселоны, а также прессинг с контрпрессингом провисают.

За лето Барселона неплохо обновилась, но проблемы те же: прессинга нет (Месси не прессингует) — следовательно, нет и хорошей позиционной атаки. Атлетик, повторюсь, неплохо обороняется, поэтому такой расклад идёт им только на пользу.

Я думаю, что здесь матч в целом пойдёт по сценарию Атлетика — игра будет закрытой (правда, далеко не факт, что баски смогут набрать очки), поэтому мой прогноз — ТМ(2,5).

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