«Хаддерсфилд» — «Фулхэм». 16.08.19. Прогноз и ставки на матч

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«Хаддерсфилд» — «Фулхэм». 16.08.19. Прогноз и ставки на матч

Прогноз редакции на матч Хаддерсфилд — Фулхэм

Нападающий “Тоттенхэма” перешел в “Фулхэм” — гениальный заголовок для кликов! С одной стороны, это правда. С другой стороны, все-таки это не Харри Кейн. Тем не менее, 22-летний Джошуа Омона очень перспективный футболист и может зажечь в этом сезоне в Чемпионшипе. Хватит уже сидеть на лавке в Английской Премьер-лиге, пора показать, что финалисты Лиги чемпионов зря от него избавились. Но пока сложно утверждать, что англичанин сумел стать игроком основы даже в низшем дивизионе. Мы не ожидаем его и в игре против “Хаддерсфилда”. 

Ориентировочные составы на матч Хаддерсфилд — Фулхэм:

“Хаддерсфилд” (4-3-3): Шофилд — Браун, Эдмондс-Грин, Станкович, Бокхорн — Браун, Чалоба, Бакуна — Мбенза, Корома, Качунга

Не сыграют:

“Фулхэм” (4-3-3): Беттинелли — Брайан, Рим, Мавсон, Одой — Йохансен, Артер, Кэрни — Кавалейру, Митрович, Нокэрт

Не сыграют:

Прогноз на матч Хаддерсфилд — Фулхэм:

Хозяева провели два стартовых тура без побед, так что в этой игре логично считать их аутсайдерами. Тем более, что к ним приедет один из претендентов на повышение по окончанию этого сезона. Конечно, в Чемпионшипе есть команды и сильней “Фулхэма”, но больше все-таки уступающих в классе. В предыдущем туре “черные” добыли над “Блэкберном” со счетом 2:0. На данный момент это единственные мячи от гостей в этом сезоне, но после третьего тура мы ожидаем значительного пополнения казны. Ставим на П2 за 2,62

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«Хаддерсфилд» — «Фулхэм». Прогноз на матч 16 августа. Чемпионат Англии

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В стартовом матче третьего тура Чемпионшипа в пятницу 16 августа сыграют «Хаддерсфилд» и «Фулхэм» — об этом дальше в прогнозе.
Хаддерсфилд

В последнем матче чемпионата «Хаддерсфилд» сыграл на выезде вничью с «Куинз Парк Рейнджерс». «Терьеры» первыми открыли счет в матче вначале второго тайма, но за пять минут до окончания встречи упустили победу – 1:1.

С учетом поражения в стартовом туре дома от «Дерби Каунти», «Хаддерсфилд» в двух турах заработал всего одно очко и сейчас находится на 18-м месте в турнирной таблице.

Хаддерсфилд Таун

«Хаддерсфилд» расположился на девятнадцатой строчке в турнирной таблице чемионшипа. В активе у «терьеров» одна ничья и одно поражение после двух сыгранных встреч. Один балл в активе.

Фулхэм

У «Фулхэма» после двух игр три балла в копилке. «Дачники» отличились одной победой и одним поражением. Одиннадцатая строчка итого в турнирной таблице.

Прогноз

«Фулхэм» идет здесь небольшим фаворитом. Можно рискнуть и заиграть их не проигрыш. Во-первых, команда еще недавно представляющая премьер-лигу. Да, «Хаддерсфилд» сам оттуда, но «Фулхэм» на много опытнее в этом плане, чем «терьеры», так как в высшем дивизионе провели «дачники» куда больше времени, чем сам «Хаддерсфилд». Во-вторых, «терьеры» явно уязвимы. Не нащупали еще свою игру. Уступили в первом матче на своем поле «Дерби», затем не смогли удержать победный счет в матче с «КПР». Плюс, уступили дома «Линкольну» в кубке, где «терьеры» шли явными фаворитами на фоне оппонента. Ну и также можно сказать, что за счет сыгранного «Хаддерсфилдом» матча в кубке, у «Фулхэма» было чуть больше времени на подготовку к игре, так как они в кубке не играли и, соответственно, прибудут к матчу с «терьерами» в чуть свежем физическом состоянии. «Фулхэм», хоть и уступил в первом матче, во втором сумел реабилитироваться и одолеть крепкий «Блекберн». Ну и нельзя не отметить и то, что команды между собой сыграли двенадцать очных противостояний за всю свою историю и только один раз «Хаддерсфилд» сумел отпраздновать викторию над «Фулхэмом». А значит для «терьеров» «дачники» соперник весьма неудобный. За счет всего этого, суммируя, можно предположить, что, хотя бы, одно очко с «Джон Смитс» «дачники» увезти сумеют.

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