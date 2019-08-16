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В пятницу пройдет множество матчей самых различных чемпионатов. В одном из них сыграют такие команды, как Лорьян и Сошо.
Лорьян в этом сезоне стартовал крайне удачно. Они сумели набрать 7 очков в трех поединках и скорее всего получится набрать максимум баллов и в предстоящем матче. Коэффициент на этот исход весьма неплох, поэтому и поставим именно на него. Коэффициент 1,7 — отлично для такого матча.
16 августа 2019, РПЛ:
Прогноз на матч «Оренбург» – «Сочи» с коэффициентом 1,67
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